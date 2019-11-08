Жители Чечни выразили сочувствие Рамилю Шамсутдинову

08 ноября 2019, 03:52

Адвокат Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов еще не приступил к защите тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, но общался с его отцом. Солдат был доведен до отчаяния издевательствами в части, считают жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов подключился к защите тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.

Стрельба в воинской части, расположенной в поселке Горный Читинского района, произошла 25 октября: рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения. По данным Минобороны, причиной стрельбы мог стать нервный срыв солдата из-за личных обстоятельств, не связанных с прохождением военной службы. Отец Рамиля Салим Шамсутдинов обвинил следствие в желании скрыть дедовщину в воинской части. Комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров.

Адвокат Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов общался с отцом Рамиля Шамсутдинова, но пока не заключил с ним соглашение. По словам адвоката, с главой Чечни он вопрос защиты Шамсутдинова не обсуждал и никакой инициативы со стороны со стороны чеченских властей на этот счет не было.

«Как эксперт по уголовным делам и как практикующий адвокат я могу дать свое видение дела. Мы изучаем материалы дела, но не имеем права разглашать (подробности). Адвокат вступает в дело при наличии соглашения и ордера. В Читу я не летал, это неправда. С отцом Шамсутдинова я общаюсь, он говорит о сыне, он подавлен. Если у меня будет соглашение с отцом, я конечно возьмусь (за защиту солдата)», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Чапанов добавил, что Рамзан Кадыров не занимал публично какую-либо сторону в деле Шамсутдинова, хотя "как гражданин РФ сожалеет о случившемся" в Забайкалье.

Жители Чечни, узнавшие о деле Шамсутдинова, выражают сочувствие солдату и его семье, полагая, что парень стал жертвой издевательств со стороны сослуживцев. Информацию о том, что к защите Шамсутдинова может подключиться чеченский адвокат, они восприняли с одобрением.

«Наказывать надо не этого мальчишку, а командиров. В мое время не служить в армии считалось позором, но сегодня я бы ни за что не отправил своего сына в такую армию. Будем надеяться, что судить (Шамсутдинова) будут по справедливости», - заявил грозненец Вахид корреспонденту "Кавказского узла".

«Мне знакомый показывал видео, где голого парня окунают головой в унитаз, словесно унижают и оскорбляют, а потом он со связанными за спиной руками, в кровоподтеках на спине и голове, лежит и стонет на полу. К видео была еще запись, где кто-то говорит, что после этого солдат расстрелял офицера и своих мучителей. Очень жаль и самого парня и его родителей: отдали сына в армию, а в итоге его там довели до такого», - сказал местный житель Исмаил.

«Этот парень отстаивал свою честь и достоинство. Кто что-то имеет против, пусть поставит себя на его место и задаст себе вопрос, а как бы он поступил в подобной ситуации», - сказал житель Чечни Умар.

«Я сам служил в армии, приходилось сталкиваться со всяким, но подобных издевательств над сослуживцами не было. Парнишку жаль, а к тем, кого он расстрелял, не испытываю сочувствия», - отметил житель республики Сулейман.

Информация о деле Шамсутдинова была опубликована 6 ноября в сообществе chechnya_life с 317 тысячами подписчиков. Пост о том, что Чапанов может поучаствовать в его защите, набрал по состоянию на 2.45 мск 8 ноября 2627 лайков и 211 комментариев.

"Да, Рамилю сейчас нужен хороший адвокат!" - отметил 95.86.timur. "В первую очередь должен отвечать командир подразделения и офицеры", - считает vlad_g868. "Терпения родным, парню крепкого духа", - написала _imanbaeva0818. "Ему больше ничего не оставалось. Да простит его Аллах", - добавил nariman_chakaev.