Сотрудник полиции во время акции протеста в Ереване. 18 ноября 2020 г. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

19 ноября 2020, 13:24

Силовики задержали 24 протестующих в Ереване

Полиция оттеснила с проезжей части участников митинга с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в полицейские отделения доставлены 24 активиста.

"Кавказский узел" писал, что сегодня участники митинга с требованием об отставке Никола Пашиняна заблокировали ряд улиц в центре Еревана, вызвав недовольство водителей.

17 оппозиционных сил потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после подписания им 10 ноября мирного соглашения с Азербайджаном. Организованные оппозицией 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями.

Полиция освободила улицу Амиряна от протестующих, в отделения доставлены 24 человека. Остальные демонстранты разошлись по другим улицам, сообщило издание "Sputnik-Армения" в своем Telegram-канале в 13.04 мск.

Падение активистки после тарана живой цепи микроавтобусом. Ереван, 19 ноября 2020 года, https://youtu.be/lcx2798YI_kБольшинство участников сегодняшней акции протеста - представители молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн", говорится в публикации на сайте "Sputnik-Армения".

Во время митинга один из водителей не стал дожидаться окончания акции и протаранил живую цепь микроавтобусом. На видео инцидента, опубликованном сегодня на Youtube-канале Lurer TV, одна из активисток, пытавшаяся помешать проезду микроавтобуса, падает на дорогу.

Вынести вотум недоверия правительству в Армении нельзя, пока действует военное положение и режим чрезвычайной ситуации, возвращение которого возможно из-за коронавируса. 16 ноября президент Армении Армен Саргсян призвал провести внеочередные парламентские выборы, а власть передать правительству "национального согласия".

Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Об обострении карабахского конфликта и последующих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев", "Аналитики указали на отличие интересов Ирана от Турции в разрешении конфликта в Карабахе", "Пашинян назвал катастрофой договоренность о Нагорном Карабахе".

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