Сотрудники Пенсионного фонда в Дагестане заподозрены в многомилионных аферах

12 января 2023, 12:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники дагестанского отделения Пенсионного фонда России похитили более 283 млн рублей, завышая цены госконтрактов на аренду помещений, расположенных в Махачкале, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", с 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Сагид Муртазалиев. Следствие считает, что в 2010 году он передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные ранее "Кавказским узлом" журналисты.

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Сагиде Муртазалиеве.

По версии следствия, с ноября 2014 года сотрудники дагестанского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) похитили более 283 миллионов рублей, завышая цены госконтрактов по аренде нежилых помещений, расположенных в Махачкале. Помещения предназначались для размещения управлений отдела ПФР в Советском, Кировском и Ленинском районах.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц дагестанского отдела Пенсионного фонда, уточнило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Комментариев от подозреваемых или их представителей не поступало.

Напомним, ранее следователи неоднократно сообщали о задержании сотрудников дагестанского отделения ПФР, в том числе в связи с хищениями и мошенничеством. Так, 29 апреля 2022 года стало известно, что сотрудник отдела фонда в Акушинском районе заподозрен в крупном мошенничестве. По версии следствия он необоснованно оформил двум местным жительницам выплату пенсий. Ущерб фонду составил около 2,5 млн рублей.

21 апреля 2022 года правоохранители информировали, что начальник отдела управления ПФР в Акушинском районе заподозрен в получении взятки за необоснованное назначение пенсии. В мошенничестве с выплатами тогда была заподозрена и 55-летняя получательница пенсии. 13 апреля 2022 года следователи отчитались о передаче в суд дела пяти сотрудников ПФР в Буйнакском районе, обвиненных в получении взяток за необоснованное назначение пенсий и мошенничестве с выплатами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*Деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.