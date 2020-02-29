29 февраля 2020, 11:03

Военнослужащий осужден по делу о самоубийстве срочника на Ставрополье

Издевательства командира отделения привели к самоубийству ефрейтора в воинской части в Зеленокумске, постановил суд, приговорив командира к четырем годам колонии.

Согласно приговору Пятигорского гарнизонного военного суда, командир отделения сержант Абасов систематически применял физическое насилие и моральное давление к одному из срочников. В результате у солдата развилось временное психическое расстройство, связанное с тревожностью и депрессией, и он совершил суицид в туалете казармы.

Сержант приговорен к четырем годам в колонии строгого режима. Кроме того, он в течение года не сможет занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор вынесен с учетом того, что у Аббасова есть малолетний ребенок, и данных на подсудимого положительных характеристик.

Подсудимый не признал себя виновным. Он также заявил, что срочник ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности и имел неопрятный внешний вид. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, говорится в сообщении, опубликованном 28 февраля на сайте Пятигорского гарнизонного военного суда.

На сайте Минобороны России к 11.03 мск 29 февраля не появилось реакции на данный приговор. Комментариями Аббасова или его представителей относительно обжалования решения суда "Кавказский узел" также не располагает. 

Примечание:

"Новый министр обороны Нагорного Карабаха назначен после гибели нескольких военных", "Причиной смерти Айка Асряна следствие назвало доведение до самоубийства", "Продлен арест следователя по делу о суициде подростка в Тбилиси".

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