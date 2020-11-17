МЧС отчиталось о частичном восстановлении энергоснабжения в Дагестане

17 ноября 2020, 21:49

Энергетики возобновили прерванную из-за непогоды подачу электричества в дома более половины жителей Дагестана, еще 18 тысяч абонентов остаются без света, сообщило МЧС по республике.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября в Дагестане 113,8 тысячи человек остались без электричества. По сведениям Минэнерго, это произошло в результате многочисленных аварий в распределительных сетях. Вечером того же дня ведомство сообщило, что подача электричества всем абонентам возобновлена. Сегодня региональное МЧС проинформировало об отключении света порядка 34 тысяч потребителей. Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу, потребовав возобновить подачу света.

На 18:00 мск света нет у жителей одного села в Кайтагском районе, еще одного села в Карабудахкентском районе, в двух селах Магарамкентского района, в восьми селах Сергокалинского района. Также нет электричества на отдельных участках в Дербенте и Махачкале, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Дагестану "Интерфакс".

Всего в зоне отключения остаются 18 социальных объектов, возобновления подачи электричества ожидают порядка 18 тысяч жителей, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, энергоснабжение остальных абонентов, остававшихся без света в связи с непогодой, восстановлено.

На сайте главного управления МЧС по Дагестану информации о возобновлении энергоснабжения в Дагестане по состоянию на 21.30 мск сегодня нет.