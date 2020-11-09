Солдат из Ингушетии убит на военном аэродроме под Воронежем

09 ноября 2020, 18:51

Военнослужащий Микаил Акталиев из села Экажево Назрановского района Ингушетии оказался в числе трех убитых на военном аэродроме под Воронежем. По подозрению в убийстве задержан сбежавший из воинской части сослуживец убитых.

Инцидент произошел сегодня утром в Воронежской области. По версии следователей, военнослужащий убил офицера, забрал его табельное оружие, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен, сообщило главное военное следственное управление Следственного комитета России.

В отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц и хищении оружия (пункт "а" части 2 статьи 105 и пункт "б" части 4 статьи 226 Уголовного кодекса России), сказано в сообщении на сайте ведомства.

Среди погибших оказался 23-летний житель Назрановского района Ингушетии Микаил Акталиев, написала со ссылкой на свой источник интернет-газета "Ингушетия". По данным источника, родные и близкие погибшего солдата выехали в Воронежскую область, чтобы разобраться в ситуации и перевезти его тело в Ингушетию для захоронения на родовом кладбище по религиозным обычаям.

Убийство под Воронежем уроженца Ингушетии Микаила Акталиева подтвердил глава республики Махмуд-Али Калиматов. "На военном аэродроме в Воронежской области в результате нападения солдата-срочника погибли трое военнослужащих. Среди них наш земляк - рядовой Микаил Акталиев", - цитирует Калиматова "Интерфакс".

Подозреваемый в убийстве скрылся, но позднее был задержан, сообщается на странице правительства Воронежской области в соцсети "ВКонтакте". Правительство также приводит имена всех трех убитых, среди которых есть рядовой Акталиев.