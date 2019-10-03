Плакат активиста на пикете в годовщину пенсионной реформы. Фото: кадр видео Высота 102 https://www.youtube.com/watch?v=EqfKL_yYjEA

03 октября 2019, 13:40

Волгоградские активисты вышли на пикеты в годовщину пенсионной реформы

Спустя год после принятия закона о повышении пенсионного возраста большинство россиян продолжают оценивать его негативно, считают участники сегодняшних одиночных пикетов в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Это вызвало протесты по всей России, в том числе в Волгограде. Так, пенсионная реформа была раскритикована на массовом пикете 14 июля, организованном "Объединением перевозчиков России", КПРФ и рядом движений левого толка.

Сегодня утром активист движения "Суть времени" Виктор Шилин вышел на одиночный пикет к зданию администрации Волгоградской области. На видео, опубликованном изданием "Высота 102" в Youtube, видно, что он держит плакат с надписью: "Первый год пенсионной реформы: власти не верят 72% граждан. Что дальше?". "Пенсионной реформе год. Мы считаем, что это самая крупная ошибка власти за последнее время. <...> Народ увидел, что его интересы ущемляются очень сильно и нагло", - говорит Виктор Шилин на видео.

Во время пикета у Шилина проверил документы сотрудник полиции, мешать акции он не стал, информировало издание на своем сайте. Публикацию сопровождает фото пикета еще одного активиста, который держит плакат с текстом "Полный крах пенсионной реформы: даже обещанную прибавку к пенсии съедает инфляция!"

Еще одна активистка "Сути времени" вышла на пикет к волгоградскому Дома Профсоюзов. На своем плакате она указала, что против повышения пенсионного возраста выступают 83% граждан, передало ИА "Волга-Каспий".

Исследование общественного мнения, которое в июне-июле проводил Центр независимой общественной экспертизы "АКСИО", показало, что положительно оценивают проведение пенсионной реформы лишь 5% россиян. Противоположного мнения придерживаются 83%, причем большинство из них высказало крайне отрицательное отношение, следует из результатов опроса, опубликованный 9 августа изданием "Красная весна".

По словам Виктора Шилина, на сегодня в разных местах Волгограда движением "Суть времени" запланированы в общей сложности пять одиночных пикетов против пенсионной реформы, информировал "Обзор".

Примечание:

"Участники митинга в Дубовке выступили против Бочарова и "Единой России"", "Дольщики потребовали от властей вовремя достроить дома в Волгограде", "Жители Волжского потребовали остановить рост цен на топливо".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 октября 2019, 14:07

03 октября 2019, 14:00

03 октября 2019, 12:44

  • Грозненец публично покаялся за пение во время пожара в торговом центре

    Житель Чечни извинился за публикацию видео, после того как Рамзан Кадыров потребовал отыскать автора насмешливых сообщений во время пожара в грозненском торгово-развлекательном центре. Грозненец назвал это «поступком недостойным чеченца» и вышел с лопатой на уборку территории у пострадавшего ТРЦ. Пользователи соцсети указали на предсказуемость публичных покаяний.

03 октября 2019, 11:40

03 октября 2019, 10:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи