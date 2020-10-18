Участница пикета держит плакат с требованием улучшить качество воздуха. Ростов-на-Дону, 18 октября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

18 октября 2020, 18:41

Участники пикета призвали улучшить экологическую ситуацию в Ростове-на-Дону

Около 40 жителей ростовского микрорайона "Левенцовский" на пикете потребовали от властей полностью рекультивировать мусорный полигон и провести проверку предприятий, расположенных вблизи жилых домов. Участники акции пожаловались на постоянный неприятный запах и ухудшение здоровья, прохожие поддержали их требования.

Как писал "Кавказский узел", жители Ростова-на-Дону с августа 2018 года добивались запрета строительства мусороперерабатывающего завода рядом с микрорайоном "Левенцовский" и закрытия расположенной там свалки. 20 декабря 2018 года власти региона заявили, что завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть, однако жители микрорайона заявили о недоверии этим обещаниям, потребовав отставки ответственных за ситуацию чиновников. Пикет против строительства мусорного полигона и завода жители микрорайона проводили и в ноябре 2019 года.

Разрешенный властями пикет прошел под присмотром силовиков

Около сорока человек вышли сегодня на пикет в Ростове-на-Дону, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Алексей Берешпалов, добавив, что из-за коронавирусных ограничений пикет был согласован только на 50 человек.

Участники акции стояли на расстоянии в полтора-два метра друг от друга, надев защитные маски. Они держали в руках плакаты с надписями "Мы хотим дышать!", "Верните наше право на воздух!", "Хватит травить наших детей!", "Не дам себя убить!" и другими. Перед собой они разложили несколько противогазов. Часть горожан пришли на мероприятие со своими детьми, которые также были в масках. Представителей каких-либо общественных и политических организаций среди участников акции не наблюдалось.

Полиция проверяет документы у пожилых участников пикета. Ростов-на-Дону, 18 октября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Акция длилась чуть больше часа. Она проходила на площадке за торговым центром, в отдалении от административных зданий и пешеходных зон, поэтому привлекла внимание лишь пары прохожих, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

За пикетом наблюдали около десятка полицейских в форме, а также несколько людей в штатском, которые снимали людей с плакатами на видеокамеру. От трех пожилых людей полицейские потребовали предъявить документы, указав на постановление об обязательной самоизоляции для ростовчан старше 65 лет. В итоге, двое участников пикета после разговора с полицейскими покинули место акции, а еще одна участница передала свой плакат другому и отошла в сторону.

Активисты озвучили претензии к властям и предприятиям промзоны

По словам Алексея Берешпалова, резолюцию сегодняшнего мероприятия организаторы не готовили, поскольку это не митинг, а пикет. "Но сейчас подписывается коллективное обращение к президенту и его полномочному представителю в регионе. Его подписывают не только участники пикета, подписи собираются по всему району и все эти требования там отражены. Во-первых, на мусорном полигоне под рекультивацию идет только три террикона из четырех. Мы требуем, чтобы и четвертый шел под рекультивацию, так как если оставить это как есть, то рекультивация пройдет, а проблема останется. Во-вторых, мы требуем, чтобы Роспотребнадзор как организация понес какое-то наказание, чтобы было какое-то административное расследование", - рассказал он.

Один из участников пикета за чистоту воздуха. Ростов-на-Дону, 18 октября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Также активисты требуют провести качественную проверку предприятий в промзоне, сказал Берешпалов. "Мы требуем, чтобы предприятия, которые известны: например, [пивоваренная компания] - вонь от нее очевидна для людей, которые живут в ближайших к ней домах, «Меринос» (завод по производству ковров. - Прим. "Кавказского узла") - очевидно, что он шумит, и этот шум превышает все допустимые пределы, есть также выбросы - мы требуем, чтобы эти предприятия были приведены в нормальное состояние. А если они не хотят устранять это, то пусть их деятельность приостановят до устранения нарушений. Далее мы требуем, чтобы завершилась проверка всех мероприятий промзоны, которая была приостановлена Минприроды из-за пандемии. Мы знаем, что есть еще ряд предприятий, которые нарушают закон. Мы просим также, чтобы представители общественности были включены в эти мероприятия, так как Роспотребнадзору мы не доверяем, после их действий у нас сложилось такое мнение", - поделился активист.

В числе требований также прекращение вывоза мусора на нелегальную свалку около ТЭЦ-2, добавил Алексей Берешпалов. "Туда идут "Камазы" и постоянно сбрасывают мусор. Еще мы требуем, чтобы в районе установили стационарные точки контроля: после всех проверок минут через 15 начинается вонь, и раз за разом это «игра в кошки-мышки». Так, Роспотребнадзор приезжает замерять днем, а запах в основном поздно вечером и ночью, поэтому нужна минимум одна точка постоянного контроля. Цель данного мероприятия - привлечь внимание именно к деятельности предприятий в промзоне, поскольку это самый нерешаемый вопрос в районе", - сказал Берешпалов.

