Сотрудник Пенсионного фонда в Дагестане заподозрен в мошенничестве

21 апреля 2022, 16:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальник отдела управления ПФР в Акушинском районе получил взятку за необоснованное назначение пенсии, предположили следователи. В мошенничестве с выплатами подозревается и 55-летняя получательница пенсии.

По версии следствия, в 2017 году начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления отделения ПФР в Акушинском районе, чтобы помочь местной жительнице "в незаконном оформлении и получении страховой пенсии по старости", получил от нее взятку в 80 тысяч рублей, а затем изменил в документах ее возраст.

"Кроме этого, бывший начальник отдела назначения и перерасчета пенсий получил от нее трудовую книжку, в которые были внесены заведомо ложные сведения о стаже работы, на основании которых подозреваемый, явно выходя за пределы своих полномочий, подготовил решения о назначении страховых пенсий им и подписал их за руководителя УОПФР по Республике Дагестан в Акушинском районе", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте управления СКР по Дагестану.

Материальный ущерб Пенсионному фонду следователи оценили в примерно 280 тысяч рублей. Бывший сотрудник ПФР и 55-летняя жительница Акушинского района подозреваются, в зависимости от роли, в превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), получении и даче взятки (части 3 статей 290 и 291 УК РФ) и мошенничестве при получении соцвыплат в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Части 3 статей 290 и 291 УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы, часть 3 статьи 159.2 УК РФ – до шести лет лишения свободы, часть 1 статьи 286 УК РФ – до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что 13 апреля в суд было передано дело пяти сотрудников ПФР в Буйнакском районе, также обвиненных в получении взяток за необоснованное назначение пенсий и мошенничестве с выплатами. По версии следствия, в 2012-2014 годах за вознаграждение в размере от 180 тысяч до 200 тысяч рублей они изготовили фиктивные документы и незаконно начислили пенсии по старости не менее чем 32 жителям. Ущерб Пенсионному фонду оценен не менее чем в 34 миллиона рублей, сообщили следователи.

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