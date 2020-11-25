Защита обжаловала арест Гази Исаева

25 ноября 2020, 23:30

Начальник полиции Кизлярского района Гази Исаев, заключенный под стражу по делу о теракте, не получает необходимых лекарств в СИЗО, заявил его адвокат. Боевики покушались на жизнь Исаева из мести за его борьбу с терроризмом, сообщили коллеги полковника.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаев был арестован Басманным судом Москвы. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте.

Взрывы на двух станциях метро в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, свыше ста получили ранения. Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров, который заявил, что это было местью военным за действия в Чечне, сообщается в справочном материале "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Адвокат Гази Исаева Эльдар Хастинов сообщил, что сегодня подал жалобу в Басманный суд на арест своего клиента.

"Хочу обратить внимание на то, что мой подзащитный очень больной человек. У него диабет, ежедневно нуждается в приеме лекарств. Администрация СИЗО "Лефортово" не разрешает ему пока их передать", - сказал Элидар Хастинов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Хастинов заявил, что вину Гази Исаев не признает и считает свое уголовное дело местью за служебную деятельность.

По данным следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" и, используя служебное положение, предоставлял боевикам информацию о силовиках, а в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро.

Коллеги арестованного дали на него положительную характеристику, подробно рассказав о достижениях Гази Исаева в борьбе как с общекриминальной преступностью, так и с преступлениями террористического характера, пишет сегодня "Черновик". Под документом, который, как указывает издание, имеется в его распоряжении, подписался замначальника ОМВД по Кизлярскому району Семён Сосников и двенадцать его коллег, представляющих руководство данного райотдела.

В характеристике, в частности, говорится, что Гази Исаев уделял особое внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом и за это боевиками "неоднократно предпринимались попытки совершить посягательство на жизнь и здоровье Исаева". "Примером тому служит обстрел из гранатомётов и автоматического оружия административного здания ОМВД, организованный участниками НВФ 6 апреля 2011 года, в результате которого кабинету начальника отдела и другим кабинетам административного здания, из-за попадания в них пуль и снарядов, был причинён значительный материальный ущерб", – сообщается в документе.

Обстрел здания Кизлярского РОВД 6 апреля 2011 года произошел около 02.00 мск, жертв и пострадавших при этом не было, сказано в хронике вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане, которую ведет "Кавказский узел" .

Ранее сообщалось, что Гази Исаев назван помощником боевиков и арестован на фоне изменений в руководстве Кизлярского района, которым после ареста Александра Погорелова временно руководит Аким Микиров. Исаев давно находился у следователей "в разработке", однако пришли за ним только сейчас, поскольку он в ближайшее время ожидал повышения по службе, такую версию со ссылкой на неназванный источник озвучил 23 ноября "Коммерсант".

Дагестанские журналисты напомнили о близких отношениях Исаева с Сагидом Муртазалиевом, бывшим главой дагестанского отделения ПФР, который с 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске по подозрению в ряде преступлений, в том числе в финансировании боевиков.