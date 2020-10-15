Источники сообщили о спецоперации по задержанию экстремистов в Волгограде

15 октября 2020, 12:30

Силовики патрулируют лесопосадку в Кировском районе Волгограда. Идет спецоперация по поимке членов запрещенной экстремистской организации, заявили источники.

По словам очевидцев, сегодня утром в районе Университетского проспекта в Волгограде появилось множество автомобилей ГИБДД, Следственного комитета, Росгвардии и ФСБ. При этом движение не перекрыто. Силовики патрулируют лесопосадку в районе автоцентра "Восход-Авто", поблизости находятся торгово-развлекательный центр "Акварель", конноспортивный клуб и несколько заправочных станций. Давать журналистам комментарии силовики отказываются, ссылаясь на распоряжение руководства.

По словам источников, в Кировском районе Волгограда с ночи проходит операция по задержанию предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации, передало местное издание V1.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что проводится спецоперация. "В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ", - процитировал слова источника ТАСС.