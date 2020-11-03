Пользователи соцсети назвали варварством разрушение менгиров на Северном Кавказе

03 ноября 2020, 10:11

Уничтожение древних сооружений разрушает память о прошлом, возмутились пользователи Facebook после сообщения краеведа из Кабардино-Балкарии Виктора Котлярова об очередном поваленном менгире.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября руководитель отделения Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров заявил о том, что группа из трех менгиров повалена рядом с дорогой Кисловодск – Джилы-су, а в районе Северного Приэльбрусья фактически уничтожены все менгиры. Их уничтожением могут заниматься считающие себя борцами с идолами верующие, причем как мусульмане, так и христиане, заявили "Кавказскому узлу" ученые. По их словам, менгиры на Северном Кавказе недостаточно изучены, но нуждаются в сохранении.

Менгир - отдельно стоящий камень, установленный вертикально. Менгиры как мегалитические памятники типичны для носителей различных культур, населявших Европу, Африку и Азию в VII - II тысячелетиях до нашей эры. В России менгиры распространены на Кавказе, в Крыму, на Алтае, в Хакасии, в Саянах, в Южном Зауралье и Прибайкалье. Менгиры известны на западном (Абхазия) и южном Кавказе - в Грузии (Чикиани), Армении (Мецамор, Зорац-Карер) и Азербайджане (Гобустан, Гала), отмечается в размещенном на "Кавказском узле" в разделе "Справочник" в справочном материале о менгирах.

Один из менгиров, стоявших на своих исконных местах, был повален, сообщил руководитель отделения Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров.

"Сегодня я знаю только два менгира, которые расположены на своих исконных местах. Знаю? Знал! Только что мне сообщили, что один из них также повален", — говорится в посте Котлярова под названием "Трагедия менгиров", опубликованном на странице в Facebook 31 октября.

Котляров добавил, что "сегодня неповрежденных менгиров практически не осталось". "Первым был сброшен в пропасть тот самый воин из Северного Приэльбрусья. При падении отделилась верхушка, представляющая собой шлем воина, а от самого лица осталась только середина; на несколько частей раскололось тело — цилиндрический столб с четко очерченными руками, спускающимися по бокам и скрещивающимися на животе. Памятник, возраст которого превышал две-две с половиной тысячи лет, перестал существовать. Восстановить его в первозданном виде оказалось невозможно. Группой энтузиастов была изготовлена копия, внутрь которой помещены фрагменты подлинного менгира. Но и этот памятник постигла также судьба — современные варвары постарались", — отметил Котляров.

Он также добавил, что ученые до сих пор не знают ответа на вопрос, когда, кто и почему установил менгиры.

"Одни […] предполагают, что "одинокий менгир, который стоит в Джилы-су как древний часовой"… охраняет колоколообразный холм Тузлук, на вершине которого находятся развалины древнего святилища Солнца". Другие считают, что эти стелы изготовлены скифами […] датируя установку стелы (рубежом VIII–VII веков до нашей эры). Третьи видят в менгирах своего рода охранные символы величайшей горы […] некоторые ученые ассоциируют его и с […] символом жизни.

Целенаправленное изучение менгиров проводится довольно редко, ранее рассказал старший научный сотрудник отдела систематизации археологических материалов государственного бюджетного учреждения "Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания" Сергей Бурков. При этом наиболее заметные из них, к примеру, находящиеся возле туристических маршрутов или памятные для местного населения, достаточно известны, подчеркнул Бурков. По его словам, в целом менгиры на Северном Кавказе изучены "явно недостаточно". "Было бы хорошо, если бы НИИ гуманитарных исследовании Кабардино-Балкарии поручил одному из своих сотрудников (в рамках утвержденной годовой научной темы) произвести их полевую фиксацию и предварительное исследование, результаты которого можно было бы передать и в министерство культуры", — сказал Бурков.

Пользователи соцсети назвали разрушителей менгиров "варварами" и "дикарями", уничтожающими свою историю. "Зачем они уничтожают историю, мы и так мало что знаем о прошлом?" — задалась вопросом Ида Урусова. "Дикари! Стреляющий в прошлое лишает себя будущего... Будущие люди без роду и племени!" — согласилась Людмила Османова. "Варвары и преступники", — прокомментировала Алена Чернова. "Вандалы", — написал другой пользователь под ником Витя Май.

"Люди" века просвещения уничтожают тысячелетиями стоявшие памятники, созданные, по их мнению, непросвещенными людьми. Словом "дикие дремучие", "варвары", грех называть их людьми. Так же разрушаются тысячелетние древние курганы, которых пощадило время и чужеземные завоеватели", — написал Псэбыдэ Нартыгу.

Пользователь Лариса Бижоева призвала привлечь разрушителей менгиров к ответственности по закону. "А законом РФ не преследуется такое варварское отношение к памятникам исторической культуры? […] Судебный иск на это варварство должен исходить, видимо, от министерства культуры? […] Почему это происходит, почему вдруг люди перестали уважать наследие и историческую память?" — возмутилась Лариса.

Признанные объектами культурного значения менгиры охраняются профильными ведомствами, заявила ранее директор Национального музея Адыгеи, археолог Фатима Джигунова. К примеру, в Кабардино-Балкарии этим занимается Управление по государственной охране объектов культурного наследия, сказала Джигунова. "Менгиры — точно такие же памятники, как и другие археологические объекты, и их разрушение влечет за собой ответственность", — заметила она.

Проблема разрушения менгиров на Северном Кавказе усугубляется тем, что монументы не окружены заборами, отсутствуют таблички, и зачастую люди не могут определить, что перед ними памятник архитектуры, прокомментировал ранее ситуацию заведующий сектором археологии КБИГИ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Фоменко. "Думают, что это обычный камень, никому не принадлежит, вот и разбирают на куски", — сказал Фоменко. В уничтожении памятников могут быть виновны и чиновники, предположил Владимир Фоменко. Так, в Ставропольском крае была уничтожена коллекция каменных изваяний, хранившаяся в Пятигорском краеведческом музее, рассказал ученый.

Об отсутствии надзора за менгирами со стороны органов власти заявил и заведующий научным отделом Пятигорского краеведческого музея Михаил Семендяев. "Но никакого надзора особо не происходит. Идет разграбление. Территория не населенная, а ставить к каждому памятнику полицейского — это абсурд […] Выход я вижу в организации рейдов молодежи по местам, где расположены такие памятники — как в советское время", — сказал Семендяев.