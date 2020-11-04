Мигранты из Узбекистана пожаловались на запрет выходить с вокзала в Волжском в ожидании поезда

04 ноября 2020, 22:27

Сегодня на поезде Волжский - Ташкент на родину выехали 722 мигранта из Узбекистана. Некоторые пассажиры не успели купить лекарства и продукты, но проход в город с перрона оказался для них закрытым. Не все мигранты смогли купить билет на сегодняшний поезд и будут ждать следующего рейса, который запланирован на 6 ноября.

Как писал "Кавказский узел", в город Волжский 24 сентября привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа, в том числе на территории Ростовской области, и ждали отправки на родину после начала пандемии по коронавирусу. С этого времени отправилось уже более десяти составов с почти тысячью пассажиров в каждом. Но число желающих вернуться на родину остается большим. Железнодорожники добавили для мигрантов 13 рейсов из Волжского в Ташкент. Более 9,3 тысячи трудовых мигрантов смогут вернуться в Узбекистан с 4 ноября по 2 декабря, сообщили 29 октября в Приволжской железной дороге.

В Волжском мигранты жаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами. Мигранты также рассказывали, что вынуждены вернуться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

Не все мигранты смогли купить билет на сегодняшний поезд

На сегодняшний вечер была запланирована отправка очередного рейса Волжский – Ташкент. Трудовые мигранты, уезжающие в Узбекистан, стали собираться у вокзала города Волжского с утра. Многие из них приезжали на такси. Остальные добирались на общественном транспорте.

Весь день въезд на привокзальную площадь для частного транспорта был закрыт. Полицейская машина с включенными проблесковыми маячками стояла на въезде. У лестницы вокзала припарковался спецавтомобиль полиции. Площадка у лестницы, ведущей на вокзал, была огорожена. По периметру дежурили бойцы Росгвардии и дружинники. На вокзал пропускали тех, кто хотел купить билеты. В послеобеденное время стало известно, что в кассах билеты на поезд 4 ноября закончились.

"Мы утром билеты купили. Была небольшая очередь. Человек 10. Билеты стоят 11 тысяч рублей", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" тридцатилетний Джамал Сайхуддинов, который приехал из Краснодара.

Джамал рассказал, что он и пять его товарищей родом из Намангана. Работали в разных местах. Джамал трудился в узбекском кафе на доставке. Остальные работали на стройке. Джамала дома ждет жена и двое малолетних детей. Большую часть зарплаты он переводил в доллары и отправлял семье и родителям, на остальные деньги жил в России.

"Хозяин хороший. Обещал платить 20 тысяч рублей, и платил. С получением патента не было проблем. Все нормально. В следующем году, если пандемия закончится, приеду туда работать опять. Дома также устроюсь в кафе работать", - рассказал Джамал Сайхуддинов.

Его товарищ, двадцативосьмилетний Шахвоз Тавошаров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что он холост, детей у него нет. Все заработанные деньги он использует для строительства дома.

"Мы скинулись по 4 тысячи рублей на семиместное такси. Оно нас прямо сюда утром привезло. Удобно и недорого. Билеты покупали нормально. Спекулянтов не было. В Россию потом приедем. Хорошо тут с работой", - сказал Шахвоз.

Сорокадевятилетний Карим Бикмаев, напротив, пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что его группа, приехавшая из Саратовской области, не смогла приобрести билеты на сегодняшний поезд.

"Мы хотели билет купить вчера на вокзале Саратова. Но не получилось. Решили, что приедем, и здесь купим. Приехали вот вечером, а в кассе говорят: «Нет билетов. Покупайте на 6 ноября». Мы посовещались. К нам парень подошел, предложил на сегодня помочь купить билет за 25 тысяч рублей. Но мы решили купить на 6 ноября", - рассказал Карим.

Он заявил, что в Россию в следующем году не планирует приезжать на заработки. "Зарплата стала небольшой. Мы доллары покупаем на заработанные рубли. А доллар сейчас очень вырос. Получается, что такие же деньги могу заработать дома: можно на стройке хорошо заработать, можно на рынке", - пояснил Карим.

Мужчина также сообщил, что две ночи их группа из шести человек проведет в гостинице. "Тут люди ходят, предлагают квартиры, гостиницы. Мы выбрали гостиницу. Там дешевле – 400 рублей за ночь. И есть душ, можно на кухне еду готовить. Удобно. Остальные просят от 600 рублей. И у них нет душа, чтобы купаться", - рассказал Карим. На вопрос о том, знают ли приезжие, что они могут переночевать в мечети города Волжского, все ответили отрицательно.

