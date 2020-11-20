25 человек задержаны на акциях протеста в Ереване

20 ноября 2020, 15:06

Полиция разгоняет протестующих, перекрывающих улицы Еревана с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Среди 25 задержанных оказался бывший руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян.

Как писал "Кавказский узел", договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября, спровоцировала беспорядки в Ереване и акции протеста с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна. Организованные оппозицией 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. 19 ноября в отделения полиции были доставлены 24 человека, которые вместе с другими активистами перекрыли несколько улиц в центре Еревана.

Рассмотрение вопроса об отставке Пашиняна в парламенте было назначено на 11 ноября, но сорвалось из-за отсутствия кворума – не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". Вынести вотум недоверия невозможно и потому, что действует военное положение. Пашинян может также рассчитывать на возвращение режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, указал директор Армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

Сегодня отделения силовых структур были доставлены протестующие, перекрывшие проспект Тиграна Меца в центре Еревана. Попытки блокирования улиц происходят по всей столице, но полиции удается разгонять активистов, сообщили "Новости-Армения".



Среди задержанных - бывший руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян. Он участвовал в акции протеста у здания Национального собрания. "Я участвовал в акции, так как считаю, что сейчас все сознательные граждане должны выйти на улицу и предотвратить это предательство. Каждый сегодня должен выйти и выразить свою гражданскую позицию", - процитировал Сагателяна "Sputnik Армения".

Всего в полицейские участки сегодня были доставлены 25 участников акций из разных частей города, говорится в другой публикации издания.

Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"