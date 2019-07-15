Более 40 участников пикета в Волгограде выступили с критикой "Единой России"

15 июля 2019, 03:39

43 человека приняли участие в пикете в Волгограде и потребовали от "Единой России" отчитаться о выполнении предвыборных обещаний. Они раскритиковали власти области за экономические и социальные проблемы.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний.

По данным на 5 июля на пост губернатора Волгоградской области претендуют восемь кандидатов. 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал первый кандидат от "Единой России" - действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Затем это сделали представитель КПРФ Алексей Буров, Дмитрий Любитенко от партии "Яблоко", кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Эдуард Давыдовский, выдвинутый партией ЛДПР Владимир Рублев, Сергей Полещук от "Справедливой России" и кандидат от регионального отделения Партии ветеранов России Виктор Левчук. Восьмым стал кандидат от Волгоградского областного отделения партии "Национальный курс" Владимир Поляков.

Пикет прошел в Волгограде с 18.00 до 19.00 по местному времени (19.00 - 20.00 мск). Участники акции стояли на площади Металлургов вдоль Второй продольной улицы, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Пикетчики стояли с плакатами «Единая Россия», вы не слышали народ, когда принимали пенсионную и мусорную реформы? Зачем снова идете в думу? Идите к лору восстанавливать слух!», «Требуем отчета губернатора и Единой России о выполнении обещаний, данных в 2014 году» и другими, а также флагами «Левого фронта», КПРФ, "Объединения перевозчиков России", движений «Рот фронт» и «За народный социализм!». К акции также присоединились волгоградские активисты, которые традиционно проводят одиночные пикеты за смену власти. Они пришли с плакатами «Свободу политзаключенным! Нет полицейскому государству!» и другими.

По данным организаторов, акция была согласована на 30 человек, однако участие в ней приняли 43 человека. За акцией наблюдали несколько полицейских, они фотографировали и снимали пикет на видео.

Пикетчики раскритиковали власти Волгоградской области

Участники пикета рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему они пришли на акцию.

В Красноармейском районе «в недостроенном состоянии находится парк «Юбилейный», сказал участник пикета, представитель партии «Другая Россия» в Волгограде Сергей Заплавнов.

«Там провели освещение, уложили плитку, по документам там есть фонтан, но на деле его нет... Это моя претензия к властям, как жителя Красноармейского района. Проблемы в городе все те же – отсутствие ливневок, плохие дороги», - сказал он.

По его словам, "Единая Россия" не имеет права выставлять своих кандидатов на выборах».

Член КПРФ, пенсионерка Надежда Макарчук рассказала, что вынуждена работать из-за маленькой пенсии.

»Я получала ветеранские, но после внедрения Социального кодекса этих денег меня лишили. Моя пенсия 16 тысяч. Мне трудно жить на эти деньги, но посчитали, что это много, и отняли льготы», - сказала она.

"О плюсах нынешней власти нам вещают только официальные СМИ. Минусы налицо – люди поверили (губернатору Волгоградской области Андрею) Бочарову, что будет возрожден Тракторный завод, что возродится «Химпром», но мы этого не увидели. В регионе налицо убыль населения, идет уничтожение сельского хозяйства, выросло число безработных", - сказал рабочий завода «Красный октябрь» Александр Пономарев.

«Нашу область обещали сделать промышленным авангардом, а получилось, что все наши заводы-гиганты уничтожены. «Красный октябрь» дышит на ладан. А если нет заводов, то нет рабочих мест и поступлений в бюджет», - сказала участница митинга Татьяна Педан.

«Губернатор еще в начале своего губернаторства обещал, что не позволит развалить "Химпром". Не прошло и нескольких месяцев, как предприятие приказало долго жить, а пять тысяч рабочих пошли на улицу. Тракторный завод также уничтожен. Раньше там работало 32 тысячи человек», - отметил участник акции Александр Сербанюк.

Завод "Химпром", входящий в состав госкорпорации "Ростех", в ноябре 2012 года был признан банкротом. В августе 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на производственной площадке завода начинается реализация инвестиционных проектов.

