Муртазалиев Сагид Магомедович

12 января 2023, 12:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сагид Муртазалиев — глава отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан (с 2010 года), известный российский и украинский борец вольного стиля, общественный и политический деятель, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, депутат Народного собрания Республики Дагестан. Парламент Дагестана досрочно прекратил полномочия Сагида Муртазалиева в ходе очередной сессии 26 апреля 2016 года.

Биография

Сагид Муртазалиев родился 11 марта 1974 года в Махачкале Дагестанской АССР, СССР. Национальность — аварец. Родители уроженцы Цумадинского района селения Хуштада Республики Дагестан. В детстве Сагид жил в селении Кузнецовск Тарумовского района и в Кизляре. Его первым тренером по вольной борьбе был Магомед Абдалов в городе Кизляр, где он и начал заниматься вольной борьбой.

В 1988 году Сагид Муртазалиев переехал в Махачкалу, занимался в спортзале "Спартак" , где тренером спортсмена стал Иман-Мурза Алиев.

В 1992 году Сагид выиграл чемпионат России среди юношей. В 1993 Сагид уехал на Украину в Киев. Последующие несколько лет Муртазалиев выступал за сборную Украины, в том числе и на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году, где Сагид занял седьмое место.

В 1993 году в Махачкале Сагид Муртазалиев попал в автомобильную аварию, получил сотрясение мозга и перелом левой руки.

В 1996 году Муртазалиев возвратился в Дагестан.

Заслуженный мастер спорта России, орден "Знак Почета".

Женат на Алле Муртазалиевой, двое детей - дочь Камила, сын Магомеднаби.

Спортивные достижения С.Муртазалиева

1992 г. - Чемпионат России среди юношей, победитель

1996 г. - Олимпийские игры в Атланте - участник (Украина)

1998 г. - Игры доброй воли - победитель

1999 г.- Чемпионат России - "серебро"

1999 г. - Чемпионат Мира в Анкаре — "золото"

1999 г. - Турнир им. Ярыгина - победитель

2000 г. - Чемпионат Европы в Будапеште - "золото"

2000 г. - Чемпионат России - "золото"

2000 г. - PVC по ВБ, "Динамо"

2000 г. - Олимпийские игры в Сиднее - "золото" (97 кг.)

2001 г. - Международный турнир в Италии — "золото"

2001 г. - Grand Prix в Варшаве - "серебро"

В Федерации кикбоксинга республики Дагестан проводится ежегодный турнир на призы олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева.

Общественная, политическая деятельность

В 2002 году назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии РД.

В марте 2003 года избран депутатом Народного собрания республики. Вместе с Гаджи Махачевым и мэром Хасавюрта Сайгидпашой Умахановым входил в группу "Северный альянс", добивавшуюся отставки главы республики Магомедали Магомедова.

В июне 2005 года активно помогал жителям чеченской станицы Бороздиновская, пострадавшим в результате зачистки батальоном "Восток"

В марте 2007 был избран главой Кизлярского района Республики Дагестан.

В феврале 2009 года обеспечивал защиту и. о. главы республиканского отделения Федеральной налоговой службы Владимира Радченко, против назначения которого резко протестовал президент Дагестана Муху Алиев.

9 февраля 2009 года С.Муртазалиев стал участником конфликта, связанного с назначением Владимира Радченко руководителем Дагестанского отделения Федеральной налоговой службы, против назначения которого резко протестовал президент Дагестана Муху Алиев. Муртузалиев пояснил, что его попросили обеспечить безопасность Радченко, сопровождать его проход к зданию УФНС. Имена просителей раскрыты не были, хотя в Дагестане некоторые утверждают, что ими были Сулейман Керимов и Магомед Гаджиев.

9 апреля 2010 года Сагид Муртузалиев назначен заместителем руководителя отделения Пенсионного фонда по Дагестану, а 23 апреля после возбуждения уголовного дела и последовавшего увольнения главы отделения Пенсионного фонда Амучи Амутинова официально вступил в должность, став руководителем ведомства.

В марте 2011 года избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан пятого созыва от партии "Единая Россия" (номер 22 в списке).

Входит в политсовет дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия".

Является учредителем благотворительного фонда им. Сагида Муртазалиева.

В феврале 2013 года чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 года по вольной борьбе С.Муртазалиев заявил о решении отказаться от золотой олимпийской медали в знак протеста против рекомендации исполкома МОК исключить спортивную борьбу из олимпийской программы .

Покушения, конфликты с законом

В 1996 году был задержан в Махачкале по подозрению в убийстве приемного сына начальника УВД Махачкалы, Расула Нургаджиева, начальника Махачкалинской школы милиции МВД РФ . С.Муртазалиев провел под стражей почти шесть месяцев. Через полгода, после обращения в прокуратуру президента Федерации спортивной борьбы России И.Ярыгина и главного тренера сборной Д.Миндиашвили, уголовное дело прекратили.

В феврале 2001 года возле дома С.Муртазалиева в Кизляре в автомобильной шине была найдена и обезврежена бомба, начиненная гвоздями.

14 января 2002 года в московской гостинице "Орленок" после ссоры, затеянной уроженцами Чеченской Республики, получил ножевое ранение в область сердца.

16 ноября 2003 года пережил покушение в Кизляре. Тогда неизвестные обстреляли его автомобиль из автомата (22 пулевые отверстия). Нападавшие скрылись с места преступления и впоследствии не были установлены.

В октябре 2009 года проходил свидетелем и активно помогал следователям СКР по восстановлению картины организации покушения на свою жизнь. Главным подозреваемым в организации покушения проходил арестованный мэр Махачкалы Саид Амиров.