Пикетчики назвали ситуацию в микрорайоне "Левенцовский" плановой экологической катастрофой. Ростов-на-Дону, 18 октября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".На свои обращения активисты, по его словам, получают "отписки". "Иногда, очень редко приходит ответ по существу, когда происходит какое-то движение вперед. Например, когда был подготовлен проект рекультивации полигона, все органы нам сразу прислали ответы, что «мы занимаемся» и так раз за разом. Однако в большинстве случаев ничего не делается и пишут отписки. Последняя отписка, когда на межведомственной группе в присутствии двух замминистра была договоренность с Роспотребнадзором, что они приедут и замерят шум «Мериноса». Когда приехал специалист, «Меринос» был выключен. Естественно с нашей стороны было написано, что завод в данный момент не работает и замерять нечего. Когда мы их вызвали снова, был звонок с угрозами в адрес активистов, что они «заставляют Роспотребнадзор». После чего пришла отписка о том, что «выполнен замер шума и воздуха по трем адресам», но замера шума не было, а замер воздуха проводился только по одному из трех адресов - самому дальнему от полигона и промзоны, и он был проведен в три часа дня, когда невозможно что-либо зафиксировать, поскольку все проблемы появляются по ночам", - рассказал Алексей Берешпалов.

На полигон мусор прекратили возить в конце мая, добавил активист. "Очень долго мы везде писали и говорили на мероприятиях о том, что надо засыпать четвертый террикон, куда свозился мусор и только к октябрю его засыпали. Все лето он горел, через четыре месяца мы добились, чтобы его засыпали", - сказал Берешпалов.

Пикетчики пожаловались на экологическое неблагополучие микрорайона

Участница пикета Анна Семенова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что врачи не исключили связи заболеваний ее детей с качеством воздуха. "У меня двое маленьких детей, одному четыре года, другому два, и у каждого имеются проблемы со здоровьем. Врачи «тонко намекнули» о том, что воздух в районе сильно загрязненный, и, вероятно, проблемы детей со здоровьем - из-за вредных выбросов. Мне все говорят «Переезжайте, уезжайте», но у нас квартира в ипотеку, и это платеж на 15 лет каждый месяц, поэтому мы не можем просто взять и уехать. Мы хотим дышать спокойно по ночам, не задыхаться, не закрывать окна. Доходит до того, что боюсь открыть окно, сначала нюхаешь воздух и только потом принимаешь решение. Летом закрывали на всю ночь, спали с закрытыми окнами", - пожаловалась ростовчанка.

Активистка отстаивает на пикете свое право на чистый воздух. Ростов-на-Дону, 18 октября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Беспокойство женщины вызывает и расположенная в этом районе свалка. "Я люблю кататься на велосипеде и вижу, как в огромном количестве выбрасывается строительный мусор, какие-то горюче-смазочные материалы, свиные шкуры и кости пять месяцев лежали, никто якобы не мог вывезти. Я видела лично, как приезжает машина и сливает остатки бетона... Хочется, чтобы нам дали чистый воздух. Мы находимся рядом с заводом, там происходят выбросы, это легко понять даже по направлению ветра. Хотелось бы, чтобы [полигон] полностью рекультивировали, засыпали глиной как положено, чтобы она не горела. Этот запах зловония вызывает головокружение, тошноту", - рассказала Анна Семенова.

Жилье, по ее словам, семья купила в 2013 году. "Нам сказали, что в 2014 году свалка закроется. Сказали, что здесь хорошо, широкие дороги. Когда нам сказали про свалку, мы приезжали - в принципе, запаха не было. В итоге, года через два мы начали ощущать это невыносимое зловоние. Мы живем в самой дальней части «Изумруда» (садовое товарищество в микрорайоне — прим. "Кавказского узла") от свалки, поэтому услышали запах не сразу, например, жители (улицы) Доватора начали жаловаться раньше. Мы думали, что этот вопрос закроется в 2014 году, но в итоге и свалку окончательно не закрыли", - пожаловалась женщина.

Другая участница пикета Виктория, проживающая с семьей в частном доме, также пожаловалась на зловонный запах. "Невозможно спать ночью, просыпаешься от этого запаха. Бывает, даже через закрытые окна ты ощущаешь эту вонь и ночью просыпаешься. У меня четверо детей, и когда покупали жилье, специально продавали квартиру, чтобы приобрести частный дом, чтобы детям можно было находиться во дворе, а не дома сидеть. Нас вообще не предупредили риелторы, и сама я даже не представляла, что рядом свалка... Мы хотим дышать чистым воздухом", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции.

Немногочисленные прохожие признали наличие проблемы и поддержали требования пикетчиков. "Действительно, адская химическая вонь. Когда я с супругой переехал в Левенцовку с Северного (жилого массива города), то сначала окна ночью были открыты. Потом утром мы просыпались еле живые. Позднее ночью проснулись от жуткого запаха, и с тех пор окна приходится закрывать. Возможно свалка, возможно заводы. Власти в любом случае должны решить эту проблему" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Максим Колесников.

"Вонь буквально разъедает глаза. Во всем доме закрыты форточки. Можно сказать, отравляют здоровье, голова постоянно кружится. Я не знаю и не должна знать, свалка это или предприятия, меня интересует только, чтобы этого ужасного запаха не было", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" ростовчанка Мария Белоусова.

Комментариями от представителей властей и расположенных в "Левенцовском" предприятий относительно заявлений участников акции "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Ростовчане раскритиковали работу по вывозу мусора на фоне повышения тарифов", "Росприроднадзор сообщил о заполненных свалках в Ингушетии и Калмыкии", "Подрядчик администрации уличен в загрязнении водоема в Калаче-на-Дону".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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