Узбекские рабочие в ожидании поезда из Волжского в Ташкент. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

29 октября 2020, 13:20

Железнодорожники добавили для мигрантов 13 рейсов из Волжского в Ташкент

Более 9,3 тысячи трудовых мигрантов смогут вернуться из Волгоградской области в Узбекистан с 4 ноября по 2 декабря, сообщили в Приволжской железной дороге.

"Кавказский узел" писал, что 21 октября железнодорожники добавили четыре дополнительных рейса поезда сообщением Волжский – Ташкент для отправки жителей Узбекистана на родину, состав каждого поезда рассчитан на 938 пассажиров. 28 октября десятки граждан Узбекистана, приехавших на вокзал Волжского в день очередной отправки поезда в Ташкент, не смогли купить билеты на ближайшие рейсы (29 октября, 31 октября, 1 и 2 ноября). Мигранты вынуждены вернуться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

В сентябре власти Ростовской области разбили два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла. 

Для вывоза граждан Узбекистана с территории России назначены 13 дополнительных рейсов поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Помимо рейсов 1 и 2 ноября, в том же месяце запланированы еще 12 (4, 6, 8, 11, 13, 15,18, 20, 22, 25, 28, 29 ноября), а также рейс 2 декабря. Всего планируется доставить на родину 9386 граждан Узбекистана.

"Продажа билетов открыта. Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство. Кроме того, оформить билеты на поезд возможно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталия Лагутенкова.

В пресс-службе отметили, что состав каждого поезда будет включать в себя 16 вагонов. Таким образом, количество пассажиров каждого поезда снижено с 938 до 722. По территории России поезда проследуют без дополнительных остановок.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Волжского установили палатки для мигрантов из Узбекистана во дворе мечети", "Обвиняемые в беспорядках близ Куллара отвергли признательные показания", "Гражданам Азербайджана запрещено видеться с родными после приезда из Куллара".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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