Аресту Гази Исаева предшествовала смена руководителя Кизлярского района

23 ноября 2020, 20:46

Глава отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев назван помощником боевиков и арестован на фоне изменений в руководстве района, которым после ареста Александра Погорелова временно руководит Аким Микиров. Исаев вскоре ожидал повышения по службе, сообщил источник "Коммерсанта".

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых ведомствах сообщили 22 ноября о задержании начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана, заподозренного в пособничестве терроризму и организации убийства. Сегодня Следственный комитет России заявил, что Гази Исаев в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить там взрыв в метро. Ему предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте. Суд в Москве арестовал Исаева до 4 января 2021 года.

Взрывы на двух станциях метро в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года, сообщается в справочном материале "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Организатором теракта следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. Скрыться после теракта Магомедову помог еще один житель Дагестана, Магомед Нуров, полагают следователи.

Источник "Коммерсанта": за Исаевым пришли, когда он ждал повышения по службе

Гази Исаев был задержан сотрудниками СКР и ФСБ в Кизляре, после чего его доставили в Махачкалу, а оттуда самолетом — в Москву, где поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38, пишет "Коммерсант".

В доме Гази Исаева и на рабочем месте в Кизляре перед его задержанием были проведены обыски, пишет сегодня со ссылкой на свой источник "Черновик".

Полковник Исаев давно находился у следователей "в разработке", однако пришли за ним только сейчас, поскольку он в ближайшее время ожидал повышения по службе, такую версию со ссылкой на неназванный источник озвучил сегодня "Коммерсант". Какого именно повышения ждал Исаев, в статье не говорится.

По версии следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" и в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял информацию боевикам о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях. Правоохранители полагают, что полицейский неоднократно перевозил по Дагестану руководителей террористических ячеек, а в 2010 году лично подвез на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц, которая отправилась оттуда в Москву. Когда Исаев подвозил ее, на теле женщины уже была закреплена бомба, утверждается в сообщении Следкома.

Гази Исаев упоминался в контексте инцидента со сносом знака в Кизляре

Примечательно, что в июне 2019 года, после сноса установленного на окраине Кизляра дорожного знака, обозначавшего территорию Шелковского района Чечни, источник в администрации Кизлярского района рассказал "Кавказскому узлу" о желании Исаева занять пост главы Кизлярского района, который на тот момент занимал Александр Погорелов. Этот источник связал эскалацию напряженности из-за дорожного знака Чечни под Кизляром с политическим противостоянием Погорелова и Исаева. Тогда же источник в администрации Кизляра эту информацию опроверг, а сам Гази Исаева заявил "Кавказскому узлу" об отсутствии политических амбиций.

В настоящее время полномочия главы Кизлярского района исполняет Аким Микиров, который был назначен на эту должность после ареста Александра Погорелова. В марте Погорелов был заподозрен в махинациях с землей, а 10 июля суд назначил ему домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий и служебном подлоге.

Предшественник Погорелова, бывший глава Кизлярского района Андрей Виноградов, 22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и пособничестве аналогичному преступлению, а также в пособничестве покушению на убийство вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина и финансировании терроризма.

Следователи выяснили, что Гази Исаев вступил в "Имарат Кавказ"* еще в середине 2000-х годов, после чего стал оказывать боевикам разнообразную помощь. Начальником ОВД МВД по Кизлярскому району он был назначен в 2010 году, ранее в СМИ не упоминался, пишет "Коммерсант" и напоминает, что тогда в Махачкале прошел митинг, участники которого выражали недовольство назначением Гази Исаева как человека, по их мнению, близкого к занимавшему на тот момент пост главы Кизлярского района Сагиду Муртазалиеву. Позже Муртазалиев занял пост руководителя дагестанского регионального отделения Пенсионного фонда России, а сейчас находится в розыске.

Бывший глава дагестанского отделения ПФР Сагид Муртазалиев с 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске. Следователи считают, что Муртазалиев в 2010 году передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Сагид Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Сагиде Муртазалиеве.

В 2012 году Гази Исаев был назначен заместителем начальника штаба народных дружин в Кизлярском районе. Также он стал заместителем председателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность, а в октябре 2013 года на заседании антитеррористической комиссии заявил о необходимости изменения работы силовиков в связи с возвращением многих боевиков к мирной жизни.

"Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи", - приводит слова Гази Исаева на том заседании "Коммерсант".

* террористическая организация, запрещенная в России судом.