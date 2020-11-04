Силовики из Нальчика обвинены в избиении задержанных

04 ноября 2020, 18:35

Передано в суд дело о превышении должностных полномочий тремя сотрудниками полиции Нальчика в октябре 2016 года. Полицейские с помощью насилия добивались от задержанных признания в краже, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2017 года было начато расследование уголовного дела в отношении сотрудника УМВД по Нальчику, который, по версии следствия, вместе с другими полицейскими избил двух подозреваемых в краже. Сотрудники полиции надели на головы задержанных полимерные пакеты, после чего начали их избивать, сообщил Следком 27 февраля 2017 года.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению трех бывших сотрудников полиции Нальчика в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 28 октября 2016 года трое оперуполномоченных УМВД России по Нальчику, задержали по подозрению в краже двух местных жителей. Сотрудники полиции требовали от них признания и незаконно удерживали в течение суток. Полицейские "применили к ним недозволенные методы дознания и следствия, в том числе физическое насилие", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции пункта "а" части 3 статьи 286 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

"Кавказский узел" также писал, что следователь в июле шестой раз прекратил уголовное дело о пытках силовиками жителя Нальчика Рустама Кучменова после задержания. Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он заявил, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током.