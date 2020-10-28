Мигранты из Узбекистана пожаловались на трудности с покупкой билетов в Волжском

28 октября 2020, 23:10

Десятки граждан Узбекистана, приехавших на вокзал Волжского в день очередной отправки поезда в Ташкент, не смогли купить билеты на ближайшие рейсы. Мигранты вынуждены вернуться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября железнодорожники добавили четыре дополнительных рейса поезда сообщением Волжский – Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину, состав каждого поезда рассчитан на 938 пассажиров. Жители Узбекистана решили вернуться домой после того, как в регионах России начался рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

Все 938 билетов на поезд Волжский – Ташкент отправлением 28 октября были распроданы, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова. На вопрос, проданы ли билеты на остальные рейсы, ответить затруднилась.

«Помимо сегодняшнего рейса поезда в Ташкент отправятся из Волжского также завтра (29 октября), 31 октября, 1 и 2 ноября. Будут ли организованы дополнительные рейсы, мы сообщим позже», – пояснила Лагутенкова.

С утра 28 октября на привокзальной площади в Волжском стали собираться мигранты из Узбекистана, купившие билеты на поезд. Некоторые приезжали к вокзалу на такси, другие – на маршрутных автобусах. Те, кто ночевали в ближайших гостиницах, приходили пешком, передал корреспондент «Кавказского узла».

Площадка у входа в здание вокзала была огорожена, вход и периметр контролировали пять полицейских и несколько дружинников, рядом был припаркован спецавтомобиль полиции. Въезд на привокзальную площадь преграждали две полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Сотрудники полиции пропускали пассажиров на вокзал по два-три человека, приоритет в очереди отдавали беременным женщинам и семьям с малолетними детьми. Кинолога с собакой корреспондент «Кавказского узла» не заметил.

Мигранты из Узбекистана не смогли купить билеты на ближайшие поезда в Ташкент

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» пассажиры сообщили, что билеты на этот рейс они купили заранее, за несколько дней до отправления поезда. «Купили билет по карте (онлайн-покупка). Приехали сегодня на вокзал в Волгоград, а оттуда на такси сюда добрались. Проблем не было с покупкой билетов. Билет недорогой – 11 тысяч рублей», – сообщил Арслан Рашидов.

В его группе насчитывается 15 человек, все работали в Краснодарском крае на фермерском поле. 51-летний Арслан родом из села, расположенного в окрестностях Ташкента, остальные – уроженцы сел Ферганской долины, сообщил житель Узбекистана.

«Работа в поле не закончилась – мы могли бы еще до декабря работать, но мы решили уехать, так как эпидемия началась. Если заболеем – лечиться дорого здесь. Бесплатно нас лечить не будут – лучше дома быть», – пояснил причину отъезда Арслан. Он сообщил, что дома его ждут жена и трое малолетних внуков.

Молодая женщина Гузаль, рассказала, что ее мама, которая приехала с ней в Россию на заработки, в сентябре заболела. «У нее была температура, кашляла. Мы испугались, думали, у нее вирус (COVID-19). Врача не стали вызывать: боялись, что ее куда-нибудь заберут. Сами лечили, работодатель помогал – мёд дал, лекарства. Она поболела и выздоровела. Сейчас хорошо себя чувствует. Простудилась, наверное, когда дожди шли», – рассказала Гузаль, пояснив, что ее мама не говорит по-русски.

Среди собравшихся на привокзальной площади граждан Узбекистана были и те, кто не смог купить билеты. Они сидели в сквере на лавочках, вещей у них с собой не было – люди приехали налегке, сообщил корреспондент «Кавказского узла». «Мы вещи свои оставили на квартире», – объяснил Нурдин.

Двадцатилетний парень рассказал, что группа из десяти человек приехала из Астраханской области – там мигранты работали в фермерском хозяйстве. Сам Нурдин родом из Кашкадарьинской области Узбекистана, холост. В России зарабатывает деньги на покупку автомобиля и помогает семье старшего брата.

