Защита требует переквалифицировать дело о беспорядках близ Куллара

19 сентября 2020, 02:48

Травмы силовиков, признанных потерпевшими по делу о беспорядках в лагере близ Куллара, не повлекли расстройства здоровья, поэтому обвинение гражданам Азербайджана должно быть смягчено, заявили их адвокаты. Трое из десяти обвиняемых остаются в СИЗО и не обеспечены адвокатами по соглашению.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа суд отправил под домашний арест обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова. Другие семь обвиняемых – Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов – были заключены под стражу. 16 сентября мера пресечения была изменена на домашний арест Имамалиеву, Ферекзаде, Ахмедову и Мусаеву. Джейхуну Намазову смягчили меру пресечения, установив запрет определенных действий вместо домашнего ареста. Родные обвиняемых в беспорядках близ Куллара обеспокоены, что судебное следствие затягивается.

Около 400 человек приняли участие в акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Гражданин Азербайджана Эльбрус Ахмедов, которого 16 сентября суд отпустил под домашний арест, обеспечен жильем благодаря живущим в Дербенте родственникам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Алтай Киласов.

Эмин Имамалиев также поселился у родственника. Его освободили из СИЗО, как только наступило 17 сентября, рассказал его адвокат Сергей Саидахмедов.

"В Дербенте проживает родственник Имамалиева, он и предоставил свое жилье для временного проживания моему доверителю. Сейчас он уже находится там. На него также наложены ограничения: запрет общения со свидетелями, запрещено покидать помещение", – пояснил защитник "Кавказскому узлу".

Саидахмедов уверен, что его подзащитному должны переквалифицировать обвинение в сторону смягчения.

"Потерпевший, якобы в которого кидал камни мой подзащитный, получил вред без кратковременного расстройства здоровья, вообще какое-либо - это заключение экспертизы, которую назначал следователь. Мы должны исходить не только из духа закона, но и из буквы закона. Часть 2 статьи 318 УК РФ – это причинение тяжких последствий или среднего вреда, хотя мой подзащитный категорически отрицает причинение вообще какого-либо вреда. Но всех десять человек скопом обвинили в применении опасного для жизни насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, хотя на момент возбуждения уголовного дела не было еще заключения судебно-медицинской экспертизы", – заявил адвокат.

Внимание к проблемам десяти задержанных азербайджанцев первым начал привлекать адвокат из Дербента Мурад Велиханов – он активно распространял информацию о том, что землякам нужна помощь. Велиханов предложил организовать группу защитников, которые бы защищали всех обвиняемых. С этой целью он обратился к азербайджанским правозащитникам и азербайджанской диаспоре за рубежом.

"Желание оказать помощь тогда изъявили многие, но на данный момент ни азербайджанские власти, ни общественность, ни диаспоры так ничего серьезного не реализовали", – сказал он.

Велиханов сам, как выходец из Азербайджана, взялся защищать трех обвиняемых на общественных началах. Еще четырем обвиняемым через своих знакомых в Дагестане наняли адвокатов их родственники.

"Трое до сих пор остаются без адвоката по соглашению: у них в России нет родственников, а семьи, которые живут в Азербайджане, сами находятся в трудном положении. У них нет материальных средств на оплату защитников, и, соответственно, они не могут обеспечить их жильем, чтобы было основание требовать перевода под домашний арест", – пояснил Велиханов.

В Азербайджане многие знают о том, что соотечественники нуждаются в помощи, отметил адвокат. "Были организованы передачи на разных YouTube-каналах, которые набрали сотни тысяч просмотров. Но, к сожалению, кроме восторженных комментариев и благодарностей, это ни к чему не привело", – посетовал он.

Большинство из задержанных сразу заявили следователям о своей невиновности, но некоторые подписали признательные показания, так как были введены в заблуждение, считает Велиханов.

"Нельзя сказать, что на них оказывалось моральное или физическое давление, но им обещали, что после признания их отпустят. Тогда задержаны были 93 человека, 83 из которых отделались административным делом, поэтому люди не могли нормально оценить свое правовое положение. К тому же они не понимали разницу между уголовным преследованием и административным, поэтому повелись на уловки следователя и подписали то, что им дали. Тут сыграл роль и непрофессионализм приглашенных переводчиков: уровень их перевода можно было оценить и на судебном заседании по мере пресечения, люди не могли все внятно перевести, что говорилось на суде", – сказал Мурад Велиханов.

В пользу обвиняемых говорят обстоятельства их задержания – никто из них после волнений в лагере не пытался скрыться, отметил защитник. "Они спокойно находились на своих местах, так как не чувствовали за собой вины, никто из них не убегал. Они признались, что не стали разбегаться, чтобы не вызвать лишний раз подозрения. А те, кто причинил какой-то вред сотрудникам полиции, как обычно это и бывает, сразу же поспешно скрылись", – объяснил защитник.

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" " Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе ". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликованы восемь видео о ситуации близ Куллара.

Одного из своих подзащитных, Джейхуна Намазова, Велиханов поселил у себя дома после изменения меры пресечения. Намазов еще в раннем возрасте осиротел, его вместе с сестрой воспитывал дядя. Сейчас он живет во дворе частного дома Велиханова в отдельном помещении, где есть все необходимые условия.

Второму подзащитному Велиханова, Анвару Мурадову помог его земляк, который живет в Красноярском крае. "В Дагестане у этого мужчины есть только знакомый в Сергокалинском районе, так он связался с ним и отправил ему деньги. Мужчина приехал из Сергокалы, снабдил одеждой и другими необходимыми вещами Мурадова, оставил ему определенную сумму. Квартиру, в которой сейчас находится Мурадов, оплатил представитель диаспоры Московской области Афиг Аллахвердиев, выделив личные средства", – объяснил адвокат.

По предположению Велиханова, расследование может не завершиться даже к концу года, так как следствие ведется вяло. Следователи ознакомили обвиняемых с результатами проведенных экспертиз: как следует из судебно-медицинского заключения, из десяти силовиков, признанных потерпевшими по делу, большинство получили телесные повреждения без вреда здоровью.

"То есть фактически это подпадает под медицинскую категорию "побои", а это уже другая, более мягкая статья УК России. Квалифицирующий признак – причинение вреда, опасного для жизни и здоровья – должен отпасть, обвинение должно быть скорректировано в зависимости от последствий. Дело, как мы считаем, должно быть переквалифицировано на часть 1 статьи 318 УК", – пояснил Велиханов.

Проведенная товароведческая экспертиза установила, что автомашинам силовых структур причинен вред не на 400 тысяч рублей, как заявлялось в начале следствия, а всего на 38 тысяч рублей, добавил он.

"Это все будет иметь существенное значение, если их вина будет признана судом, но мы намерены добиться признания их невиновными. Важно найти свидетелей из числа очевидцев, которые могут рассказать о поведении тех или иных обвиняемых. Что касается моих подзащитных, то уже есть люди, которые готовы дать показания. Сейчас их свидетельства нужно процессуально правильно оформить, так как они находятся в Азербайджане", – сказал Велиханов.

Адвокат выразил надежду, что следствие будет достаточно объективным, а структуры, заинтересованные только в обвинительном приговоре без изучения доказательств невиновности, не окажут влияния на ход дела.

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Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", о азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане – на странице "Куллар: в плену COVID-19".