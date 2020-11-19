Протестующие и сотрудники полиции в центре Еревана. Кадр видео 168. am https://www.youtube.com/watch?v=V_-jCy6wezQ&feature=emb_logo

19 ноября 2020, 12:50

Протестующие перекрыли движение в центре Еревана

Участники митинга с требованием об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна заблокировали перекресток, вызвав недовольство водителей.

"Кавказский узел" сообщал, что после подписания премьер-министром Николом Пашиняном 10 ноября мирного соглашения с Азербайджаном оппозиция подняла вопрос о его отставке. Рассмотрение этой инициативы в парламенте было назначено на 11 ноября, но сорвалось из-за отсутствия кворума – не пришли депутаты правящей фракции "Мой шаг". Вынести вотум недоверия правительству в Армении нельзя, пока действует военное положение и режим чрезвычайной ситуации, возвращение которого возможно из-за коронавируса. 16 ноября президент Армении Армен Саргсян призвал провести внеочередные парламентские выборы, а власть передать правительству "национального согласия".

Митингующие в Ереване начали перекрывать улицы и перекрестки с требованием об отставке Никола Пашиняна. Заблокировано движение на перекрестке Амирян-Маштоц. Несколько десятков молодых людей стоят на пешеходном переходе и поют патриотические песни, а также скандируют лозунг "Никол - предатель".

Водители высказывают недовольство действиями протестующих, между ними возникают перепалки. Полиция пытается освободить проезжую часть от демонстрантов, передал "Sputnik Армения".

Активистам удалось перекрыть центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы Еревана, передал ТАСС.

17 оппозиционных сил, добивающихся отставки премьер-министра Никола Пашиняна, создали Комитет спасения. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. Протестующие недовольны мирным соглашением, по которому Азербайджан оставляет за собой занятые в ходе военных действий территории Нагорного Карабаха и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст этого соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Об обострении карабахского конфликта и последующих событий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Примечание:

"Родители пропавших солдат потребовали от властей Армении сведений об их судьбе", "Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении", "Вандализм стал ключевой темой взаимных обвинений Армении и Азербайджана".

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