«Приехали сегодня, чтобы купить билеты, но нам в кассе сказали, что нет билетов. Мы попросили продать на другое число – нам продали только на 2 ноября. В кассе сказали – приходите завтра, может кто-нибудь сдаст билет, и вы раньше уедете. Завтра утром еще раз зайдем (в кассу)», – сообщил Нурдин.

Он добавил, что его группа ночует в двухкомнатной квартире. Каждый заплатил хозяину по 400 рублей за ночь. «Если билеты завтра не купим, уедем в Астрахань. Зачем тут быть пять дней. Там хозяин сказал, что примет нас, если не уедем», – пояснил Нурдин, добавив, что пока не решил, где будет работать в следующем году.

«Если у нас на полях, на хлопке, за работу будут платить хорошо – дома останусь. Если нет – в Россию опять поеду. В другую страну у нас никто не ездит. Это вот нефтяники у нас работают в других странах, а остальные люди только в России», – пояснил Нурдин.

О неудачной попытке купить билеты на поезд в Ташкент сообщил журналисту и уроженец Джизакской области Узбекистана тридцатитрехлетний Маджид Вахидов. Мужчина в составе группы из восьми человек сегодня приехал в Волжский из Воронежской области – там мигранты с февраля работали на стройке. Большую часть зарплаты Вахидов отправлял домой – жене и двум малолетним детям.

«Мои друзья уехали две недели назад домой. Звонили, сказали, что легко купили билеты в Волжском. Мы приехали, а нам сказали – нет билетов – ни сегодня, ни завтра. Человек подошел – предложил за 25 тысяч рублей билет купить. Но это дорого очень. Мы звонили хозяину, он говорит: возвращайтесь, работайте. А билеты он обещал помочь по Интернету купить, когда можно будет», – рассказал Маджид.

Мужчина заметил, что знает еще как минимум 20 человек, которые также сегодня не смогли купить билеты в Ташкент. Товарищ Маджида, отказавшийся назвать свое имя, сообщил, что их группа переночует в гостинице, где им придется заплатить по 600 рублей за место, а завтра утром они попробуют еще раз купить билеты в кассе. Если не получится купить билеты, то они вернутся в Воронеж, добавил мигрант.

15 октября ФСБ заявила о предотвращении серии терактов, которые, по данным спецслужб, планировались в Волгограде членами ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" (Батальон единобожия и джихада)*. Два человека были убиты в перестрелке с силовиками, а их предполагаемых сообщников задержали, помимо Волгограда, в Майкопе, Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Заявления силовиков о причастности убитых в Волгограде предполагаемых боевиков к группировке "Катиба Таухид валь-Джихад"* выглядят голословными, указал кавказовед Алексей Малашенко. Информация о намерении взорвать монумент "Родина-мать зовет" звучит неправдоподобно, считает правозащитник Олег Орлов.

Все опрошенные корреспондентом трудовые мигранты заявили, что никакого давления со стороны силовых структур России в связи с недавним заявлением об убитых предполагаемых террористах в Волгограде на них не оказывалось. Никто из опрошенных не слышал о ликвидации в Волгограде предполагаемых террористов и задержании их сообщников.

Посадка на поезд началась за три с половиной часа до его отправления. Суеты среди пассажиров не было – они группами подходили к дверям вагона. За порядком следили полицейские и проводники поезда. Все проводники были одеты в маски и защитные белые костюмы. Поезд отправился в 21-57 по местному времени (20-57 мск). Ни на вокзале, ни на привокзальной площади граждан Узбекистана не было, передал корреспондент «Кавказского узла».

В мечети в Волжском уже несколько дней трудовые мигранты, отъезжающие в Узбекистан, не проживают, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» муфтий Центрального управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи в телефонном разговоре.

«Ни одного человека у нас в мечети нет. Люди приезжают сразу на вокзал в день отправления их поезда и к нам не заезжают», – сказал муфтий.

* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

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