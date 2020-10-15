На месте ликвидации террористов в Кировском районе Волгограда. Кадр видео ПРОИСШЕСТВИЯ ОПЕРАТИВНО https://www.youtube.com/watch?v=q94bRqHmb2w&feature=emb_logo

15 октября 2020, 13:14

ФСБ отчиталась об убийстве двух террористов в Волгограде

Члены ячейки международной террористической организации планировали в Волгограде серию терактов, сегодня двое из них были убиты в перестрелке с силовиками, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики патрулировали лесопосадку в Кировском районе Волгограда. Источники пояснили, что идет спецоперация по поимке членов запрещенной экстремистской организации.

В Волгограде разгромлена ячейка международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада")*, заявили российские спецслужбы. По данным ФСБ, члены ячейки, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали в Волгограде диверсионно-террористические акты. "При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - процитировало сообщение ведомства РИА "Новости".

На месте инцидента и при обысках по местам проживания убитых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, религиозная литература и карта Волгограда с отмеченными местами, где планировалось совершить теракты. "Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения", - привел релиз Федеральной службы безопасности ТАСС.

* организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

Примечание:

"Власти Санкт-Петербурга сообщили о 50 раненных при взрыве", "Гражданка Азербайджана погибла при теракте в питерском метро", "Не менее 10 человек погибли при взрывах в петербургском метро".

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