Утром 30 сентября 2013 года в отделении ПФР по Дагестану сотрудники правоохранительных органов начали выемку документов. Руководитель отделения Сагид Муртазалиев встретился с сотрудниками силовых ведомств, проводящих обыски в здании фонда в Махачкале. По данным источника в правоохранительных органах, обыски могут быть связаны с мошенничеством по материнскому капиталу. По словам сотрудников отделения ПФР, обыски и допросы ответственных работников проходили до вечера 30 сентября, сотрудники силовых структур изъяли всю документацию и покинули здание. Некоторые СМИ сообщили также об обыске в доме главы отделения Сагида Муртазалиева.

2015: фигурант дела о финансировании терроризма

28 июля 2015 года Следственный комитет России сообщил, что Сагид Муртазалиев и глава Кизлярского района Андрей Виноградов являются фигурантами дела по нескольким преступлениям.

Среди них названы убийства в 2010 году начальника эксплуатационной газовой службы Кизлярского района ООО "Дагестангазсервис", заместителя начальника центра противодействия экстремизму при МВД по Республике Дагестан, покушение на убийство заместителя главы администрации муниципального образования "Городской округ город Кизляр" и финансирование терроризма.

Эти дела расследуются по чч. 1,2 ст.205.1, чч.3,5 ст.33, ст.317, чч.3,5 ст. 33, ч.1 ст.105 УК РФ в главном следственном управлении СКР.

В пресс-релизе на сайте СКР сообщалось, что Муртазалиев будет объявлен в розыск с последующим обращением Следственного комитета России в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры в виде заключения под стражу.

Накануне, 27 июля, были произведены обыски во всех домах и квартирах, принадлежащих Муртазалиеву. В частности, в рамках следственных действий была оцеплена дача Сагида Муртазалиева в местности Кривая Балка. При этом въезды на территорию домовладения Муртазалиева были блокированы бронетехникой и вооружёнными людьми.

Источник в силовых структурах заявил, что Муртазалиев скрывается от следствия и находится в Дубае. По данным пресс-службы Пенсионного фонда, Сагид Муртазалиев находится в отпуске по болезни, так как был прооперирован после повреждения связок.

Следственные мероприятия на территории оцепленной дачи Муртазалиева проводили сотрудники ФСБ. Охрана Муртазалиева пыталась препятствовать проведению обыска, сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал LifeNews.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее называл главу дагестанского отделения ПФР своим "братом". Так, 3 ноября 2013 года на его странице в Instagram были опубликованы две фотографии: с главой Хабезского района Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым и главой дагестанского отделения ПФР Сагидом Муртазалиевым. "Вечером меня ждал приятный сюрприз. Мои братья Рауф @rauf_arashukov и Саид @s_murtazaliev_05 пригласили на ужин. Хорошо посидели в приятной компании", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Некоторые эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", сошлись во мнении, что силовики ждут реакцию Кремля на преследование людей Кадырова. Уголовное преследование Муртазалиева и Виноградова говорит о том, что силовики "прощупывают почву вокруг Рамзана Кадырова", считает учредитель дагестанской газеты "Миллат" Магомед Бисавалиев: "Наблюдая за общей картиной, можно сделать вывод, что идет очищение от кланов на Северном Кавказе, начавшееся в 2013 году с ареста Саида Амирова. Избавляются от одиозных фигур, федеральная власть укрепляется. Не исключено, что это связано с противостоянием силовиков с Рамзаном Кадыровым". Магомед Бисавалиев также добавил, что "силовики не стремились задержать Сагида Муртазалиева", а следственные мероприятия в местности Кривая Балка в Дагестане "были похожи на инсценировку".

Ситуация может быть урегулирована после вмешательства самого Рамзана Кадырова, считает младший научный сотрудник отдела социологии Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, журналист Магомед Абдурашидов:

"Рамзан Кадыров сможет урегулировать вопрос, Муртазалиева и Виноградова могут оставить в покое. Думаю, сейчас включены все рычаги, чтобы откатить ситуацию назад. Вполне допускаю, что будет найден компромисс. Муртазалиева предупредили, а вместе с ним и Рамазана Абдулатипова".

9 сентября Следственный комитет России сообщил, что глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России Сагид Муртазалиев объявлен в международный розыск и заочно арестован судом в связи с тем, что вместе с задержанным 27 июля главой Кизлярского района Дагестана Андреем Виноградовым является фигурантом дела по нескольким преступлениям, в числе которых финансирование терроризма, организация покушения на убийство.

22 октября 2015 года сотрудники силовых структур заблокировали входы и выходы в здании Пенсионного фонда России в Махачкале и провели выемку документов. Обыски, по словам официального представителя СКР Владимира Маркина, проводились в связи с расследованием дела, фигурантом которого является Сагид Муртазалиев.

12 ноября 2015 года полномочия Муртазалиева на посту главы отделения ПФР были прекращены, его местонахождение официально неизвестно.

Парламент Дагестана планировал рассмотреть в ходе очередной сессии 26 апреля 2016 года вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Сагида Муртазалиева.

26 апреля 2016 года Народное собрание Дагестана лишило Муртазалиева мандата. Официальная версия исключения Сагида Муртазалиева из депутатского корпуса - не представленная в срок декларация о доходах.

В конце ноября 2018 года в интернете было опубликовано заявление на имя генерального прокурора РФ подписанное Сагидом Муртазалиевым. Его автор, уточнив, что с 2015 года находится в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказал о коррупции в высших эшелонах правоохранительных органов Дагестана. В документе приводятся фамилии высокопоставленных силовиков и госслужащих Дагестана, как бывших, так и действующих.

Сагид Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.



Примечания