Лагерь в Кулларе. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=n-JJNn-2XLI&feature=youtu.be

16 сентября 2020, 15:30

Суд смягчил меру пресечения пяти обвиняемым в беспорядках близ Куллара

Суд в Дербенте заменил содержание под стражей на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву, которые обвиняются в нападении на силовиков во время протестной акции в Кулларе. Еще одному обвиняемому – Джейхуну Намазову, домашний арест заменен на запрет определенных действий, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа суд отправил под домашний арест троих обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе – Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова. Другие семеро – Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов – были заключены под стражу. 31 августа защита добилась отмены ареста двоих обвиняемых.

Около 400 человек приняли участие в акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца.

Дербентский городской суд смягчил меру пресечения пяти обвиняемым жителям Азербайджана по делу о протестах у кулларского поста. Четверо из них отправлены под домашний арест, а пятому домашний арест заменен на запрет определенных действий. Мера пресечения остальным пяти обвиняемым оставлена без изменений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мурад Велиханов.

Судебные заседания, на которых рассматривались ходатайства следователя о продлении меры пресечения десяти обвиняемым, проходили с 14 по 16 сентября, рассказал адвокат.

Лагерь в Кулларе не справляется с потоком беженцев, люди не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Некоторые из обитателей лагеря живут в нем месяцами. Ранее некоторые из них жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия. Помимо лагеря, беженцы живут в заброшенных домах, расположенных рядом с ним. Число жителей одного дома в некоторых случаях достигает 30. Почти все навесы и палатки вокруг лагеря убраны по распоряжению администрации. С чем столкнулись граждане Азербайджана в дагестанском приграничном лагере Куллар, как повели себя официальные стороны, что привело к голодовке и столкновениям с полицией – рассказывается в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Суд не стал продлевать содержание под стражей тем обвиняемым, родственники и адвокаты которых смогли найти им временное жилье, пояснил адвокат Велиханов. Таким образом, мера пресечения была изменена на домашний арест Эмину Имамалиеву, Азизу Ферекзаде, Эльбрусу Ахмедову и Эльмару Мусаеву.

"Под стражей суд оставил Ровшана Гусейнова, Таралу Гиясова и Нахида Агаева. У них нет адвокатов по соглашению, в суд не были представлены материалы о наличии временного жилья для них", – сказал защитник.

Двое подзащитных самого Велиханова – Эльмар Мехтиев и Анвар Мурадов – оставлены под домашним арестом, а в отношении Джейхуна Намазова избрана другая мера пресечения – запрет определенных действий. "Джейхун Намазов может выходить из дома, но сохраняются определенные запреты", – пояснил адвокат. Сроки содержания под стражей и домашнего арестов продлены на два месяца, до 17 ноября, уточнил он.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", о азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину, и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана - на странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Обитатели лагеря в Кулларе критикуют принцип составления списков на выезд", "Обитатели стихийного лагеря в Кулларе заявили о трудностях переезда в палатки", "Условия в лагере близ Куллара улучшились после протестов".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 сентября 2020, 17:57

16 сентября 2020, 17:24

  • 1 Видео с Тепсуркаевым выявили попытки отказаться расследовать его похищение

    Следствие в Чечне впервые проявило активность и решило опросить жену Тепсуркаева. Силовики вынуждали Тепсуркаева записывать видео, для создания видимости, что он на свободе, указал представитель Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. Российские власти будут использовать любую возможность, чтобы не отвечать на вопросы ЕСПЧ, в том числе и эти ролики, считают юристы Екатерина Ванслова и Александр Караваев.

16 сентября 2020, 16:45

16 сентября 2020, 16:09

16 сентября 2020, 14:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи