Сторонники оппозиции провели ночь у здания парламента Грузии

02 ноября 2020, 09:09

Участники акции протеста против итогов голосования на выборах, оставшиеся на ночь в палатках перед зданием парламента в Тбилиси, сегодня утром покинули проспект Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября представители оппозиционных партий и их сторонники вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии, требуя провести повторное голосование на парламентских выборах. Вечером, несмотря на противодействие полиции, активисты поставили две палатки перед зданием парламента.

Член "Нацдвижения" Саломе Самадашвили на митинге 1 ноября пригрозила властям ежедневными акциями протеста. "С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов", – сказала она.

Участники акции оппозиции провели всю ночь перед зданием парламента в Тбилиси, а сегодня утром разошлись, пишет "Sputnik Грузия".

На проспекте Руставели, где проходила акция, обстановка спокойная, сообщило в 08.48 мск издание.

Напомним, ЦИК Грузии объявил, что большинство голосов по пропорциональной системе получила правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" – 48,15% (926 959 голосов). Такая поддержка избирателей позволяет партии самостоятельно сформировать правительство страны.

Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" получил 27,14% (522 463 голоса), партия "Европейская Грузия" – 3,78%, блок "Георгий Вашадзе – Стратегия строительства" и партия "Лело" набрали по 3,15%, партия "Альянс патриотов Грузии" – 3,14%, партия "Гирчи" – 2,89%, партия "Граждане" – 1,33%. Другие партии не смогли преодолеть однопроцентный избирательный барьер для прохождения в парламент.

Об особенностях предвыборной кампании в Грузии можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020".

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".