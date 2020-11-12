Два азербайджанца оштрафованы по делу о беспорядках в Кулларе

12 ноября 2020, 01:08

Жители Азербайджана Эльмар Мехтиев и Джейхун Намазов освобождены от уголовной ответственности по делу о беспорядках в Кулларе, но должны заплатить по пять тысяч рублей штрафа. После смягчения обвинений Намазов и Мехтиев признали свою вину и компенсировали вред потерпевшим, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа суд отправил под домашний арест троих обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе, в том числе Эльмара Мехтиева, семерых заключил под стражу. 16 сентября мера пресечения была изменена на домашний арест пяти обвиняемым, а Джейхуну Намазову смягчили меру пресечения, установив запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Родные обвиняемых выразили обеспокоенность, что судебное следствие затягивается. В сентябре защита потребовала переквалифицировать дело о беспорядках близ Куллара, так как нанесенные силовикам травмы не повлекли расстройства из здоровья.

В акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана приняли участие около 400 человек. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. 15 августа суд отправил под домашний арест Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова, под стражу были заключены Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов. 16 сентября мера пресечения была изменена на домашний арест Имамалиеву, Ферекзаде, Ахмедову и Мусаеву, Намазову установили запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношение десяти жителей Азербайджана было передано из республиканского следственного управления Следственного комитета в Дербентский межрайонный отдел. Из общего дела выделено 10 отдельных дел, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльмара Мехтиева и Джейхуна Намазова Мурад Велиханов.

"Следствие не установило наличие предварительного сговора между всеми обвиняемыми, поэтому в отношении каждого из них дело было выделено в отдельное производство. При этом действия обвиняемых были квалифицированы в зависимости от телесных повреждений, нанесенных потерпевшим, проходившим по каждому эпизоду. В эпизодах с моими подзащитными потерпевшим, как установила судмедэкспертиза, были причинены телесные повреждения без вреда здоровью, то есть побои. Это явилось основанием переквалификации преступления с части 2 на часть 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти – прим. "Кавказского узла"). Соответственно, поменялась и категория преступления – из тяжкого в средней тяжести", - пояснил адвокат.

В отношении Мехтиева и Намазова было прекращено производство по обвинению в повреждении чужого имущества, так как "следствием не было добыто достаточно доказательств вины по нему", сказал Велиханов.

"С учетом переквалификаций, а также исключения необоснованно предъявленного обвинения в виде повреждения имущества и участия в массовых беспорядках, мои подзащитные решили признать вину", - отметил адвокат.

По его словам, это дало основание для ходатайства о направлении дела в суд не с обвинительным заключением, а с ходатайством о прекращении уголовного дела с применением уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа.

В этом его поддержал и руководитель следственной группы, сказал Велиханов. Кроме того, Мехтиев и Намазов принесли извинения сотрудникам полиции, признанными потерпевшими по их делу, в том числе и в письменном форме, а также возместили им моральный и материальный ущерб, рассказал адвокат.

"Суммы эти незначительные. Компенсаций никто из потерпевших не требовал. Тем не менее возмещение вреда является, в соответствии с законом, существенным смягчающим обстоятельством, поэтому они и перевели эти деньги потерпевшим", - пояснил защитник.

Прокуратура согласилась с таким ходатайством, и на прошлой неделе дело было направлено в суд, сегодня (11 ноября) оно было рассмотрено Дербентским районным судом. "Прокурор на заседании просил прекратить дело с применением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Должен отметить, что это сравнительно небольшая сумма, особенно, учитывая предъявленную статью. Защита же сослалась на материальное положение обвиняемых, а также представила положительные характеристики, в том числе и полученные из Азербайджана и различных диаспор. Мехтиев и Намазов не имеют возможности работать и зарабатывать в связи с уголовным преследованием. Мехтиев находится на иждивении у своего школьного учителя, который переехал в Дербентский район. Снять отдельное жилье Намазову родственники не могли. И поэтому он был освобожден из СИЗО под мои гарантии и проживал все это время у меня дома. В связи с этим я просил суд назначить минимально возможный размер судебного штрафа", - рассказал Велиханов.

Двое потерпевших на заседании суда заявили, что не имеют к обвиняемым претензий, они отметили, что не требовали компенсаций и также просили суд назначить минимальный размер штрафа, сообщил адвокат.

В итоге суд решил освободить их от уголовной ответственности и назначил судебный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как пояснил Велиханов, Мехтиеву штраф оплатить помог его бывший сельский учитель, у которого он жил во время домашнего ареста, Намазов же намерен оплатить его в ближайшее время. "Оба моих подзащитных остались очень довольны решением суда. [...] На выходе из зала суда они по-дружески пожали руки потерпевшим. Намазов и Мехтиев еще раз извинились перед ними, и они разошлись", - отметил адвокат.

Прекращение дела с назначением судебного штрафа стало наиболее благоприятным исходом для Намазова и Мехтиева, считает Велиханов.

"Защита намерена была доказать невиновность Мехтиева и Намазова. Но с этим могли возникнуть проблемы, так как с трудом установленные нами свидетели уже вернулись в Азербайджан, и сейчас из-за проблем с интернетом там с ними практически невозможно связаться. Но данное уголовное дело после назначения судебного штрафа не будет для них иметь никаких правовых последствий, кроме уплаты пяти тысяч рублей. Судебный штраф не является уголовным наказанием, он не образует судимость, и соответственно, никаких ограничений на въезд на территорию России им установлен не будет. Уже в ближайшее время они смогут вернуться домой", - пояснил адвокат.

Напомним, для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар в Дербентском районе был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам, однако после начала военных действий в зоне карабахского конфликта был совершен лишь один трансграничный рейс 20 октября. При этом к 28 октября отправки на родину из Куллара ожидали более 400 азербайджанцев. Всего в Дагестане зарегистрировано 1200 граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину, сообщили 2 ноября в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.