Ростовские коммунисты раскритиковали власти в годовщину революции

07 ноября 2020, 20:46

Участники митинга в Ростове-на-Дону, организованного КПРФ по случаю 103 годовщины Октябрьской революции, потребовали отмены пенсионной реформы и раскритиковали губернаторские выборы за фальсификации.

По данным организаторов, на митинг пришли около 300 ростовчан. Акция проходила на площади Ленина - оживленном месте, где было много прохожих. Большая часть митингующих была в медицинских масках и соблюдала социальную дистанцию. Митинг продолжался недолго, около 45 минут, и завершился телемостом с Геннадием Зюгановым, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Хабаровск! Ростов-на-Дону с тобой!", "Хватит кошмарить народ! Правительство на Колыму!", "No solution! Revolution!" и другими. Резолюции на митинге принято не было.

В Хабаровске с 11 июля не прекращаются акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, эти протесты стали беспрецедентными по продолжительности в России. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину. На юге России неоднократно проходили акции в поддержку хабаровчан.

Один из выступавших, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломийцев, заявил, что прошедшие 13 сентября выборы губернатора Ростовской области сопровождались многочисленными нарушениями со стороны членов избирательных комиссий.

"Вы (избиркомы. - Прим. "Кавказского узла") даже не считаете, как голосуют люди. Мы на выборах обнаружили на участках на 3024 бюллетеня больше, чем им выдали по партийным спискам", — заявил депутат.

Победу на выборах одержал действующий губернатор Василий Голубев. Оппоненты Голубева - Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР - требовали признать недействительным досрочное голосование 11 и 12 сентября, так как было зафиксировано множество нарушений. Ростовские сторонники КПРФ 20 сентября провели сход, на котором рассказали, что были свидетелями нарушений на избирательных участках. Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".

Пожилой рабочий Петр Быков сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на митинг, потому что его волнует повышение пенсионного возраста. По его словам, он выйдет на пенсию в 2026 году, в 64 года, тогда как по старым правилам это бы произошло на четыре года раньше.

"Больше всего меня волнует поднятие пенсионного возраста, нужно ее отменить и вернуть так как было — 60 лет [для выхода на пенсию] у мужчин и 55 у женщин", — сказал Быков.

3 октября 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Это вызвало протесты по всей стране, в том числе на юге России.

Пенсионная реформа должна быть отменена, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пришедший на митинг пенсионер Александр Михайлович.

"Я раньше работал на ЗИЛе в Москве, в Хабаровском крае на заводе. Сейчас там. где я работал, все разрушено. Мне лично всего хватает, есть квартира, я получаю 20 тысяч рублей в месяц пенсию. Сам успел выйти на пенсию и прекрасно знаю, как сложно найти работу в 55-60 лет, и мне жалко тех людей, чей пенсионный возраст постоянно отодвигается, и которых сейчас президент и правительство оставили без средств к существованию", - сказал участник митинга.

В условиях пандемии государство обязано проводить более активную политику по поддержке населения, считает домохозяйка Виктория. "Пока государство поддержало только семьи с детьми, а я считаю, что необходимо давать деньги всем, как в Европе, потому что людей закрыли в карантин, оставив при этом, без работы и без заработка. Мне это не нужно, меня содержит бывший муж, но есть люди, в том числе и мои друзья, которые бедствуют", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

20-летняя Валерия заявила, что недовольна фальсификациями на выборах. Она считает, что такие акции протеста малоэффективны, но приходить все равно нужно. "Пока нас не лишили последних гражданских прав", - пояснила девушка.