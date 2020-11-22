Наручники. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 ноября 2020, 21:53

Начальник полиции Кизлярского района задержан по подозрению в пособничестве терроризму

По подозрению в пособничестве терроризму и организации убийства задержан начальник отдела полиции Кизлярского района Дагестана, сообщили источники в силовых ведомствах.

О задержании начальника Кизлярского ОВД Дагестана стало известно сегодня. По словам источников в правоохранительных органах республики, задержание произвели сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России.

"Он подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства", - сказал представитель силовых органов региона, слова которого приводит ТАСС. 

По данным источника, на которого ссылается "Интерфакс", задержанный может быть доставлен в Москву.

Официальным подтверждением информации о задержании начальника полиции Кизлярского района "Кавказский узел" не располагает. По состоянию на 21.45 мск на сайтах и страницах в соцсетях Следкома России и МВД Дагестана нет информации об этом.

Как писал "Кавказский узел", ранее силовики задержали четверых подозреваемых по делу о создании ячейки ИГ* в калмыцкой колонии №2. По месту их жительства в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии проведены обыски. 

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Дербентские полицейские заподозрены в насилии над местным жителем и инсценировке преступления", "Защита Гуева обвинила суд в предвзятости", "Сотрудник дагестанской колонии заподозрен в халатности после побега заключенных". 

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