Оппозиционеры заявили о попытке сорвать выборы на участке в Глдани

31 октября 2020, 18:16

Криминальный авторитет угрожал оружием наблюдателям от Единого национального движения на избирательном участке в Глдани, а приехавшая на место полиция задержала не его, а представителя партии, заявили в ЕНД.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходит голосование на выборах в парламент и органы местного самоуправления. На избирательных участках в Марнеули зафиксированы стычки сторонников разных партий, а на участке №52 из-за конфликта остановлено голосование. Нарушения в ходе сегодняшнего голосования происходят чаще, чем на предыдущих выборах, в связи с наиболее вопиющими инцидентами поданы 15 жалоб, сообщила глава грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. МВД Грузии завело шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах.

Во время предвыборной кампании в Грузии часто происходили драки и скандалы между сторонниками правящей партии и оппозиции, использовался административный ресурс, зафиксированы попытки подкупа избирателей и оказания давления на госслужащих, заявили неправительственные организации.

Около 17.00 (16.00 мск) в Глдани на участок №84 пришел друг мэра Тбилиси, генсека партии "Грузинская Мечта" Кахи Каладзе и попытался сорвать выборы, заявил на брифинге кандидат от "Единого национального движения" (ЕНД) в Глдани Ника Мелия. Он подчеркнул, что речь идет об участке, где "явно лидируют" он сам и его партия, но не уточнил, откуда у него данные о раскладе голосов.

Человека, который пытался сорвать процесс голосования, Малия назвал криминальным авторитетом. "Он достал оружие, привел его в боевую готовность и начал угрожать находящимся там нашим наблюдателям", - утверждает Ника Мелия.

На избирательный участок прибыла полиция, был задержан наблюдатель от ЕНД Ираклий Дзверадзе. "Он арестован, и мы до сих пор мы не знаем, где он находится, даже адвокаты не могут его найти", - перевел слова Мелии корреспондент "Кавказского узла".

В ЕНД выразили возмущение задержанием наблюдателя. "Мы требуем, чтобы задержали человека, который пришел на участок с оружием и начал угрожать нашему наблюдателю. А вместо этого полиция задержала нашего же наблюдателя, который был свидетелем происходившего", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЕНД Георгий Патарая.

На 19:30 (18.30) ЕНД назначила митинг перед зданием парламента Грузии.

В выборах в парламент Грузии сегодня принимают участие 58 партий и два избирательных блока. Выборы проходят по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы в парламент Грузии – 2020". К 14.00 мск явка на выборах достигла 36,45%, выборы будут признаны состоявшимися вне зависимости от этого показателя.

"Кавказский узел" публикует новости о выборах в Грузии на странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?". Как проходит сегодняшнее голосование - в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Инны Кукуджановой.