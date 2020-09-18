Долгое следствие по делу о беспорядках близ Куллара обеспокоило родных обвиняемых

18 сентября 2020, 13:30

Перевод под домашний арест обвиняемых в беспорядках близ Куллара обрадовал их родных, но беспокойство вызвало то, что судебное следствие затягивается. Родственники опасаются обвинительных приговоров, настаивая на невиновности арестованных. При этом, они заявляют, что не могут получить правовой помощи со стороны посольства Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа суд отправил под домашний арест троих обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе - Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова. Другие семеро - Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов - были заключены под стражу. 31 августа защита добилась отмены ареста двоих обвиняемых. 16 сентября мера пресечения была изменена на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву. В отношении ранее помещенного под домашний арест Джейхуна Намазова была избрана другая мера пресечения - запрет определенных действий.

Около 400 человек приняли участие в акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Отец Эмина Имамалиева Сахиб Имамалиев рассказал, что его сын полтора года назад отслужил в армии и в августе 2019 года поехал на заработки в Дагестан. Он работал на стройке в Каспийске.

"2 февраля он приехал домой по семейным обстоятельствам, а 20 февраля вернулся в Дагестан, чтобы завершить дела. Однако вдруг ввели карантинный режим и закрыли границы. Сначала Эмин надеялся, что границы скоро откроют. А потом уже в мае приехал к границе в надежде попасть в группы, пропускаемые в Азербайджане. Он жил вместе с сотнями других людей в тяжелых бытовых условиях, им негде было искупаться, деньги заканчивались. При этом, списки возвращающихся составлялись несправедливо, очередность не соблюдалась. Это привело к нарастанию напряженности, и произошли эти события", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сахиб Имамалиев, проживающий в селе Гарабаглы Хачмазского района.

Он подчеркнул, что его сын не совершал противоправных действий. "Эмин спал у себя в палатке, когда его задержали. Он не стал бежать, потому что ничего противозаконного не делал. Против Эмина нет ни одного доказательства - нет ни видеозаписи, ни свидетельских показаний, ни показаний потерпевших. За что же моего сына в таком случае обвиняют по тяжкой статье, по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы", - заявил Сахиб Имамалиев.

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал своей отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" " Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе ". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликованы восемь видео о ситуации близ Куллара.

Эмина Имамалиева защищает адвокат Сергей Саидахмедов. "Этого адвоката сначала назначило государство. Но потом мы с ним заключили соглашение. Он указал на процессе на отсутствие доказательств вины моего сына. Теперь моего сына наконец перевели под домашний арест, и он остается у нашего родственника в Дербенте. Надеемся, что этот адвокат до конца останется защитником Эмина. Большую работу проводит и адвокат других заключенных Мурад Велиханов. Мы рады, что в деле наметился позитивный поворот. Арестованных стали постепенно переводить под домашний арест. Однако, к сожалению, судебное следствие затягивается. Сначала следствие продлили до 17 сентября, теперь - до 17 ноября", - сказал Сахиб Имамалиев.

По его словам, он обращался за помощью в посольство Азербайджана в России. "Но оттуда пришла отписка, содержащая информацию, по каким статьям обвиняют моего сына. Будто я этого не знаю. Я очень надеюсь, что его в скором времени отпустят. Он у нас единственный кормилец в семье", - сказал отец обвиняемого.

На отсутствие правовой помощи со стороны посольства Азербайджана пожаловалась и сестра Джейхуна Намазова Севда Намазова. Она рассказала, что ее брат работал на стройке в Ингушетии. После начала пандемии он решил вернуться домой.

Во время акции протеста 15 июня, по ее словам, Намазов стоял среди людей в лагере и наблюдал за происходящим. "Потом ему сотрудник полиции сказал, чтобы он пошел в палатку, пояснив, что невиновным ничего не будет. А потом его задержали в палатке. Ему сказали, чтобы он подписался под тем, что бросал камни, пообещав отпустить его. Однако подписанную им бумагу потом против него использовали", - утверждает Намазова.

Она отметила, что, благодаря усилиям адвоката Мурада Велиханова, ее брата отпустили под домашний арест. Теперь же ему смягчили режим домашнего ареста, и он может временно покидать жилье, сказала сестра обвиняемого.

"Я очень надеюсь, что суд, в конечном итоге, примет справедливое решения и не осудит моего брата, не совершившего незаконных действий. Надеюсь также, что суд примет во внимание молодой возраст моего брата, потерю им обоих родителей. Из нашей семьи у меня остался только брат. Я сильно переживаю за него", - сказала Намазова, проживающая в селе Агдам граничащего с Арменией Товузского района.

Брат обвиняемого Эльмара Мехтиева Юсиф Мехтиев доволен, что адвокату Велиханову удалось добиться перевода обвиняемого под домашний арест.

"Эльмар поехал в Пермь, где работал на лесоповале. Когда начался карантин, он решил вернуться, но застрял на границе, и потом произошли эти события. Но Эльмар не совершал противозаконных действий. Он отказался давать признательные показания, несмотря на давление. Сейчас он под домашним арестом, не в тюрьме - это хорошо. Но следствие затягивается - теперь продлили до сентября", - сказал Юсиф Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

Автандил Мамедли, директор созданного в Грузии азербайджанскими политэмигрантами Института прав и свобод рассказал о трудностях в организации общественной защиты прав арестованных граждан Азербайджана.

"В самом начале мы, группа азербайджанских активистов, начали кампанию в их защиту. Мы призвали через СМИ родственников арестованных обратиться к нам. Но, обратились члены семей только 2-3 арестованных. С другой стороны, понять этих людей можно. Они все из сельских регионов, не знают хорошо законов, вообще что нужно делать в подобных ситуациях, они не имеют денежных средств. Если бы они жили хорошо, то не посылали бы своих детей на тяжелые работы в Россию", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Другой трудностью он назвал противодействие со стороны азербайджанской диаспоры в России.

"Рядовые представители хотели помочь, посылали какие-то средства для поддержки оказавшихся в Кулларе граждан. Но функционеры диаспорских организаций стали требовать от нас отойти, дескать мы оппозиционеры и наше активное участие может только навредить судьбе арестованных, - госструктуры Азербайджана и диаспорские организации сами решат проблему. Но, в итоге, никакой реальной помощи не было оказано. Только благодаря усилиям адвоката Мурада Велиханова удалось смягчить положение обвиняемых и освободить уже семь человек", - заявил Мамедли.

По его словам, Мурад Велиханов, добившись перевода троих обвинямых под домашний арест, создал прецедент, что помогло и другим. "И на сегодняшний день под домашний арест переведены семь человек", - сказал директор Института прав и свобод.

Он отметил, что правозащитники в Азербайджане инициировали кампанию по сбору средств для защиты арестованных в Кулларе. "К сожалению, наш призыв не получил широкого отклика. Удалось через Интернет собрать всего 300 долларов. Это связано с обострением правозащитных проблем внутри Азербайджана, увеличением числа политзаключенных до 200. Кроме того, в середине июля обострился конфликт с Арменией на границе, и этот вопрос занял главное место в общественной повестке", - пояснил Мамедли.

В МИД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что посольство Азербайджана в России занимается вопросами оказания юридической помощи арестованным.

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