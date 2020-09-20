Ростовские сторонники КПРФ выразили протест против итогов выборов

20 сентября 2020, 18:19

Несколько десятков человек пришли на сход в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать протест кандидата от КПРФ Евгения Бессонова против итогов выборов губернатора и депутатов гордумы. Участники схода рассказали, что были свидетелями нарушений на избирательных участках.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября избирком объявил действующего губернатора Ростовской области Василия Голубева лидирующим на выборах главы региона. Ранее оппоненты Голубева - Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР - потребовали признать недействительным досрочное голосование 11 и 12 сентября, так как было зафиксировано множество нарушений.

В Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска и Таганрога, сообщается в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".

Сегодня представители КПРФ в Ростове-на-Дону провели сход на городской площади имени Ленина, чтобы выразить протест против итогов выборов городской думы и губернатора. На сход, представленный кандидатом в губернаторы от КПРФ Евгением Бессоновым как встреча с избирателями, пришли несколько десятков человек, среди которых были представители КПРФ и движения «За новый социализм», передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

При этом в ряде городских чатов в WhatsApp мероприятие анонсировалось как "сход жителей г. Ростова-на-Дону и Ростовской области инициированный кандидатами в губернаторы Бессоновым Е. И. и Пятибратовым П. В." с темой: "Масштабные фальсификации выборов 2020". На сайтах участвовавших в выборах партий подобного анонса не было.

За несколько минут до начала мероприятия представитель районной администрации сообщил Бессонову, что в проведении встречи на площади Ленина отказано, однако «было предложение провести в другом месте». Сам Бессонов возразил, что каких-либо предложений о переносе не получал.

В итоге он выступил с речью, в которой посетовал на коррупцию, нехватку рабочих мест и отсутствие качественной питьевой воды в Ростовской области. После этого Евгений Бессонов объявил, что анонсированную на сегодня встречу проводить не будет. Собравшиеся, тем не менее, не спешили расходиться и задавали Бессонову различные вопросы.

В руках у некоторых участников собрания были флаги КПРФ и плакаты, в частности, с надписями "Грязные выборы, грязная власть - путь к бунту!", "Чем больше наблюдать - тем грустнее художники!", "Программа Бессонова - подъем производства!».

Акция вызвала интерес у немногочисленных прохожих, некоторые из них останавливались и делали фотографии на свои мобильные телефоны.

Полицейских на месте акции было много. Один из них объявил в громкоговоритель, что «в данном месте организовано проведение несогласованного митинга, который проводится с нарушением законодательства Российской Федерации» и потребовал «прекратить мероприятие и разойтись», пригрозив административной ответственностью. Несколько участниц пожилого возраста стали возражать полицейскому и потребовали «не мешать собираться».

При этом на другой стороне площади появилась группа активистов с флагами, стилизованными под георгиевскую ленту. Часть из них раздавала газеты "Национальный курс - за суверенитет". Эти активисты простояли на площади, пока не разошлись последние участники акции. По итогам схода собравшиеся не приняли какой-либо резолюции.

Участники схода рассказали о нарушениях на выборах

Председатель организации «Союз общественных инициатив» Татьяна Крашенникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что помогала в предвыборной кампании кандидату от КПРФ Виктории Хайрулиной. По ее словам, на двух участках в ночь с 12 на 13 сентября председатели вскрыли сейфы, где находились бюллетени, и сейф-пакеты. "И они были просто заменены. Мы дежурили возле участков, мы видели, как там включается свет, как туда заходят люди. Мы вызвали утром полицию, когда было установлено, что сейфы перепечатаны, что там стоят другие пломбы, без подписи наших членов комиссии с правом решающего голоса. К сожалению, Следственный комитет не среагировал", - рассказала Татьяна Крашенникова.

Ростовчанка, представившаяся Юлией, рассказала, что была наблюдателем на участке и также стала свидетелем нарушений. "Отношение к наблюдателям как к «врагам народа»: «здесь не стоять, здесь не ходить, это нельзя, сядьте на лавки», где пронаблюдать совершенно невозможно. Что касается надомного голосования: не все, к кому приходили, вызывали к себе комиссию. В ночь с 12 на 13 [сентября] сейф с сейф-пакетами вскрывался, установили это благодаря сопоставлению печатей и подписи вечером при закрытии и утром при открытии: они были неидентичны. Вызвали представителей ТИК, прокуратуры, составили заявление. Опросили всех, пока ждем, но результаты тем не менее пока отменены не были... При подсчете бюллетени не перекладывались по одному, а очень быстро сортировались десятью человеками. Удалось проверить стопку с бюллетенями за Голубева, в ней обнаружили несколько бюллетеней за Бессонова и несколько испорченных. Книги регистрации избирателей пытались пересчитать одновременно с сейф-пакетами, что не соответствует порядку подсчета. Препятствовали доступу к книгам регистрации избирателей, не давали подсчитать, правильно ли подсчитано количество проголосовавших. Много нарушений, три дня контролировать это - очень тяжело, нужны очень большие ресурсы", - сообщила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Другой участник схода, военнослужащий Николай Малюта, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не участвовал в выборах как кандидат и наблюдатель, так как «не верит в исход выборов на местном уровне».

Сам Евгений Бессонов заявил журналистам, что надеется на удовлетворение иска в суде. "Суть иска: первый вопрос - даже суды не могут разобраться, насколько законно трехдневное голосование. На самом деле, принятый закон об изменениях (в процедуру проведения выборов) в Государственной думе относится к последующим выборам, не 13 сентября 2020 года, а то, что происходило 13 сентября, не основано на законе. Когда мы обжаловали эту процедуру голосования в суде, у нас есть решения судов о том, что 11 и 12 «не являются днем голосования». А чем это тогда является? Второе основание: практически на всех избирательных участках сейф-пакеты не показывались наблюдателям. Их каким-то образом опечатали, а как распечатали - никто не знает. Далее: невозможно было ознакомиться со списками избирателей. Это давало волю на вбросы бюллетеней", - перечислил он.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".