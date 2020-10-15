ФСБ отчиталась об убийстве двух террористов в Волгограде

Члены ячейки международной террористической организации планировали в Волгограде серию терактов, сегодня двое из них были убиты в перестрелке с силовиками, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики патрулировали лесопосадку в Кировском районе Волгограда. Источники пояснили, что идет спецоперация по поимке членов запрещенной экстремистской организации.

В Волгограде разгромлена ячейка международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада")*, заявили российские спецслужбы. По данным ФСБ, члены ячейки, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали в Волгограде диверсионно-террористические акты. "При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", - процитировало сообщение ведомства РИА "Новости".