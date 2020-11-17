Более 17 тысяч жителей Дагестана остались без электроэнергии

17 ноября 2020, 11:02

Электроснабжение в Дагестане отключено после аварии на линиях электропередачи. В зону отключения попали жители Махачкалы, а также Дербентского и Кизлярского районов, сообщило МЧС.

По данным ведомства, аварийное отключение электроснабжения произошло сегодня в результате неблагоприятных погодных условий.

"Под отключения электроснабжения попадают частично два района и один город (Дербентский, Кизлярский районы, г. Махачкала), 9 населенных пунктов с населением 17036 человек", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МЧС Дагестана.

Восстановление электроснабжения запланировано на 18.00 мск, отметило ведомство.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале будет идти дождь при температуре воздуха +9 градусов, скорость ветра - до 8 метров в секунду. Вечером и ночью дождь продолжится, ветер усилится до 9 м/с. Осадки также ожидаются 18 ноября, при этом, температура понизится до +7, а скорость ветра усилится до 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.