«В своих предвыборных обещаниях "Единая Россия" обещала поднять производство. При этом заводы закрываются... Я не вижу ничего положительного за прошедшие пять лет. Мой поселок Береславка никак не развивался. Стадион в заброшенном состоянии, дороги такие же. Я не вижу улучшений, особенно в развитии сельских поселений – школы закрываются, хотя говорили о необходимости строительства новых школ на селе. Школы в Калачевском районе реорганизуют, превращают в филиалы, они теряют юридический статус», - сказала депутат Береславского сельского поселения Наталья Заброда.

«Мы выступаем за справедливость выборов, за объединение всех протестных движений, которые пытаются бороться против "Единой России"... Мы требуем также оставить «Платон» только для иностранных перевозчиков. Мы должны видеть структуру акцизов в топливе», - сказал член волгоградского отделения "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев.

Прохожие поддержали требования пикетчиков

На площади Металлургов во время проведения пикета было очень мало прохожих. Некоторые из них высказали корреспонденту "Кавказского узла" свое отношение к акции.

Работница коммунального предприятия, высаживавшая цветы, сказала, что не понимает зачем пикетчики протестуют против Бочарова. «Это не он уничтожает предприятия, а вышестоящие», - отметила она, отказавшись при этом представиться.

По ее словам, цветы в воскресный вечер высаживают ко Дню металлургов, который пройдет на следующей неделе.

«Это будет мой праздник. Я 30 лет проработала на «Красном октябре». Штат только нашего цеха был 3,5 тысячи, когда ушла – не осталось и 200. На всем заводе работало 40 тысяч человек, а когда я ушла – осталось шесть тысяч», - рассказала женщина.

8 ноября 2018 года Арбитражный суд в Волгограде признал металлургический комбинат "Красный Октябрь" банкротом. Перед рабочими комбината возник долг по зарплате, но 20 ноября руководство "Красного Октября" отчиталось о том, что все деньги выплачены. В декабре 2018 года рабочие волгоградского завода сообщили, что получили уведомления о возможном сокращении. В свою очередь губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал содействие предприятию.

Прогуливавшаяся с ребенком женщина, представившаяся Ириной, рассказала, что «из-за Социального кодекса» лишилась социальных доплат на детей.

«Мой муж получает на 100 рублей больше, чем нужно, чтобы мне платили. Муж вынужден работать в Москве, потому что здесь работу найти не может, а мы с детьми здесь живем», - рассказала она.

Она сообщила, что воспитывает троих несовершеннолетних детей. «Для меня главный показатель работы власти – отсутствие работы для моего мужа в Волгограде», - сказала она.

Проходивший мимо молодой человек, который представился Кириллом, сказал, что поддерживает пикетчиков. "Я сейчас доучиваюсь в вузе. Собираюсь уезжать, так как работу здесь не найду", - отметил он.

При этом он отметил, что не знает предвыборных обещаний единороссов. «Они всегда обещают, что будет лучше, но лучше не становится», - сказал он.

Участники акции потребовали у "Единой России" рассказать о выполнении предвыборных обещаний

В резолюции пикета, которую организаторы планируют направить губернатору Андрею Бочарову и секретарю реготделения «Единой России» Сергею Горнякову, содержится требование «отчитаться за выполнение обещаний, данных на выборах губернатора и в Областную Думу в 2014 году, а также о соблюдении закона №1778-ОД от 21 ноября 2008 года, «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года».

«Находясь у власти более пяти лет, партия «Единая Россия» не смогла откорректировать законы так, чтобы изменить социально-экономическую ситуацию в Волгоградской области. Ещё в 2014 году, идя на выборы в областную думу, партия констатировала в своей программе «крайне неудовлетворительное состояние дорог, угрозу банкротства и остановки промышленных предприятий, многомиллионные долги за энергоресурсы, коррупцию и бюрократизм, низкий уровень жизни, некачественные коммунальные услуги при высоких тарифах, отсутствие достойной инфраструктуры на селе и, как следствие - отток молодых специалистов». Партия "Единая Россия" даже обозначила, что эти проблемы требуют скорейшего решения. Но пять лет прошло. И что мы, жители Волгоградской области видим? Все эти проблемы не только не решены. Означенные проблемы усугубились... Мы хотим знать, кто несёт ответственность за такую ситуацию?» - говорится в резолюции.