29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети на окраине Волжского 230 мигрантам, который ожидали отправки в Узбекистан. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

В настоящее время граждан Узбекистана в мечети нет, сообщил сегодня муфтий Центрального духовного управления мусульман региона Абдулла Хаджи. "Граждане Узбекистана приезжают в день отправления их поезда, поэтому в нашей помощи не нуждаются", - сказал муфтий.

"Все 722 билета на рейс Волжский – Ташкент отправлением 4 ноября раскуплены. Следующий поезд отправится 6 ноября", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова. Она не смогла назвать количество раскупленных билетов на рейс отправлением 6 ноября.

Мигранты пожаловались, что их не выпускают с вокзала

С 17.00 местного времени (16.00 мск) сотрудники полиции стали пропускать граждан Узбекистана на вокзал и перрон. Без очереди проходили беременные женщины и семьи с малолетними детьми. Люди предъявляли офицерам полиции свои паспорта и билеты и затем проходили через две рамки металлоискателей. Спустя час на перроне собралось около пятисот человек. Они сидели на больших сумках и баулах. На лицах большинства пассажиров были надеты маски.

В ходе опроса они рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о проблеме, с которой столкнулись перед посадкой на поезд. Молодой человек, представившийся Заиром, сообщил, что его группа работала в поле под Волгоградом. Билеты купили сегодня утром. Все они родом из Хорезма. У женщины из их группы весь день было высокое давление.

"Мы думали, что пройдет. Она лекарство пила. Но вот прошли на перрон, а ей все еще плохо. И у нее лекарство кончилось. Мы пошли к сотрудникам вокзала. Они говорят: «Мы можем только измерить давление». А она сама его меряет. У нее есть прибор. Нам не разрешили выходить в город, в аптеку. И мы не знаем, что делать", - рассказал Заир.

Женщина, о которой говорил Заир, отказалась представиться, но назвала лекарство, которое ей нужно принять.

Рядом сидели двое мужчин, они также не смогли выйти в город. "У нас нет совсем продуктов. И лекарства кончились (человек болен сахарным диабетом второго типа). А нам три дня ехать, и поезд не будет нигде останавливаться. Пошли на вокзал, а там полицейский говорит, что только в туалет может пустить. Вышли на перрон. И там, у ограды, хотели пройти, но и там нас не пускают", - пожаловался один из мужчин.

На вопрос, почему людей не пропускают, сотрудник полиции ответил, что на это есть приказ, передает корреспондент "Кавказского узла", который сходил в аптеку и магазин и приобрел ожидавшим поезд пассажирам лекарства и продукты.

Поезд подошел к перрону за три с половиной часа до отправления. Пассажиры стали организованно, без спешки рассаживаться по вагонам. Состав отправился в 21.57 местного времени (20.57 мск), после чего на вокзале и на привокзальной площади граждан Узбекистана не было.

Выехавшие из Волжского мигранты ничего не знали об убитых во время спецоперации земляках

Все опрошенные во время ожидания поезда мигранты из Узбекистана заявили, что не слышали об убитых 15 октября в Волгограде террористах и о задержании их сообщников. По их словам, следственные органы их по этому делу не опрашивали.

15 октября жители Волгограда заметили скопление силовиков в районе Университетского проспекта. ФСБ заявила о предотвращении серии терактов, которые, по данным спецслужб, планировались в Волгограде членами ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада)*. Два человека были убиты в перестрелке с силовиками. По данным следствия, оба убитых - граждане Узбекистана. Спецслужбы распространили оперативное видео, где, в частности, демонстрируется карта Волгограда с пометками, которые силовики считают обозначениями мест готовившихся в городе терактов. На карте, в частности, обведен монумент "Родина-мать зовет".

Отвечая на запрос "Кавказского узла", начальник УФСБ по Волгоградской области И.В. Голдобин подтвердил информацию о том, что в ночь с 14 на 15 октября была пресечена деятельность запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Ее участники, как указано в письме, планировали "диверсионно-террористические акты в городе Волгограде" в зданиях органов власти, местах проживания военнослужащих и на взрыво-пожароопасных предприятиях.

Голдобин отмечает, что в ходе спецоперации был убит лидер этой группы и его сообщник, и что они оказались выходцами "одной из стран Центрально-Азиатского региона". На территории России, по данным Голдобина, террористы находились нелегально. В то же время в УФСБ не подтвердили информацию о задержаниях сообщников террористов в Волгограде. "В Волгограде… задержанных нет", - значится в письме.

Информация о готовившихся терактах встревожила жителей Волгограда. Заявления силовиков о причастности убитых в Волгограде предполагаемых боевиков к группировке "Катиба Таухид валь-Джихад"* выглядят голословными, указал кавказовед Алексей Малашенко. Информация о намерении взорвать монумент "Родина-мать зовет" звучит неправдоподобно, считает правозащитник Олег Орлов.

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