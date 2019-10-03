Волгоградские активисты вышли на пикеты в годовщину пенсионной реформы

03 октября 2019, 13:40

Спустя год после принятия закона о повышении пенсионного возраста большинство россиян продолжают оценивать его негативно, считают участники сегодняшних одиночных пикетов в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Это вызвало протесты по всей России, в том числе в Волгограде. Так, пенсионная реформа была раскритикована на массовом пикете 14 июля, организованном "Объединением перевозчиков России", КПРФ и рядом движений левого толка.

Сегодня утром активист движения "Суть времени" Виктор Шилин вышел на одиночный пикет к зданию администрации Волгоградской области. На видео, опубликованном изданием "Высота 102" в Youtube, видно, что он держит плакат с надписью: "Первый год пенсионной реформы: власти не верят 72% граждан. Что дальше?". "Пенсионной реформе год. Мы считаем, что это самая крупная ошибка власти за последнее время. <...> Народ увидел, что его интересы ущемляются очень сильно и нагло", - говорит Виктор Шилин на видео. Сегодня утром активист движения "Суть времени" Виктор Шилин вышел на одиночный пикет к зданию администрации Волгоградской области. На видео, опубликованном изданием "Высота 102" в Youtube, видно, что он держит плакат с надписью: "Первый год пенсионной реформы: власти не верят 72% граждан. Что дальше?". "Пенсионной реформе год. Мы считаем, что это самая крупная ошибка власти за последнее время. <...> Народ увидел, что его интересы ущемляются очень сильно и нагло", - говорит Виктор Шилин на видео.

Во время пикета у Шилина проверил документы сотрудник полиции, мешать акции он не стал, информировало издание на своем сайте. Публикацию сопровождает фото пикета еще одного активиста, который держит плакат с текстом "Полный крах пенсионной реформы: даже обещанную прибавку к пенсии съедает инфляция!"

Еще одна активистка "Сути времени" вышла на пикет к волгоградскому Дома Профсоюзов. На своем плакате она указала, что против повышения пенсионного возраста выступают 83% граждан, передало ИА "Волга-Каспий".

Исследование общественного мнения, которое в июне-июле проводил Центр независимой общественной экспертизы "АКСИО", показало, что положительно оценивают проведение пенсионной реформы лишь 5% россиян. Противоположного мнения придерживаются 83%, причем большинство из них высказало крайне отрицательное отношение, следует из результатов опроса, опубликованный 9 августа изданием "Красная весна".

По словам Виктора Шилина, на сегодня в разных местах Волгограда движением "Суть времени" запланированы в общей сложности пять одиночных пикетов против пенсионной реформы, информировал "Обзор".