17 ноября 2020, 21:49

МЧС отчиталось о частичном восстановлении энергоснабжения в Дагестане

Энергетики возобновили прерванную из-за непогоды подачу электричества в дома более половины жителей Дагестана, еще 18 тысяч абонентов остаются без света, сообщило МЧС по республике.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября в Дагестане 113,8 тысячи человек остались без электричества. По сведениям Минэнерго, это произошло в результате многочисленных аварий в распределительных сетях. Вечером того же дня ведомство сообщило, что подача электричества всем абонентам возобновлена. Сегодня региональное МЧС проинформировало об отключении света порядка 34 тысяч потребителей. Местные жители в знак протеста перекрыли дорогу, потребовав возобновить подачу света.

На 18:00 мск света нет у жителей одного села в Кайтагском районе, еще одного села в Карабудахкентском районе, в двух селах Магарамкентского района, в восьми селах Сергокалинского района. Также нет электричества на отдельных участках в Дербенте и Махачкале, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Дагестану "Интерфакс".

Всего в зоне отключения остаются 18 социальных объектов, возобновления подачи электричества ожидают порядка 18 тысяч жителей, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, энергоснабжение остальных абонентов, остававшихся без света в связи с непогодой, восстановлено.

На сайте главного управления МЧС по Дагестану информации о возобновлении энергоснабжения в Дагестане по состоянию на 21.30 мск сегодня нет.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня вечером в Махачкале будет идти умеренный дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 18 ноября дождь продолжится, температура воздуха снизится до+7, ветер усилится до 10 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества жителям Дагестана", "Энергоснабжение домов жителей двух районов в Дагестане восстановлено после аварии", "Пользователи соцсети рассказали о последствиях сильного ветра в Махачкале".

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