Сотрудник полиции изучает уголовное дело. Фото Елена Синеок, "Юга.ру"

29 апреля 2022, 08:57

Сотрудник пенсионного фонда в Дагестане заподозрен в крупном мошенничестве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальник отдела пенсионного фонда в Акушинском районе необоснованно оформил двум местным жительницам выплату пенсий. Ущерб фонду составил около 2,5 млн рублей, предположили следователи.

По версии следствия, в 2013 году начальник отдела назначения и перерасчета пенсий отдела пенсионного фонда по Дагестану в Акушинском районе Дагестана завысил пенсионный возраст двум местным жительницам, чтобы затем оформить на них выплату пенсий. При этом он получил взятку по 200 тысяч рублей от каждой.

"В результате незаконных действий подозреваемых причинен материальный ущерб Пенсионному фонду России на сумму около 2,5 миллионов рублей", – сообщило вечером 29 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Против сотрудника райотдела пенсионного фонда и двух жительниц Акушинского района, в зависимости от роли каждого, возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество", части 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере" и части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", добавило ведомство.

Комментариев от адвокатов сотрудника отдела пенсионного фонда в Акушинском районе и от адвокатов двух жительниц района не поступало.

Часть 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 4 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в крупном размере" и часть 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере" предусматривают до 12 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 21 апреля следователи информировали, что начальник отдела управления ПФР в Акушинском районе заподозрен в получении взятки за необоснованное назначение пенсии. В мошенничестве с выплатами была заподозрена и 55-летняя получательница пенсии.

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Примечание:

"Сотрудник дагестанского банка и предприниматели заподозрены в крупном хищении", "Жительницы Дагестана обвинены в передаче взяток", "Житель Дагестана заподозрен в мошенничестве на 1,3 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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