Полицейские в лесопосадке в Кировском районе Волгограда. Фото: Алексей Волхонский https://v1.ru/text/incidents/69505289/

15 октября 2020, 12:30

Источники сообщили о спецоперации по задержанию экстремистов в Волгограде

Силовики патрулируют лесопосадку в Кировском районе Волгограда. Идет спецоперация по поимке членов запрещенной экстремистской организации, заявили источники.

По словам очевидцев, сегодня утром в районе Университетского проспекта в Волгограде появилось множество автомобилей ГИБДД, Следственного комитета, Росгвардии и ФСБ. При этом движение не перекрыто. Силовики патрулируют лесопосадку в районе автоцентра "Восход-Авто", поблизости находятся торгово-развлекательный центр "Акварель", конноспортивный клуб и несколько заправочных станций. Давать журналистам комментарии силовики отказываются, ссылаясь на распоряжение руководства.

По словам источников, в Кировском районе Волгограда с ночи проходит операция по задержанию предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации, передало местное издание V1.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что проводится спецоперация. "В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ", - процитировал слова источника ТАСС.

Примечание:

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