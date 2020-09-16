Суд смягчил меру пресечения пяти обвиняемым в беспорядках близ Куллара

16 сентября 2020, 15:30

Суд в Дербенте заменил содержание под стражей на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву, которые обвиняются в нападении на силовиков во время протестной акции в Кулларе. Еще одному обвиняемому – Джейхуну Намазову, домашний арест заменен на запрет определенных действий, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа суд отправил под домашний арест троих обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе – Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова. Другие семеро – Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов – были заключены под стражу. 31 августа защита добилась отмены ареста двоих обвиняемых.

Около 400 человек приняли участие в акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Дербентский городской суд смягчил меру пресечения пяти обвиняемым жителям Азербайджана по делу о протестах у кулларского поста. Четверо из них отправлены под домашний арест, а пятому домашний арест заменен на запрет определенных действий. Мера пресечения остальным пяти обвиняемым оставлена без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурад Велиханов.

Судебные заседания, на которых рассматривались ходатайства следователя о продлении меры пресечения десяти обвиняемым, проходили с 14 по 16 сентября, рассказал адвокат.

Лагерь в Кулларе не справляется с потоком беженцев, люди не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Некоторые из обитателей лагеря живут в нем месяцами. Ранее некоторые из них жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия. Помимо лагеря, беженцы живут в заброшенных домах, расположенных рядом с ним. Число жителей одного дома в некоторых случаях достигает 30. Почти все навесы и палатки вокруг лагеря убраны по распоряжению администрации. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя официальные стороны, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Суд не стал продлевать содержание под стражей тем обвиняемым, родственники и адвокаты которых смогли найти им временное жилье, пояснил адвокат Велиханов. Таким образом, мера пресечения была изменена на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву.

"Под стражей суд оставил Ровшана Гусейнова, Таралу Гиясова и Нахида Агаева. У них нет адвокатов по соглашению, в суд не были представлены материалы о наличии временного жилья для них", – сказал защитник.

Двое подзащитных самого Велиханова – Эльмар Мехтиев и Анвар Мурадов – оставлены под домашним арестом, а в отношении Джейхуна Намазова избрана другая мера пресечения – запрет определенных действий. "Джейхун Намазов может выходить из дома, но сохраняются определенные запреты", – пояснил адвокат. Сроки содержания под стражей и домашнего арестов продлены на два месяца, до 17 ноября, уточнил он.

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