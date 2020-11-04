04 ноября 2020, 21:28

Три человека задержаны на акции в Тбилиси

Акции оппозиционеров проходят сегодня в столице Грузии, на одной из них - возле окружной избирательной комиссии - задержаны три человека, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах. В акции приняли участие лидеры и сторонники всех оппозиционных партий, которые проходят в парламент, за исключением "Альянса патриотов Грузии" и партии "Граждане". Все оппозиционные партии, которые прошли по итогам выборов 31 октября в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от депутатских мандатов и потребовали провести досрочные парламентские выборы.

Большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия "Грузинская мечта — Демократическое движение" — 48,15%. Это позволяет партии самостоятельно сформировать правительство страны. Оппозиционный блок "Единое национальное движение — Объединенная оппозиция" получил 27,14%, еще семь оппозиционных объединений (партии "Европейская Грузия", "Лело", "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи", "Граждане", Лейбористская партия и блок "Георгий Вашадзе — Стратегия строительства") - от 1,33% для 3,78%. Другие партии не смогли преодолеть однопроцентный избирательный барьер для прохождения в парламент.

По данным МВД, три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб. "Три человека задержаны по административному правонарушению", - цитирует источник в ведомстве РИА "Новости".

Одновременно несколько акций проходят возле разных окружных избирательных комиссий. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, однако ЦИК с этим не согласен, передает грузинская телекомпания "Рустави 2".

Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". О протестах 1 ноября — в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".

Примечание:

"Участники акции протеста в Тбилиси прорвали кордон полиции", "Митинг оппозиции в Тбилиси собрал 8000 человек", "Объявлена дата второго тура выборов в 14 округах Грузии".

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