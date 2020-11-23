Глава полиции Кизлярского района обвинен по делу о теракте в Москве

23 ноября 2020, 16:36

Начальник Кизлярского РОВД в Дагестане в 2010 году помог смертнице доехать до Москвы и устроить взрыв в метро, заявил Следственный комитет России.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых ведомствах сообщили 22 ноября о задержании начальника отдела полиции Кизлярского района Дагестана, заподозренного в пособничестве терроризму и организации убийства.

Задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана, полковник полиции Гази Исаев. По версии следствия, в 2010 году он лично подвез на автостанцию в районе Кизляра одну из смертниц, которая отправилась оттуда в Москву. Когда Исаев подвозил ее, на теле женщины уже была закреплена бомба, утверждается в сообщении Следственного комитета России, подписанном официальным представителем ведомства Светланой Петренко.

По данным следствия, Исаев присоединился к запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ" и в 2009-2010 годах, "используя служебное положение, предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований". Правоохранители полагают, что полицейский неоднократно перевозил по Дагестану руководителей террористических ячеек.

Гази Исаеву предъявлено обвинение по статьям об участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, о бандитизме и теракте, говорится в сегодняшней публикации на сайте Следкома. Когда был задержан Исаев, в сообщении Следкома не уточняется.

На сайте МВД Дагестана, по состоянию на 16.36 мск 23 ноября, отсутствуют комментарии относительно уголовного преследования начальника РОВД.

Взрывы на двух станциях метро в Москве произошли 29 марта 2010 года. В результате 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года, сообщается в справочном материале "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Организатором теракта следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. Скрыться после теракта Магомедову помог еще один житель Дагестана, Магомед Нуров, полагают следователи.