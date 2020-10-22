Политологи спрогнозировали низкую явку на выборах в Грузии

22 октября 2020, 13:35

Явка избирателей на выборах в парламент Грузии будет значительно снижена из-за опасений заразиться коронавирусом, а победу одержат кандидаты с наиболее активно проведенной предвыборной кампанией на фоне ограничений из-за COVID-19, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым назначила на 31 октября выборы в парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии. Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию партий для участия в выборах, регистрацию прошли 66 партий из 78 обратившихся, сообщила 4 сентября пресс-служба ЦИК.

В выборах в парламент Грузии 31 октября примет участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы пройдут по пропорциональной и мажоритарной системам. Мажоритарных депутатов будут избирать в 30 одномандатных округах. Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, новый парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избираемых по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%.

Политологи сошлись во мнении о влиянии пандемии на явку избирателей

Проведенные социологические опросы свидетельствуют, что "Грузинская мечта" сможет самостоятельно сформировать правительство. Однако мобилизация своих сторонников правящей партии необходима, чтобы избежать второго тура выборов по мажоритарной системе, считает политолог Рамаз Сакварелидзе. "Есть реальный шанс, что избиратели могут не пойти на выборы из-за страха заразиться коронавирусом, скопления людей на участках. Это может оказать серьезное влияние на результаты выборов, которые не совпадут с данными социологических опросов", – сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Явка и активность избирателей из-за пандемии могут оказаться низкими, считает политолог. Если за пару дней будет повышенная напряженность в стране, то явка будет высокой – на выборы пойдут как сторонники правящей партии, так и оппозиции, добавил он.

"Грузинская мечта" мобилизует на выборах госслужащих, их родственников и друзей, которые традиционно голосуют за правящую партию, считает политолог Ника Читадзе. "Можно сказать, что за счет этого – административных ресурсов, партия займет на выборах первое место. Все зависит от того, сможет ли "Грузинская мечта" набрать 40,05 процента голосов, которые дают ей право самостоятельно сформировать правительство", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пандемия коронавируса внесла коррективы в проведение предвыборной кампании – не проводятся массовые встречи с населением, агитации. Кандидаты в депутаты и агитаторы проводят встречи с небольшими группами населения – не более 20 человек, отметил политолог Владимир Божадзе. Согласно проведенным соцопросам в предвыборный период, на выборах лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", отметил он.

Шансы на победу в выборах есть у крупных партий, которые выставили своих кандидатов во всех мажоритарных округах и которые активно проводят агитационную кампанию, поскольку тем самым они могут мобилизовать избирателей на участках, добавил Божадзе.

В свою очередь ЦИК Грузии сообщила о том, что для голосования во время пандемии разработаны специальные меры. В частности, избирателям будут выдаваться индивидуальные ручки. Также вход в избирательные кабины будет открытым, а располагаться он должен будет к стене – для обеспечения тайны голосования.

Для зараженных коронавирусом пациентов будут созданы 127 спецучастков, обслуживаемые спецперсоналом. Избиратели будут голосовать посредством переносных урн, а бюллетени им передадут с дистанцией в один метр, сообщила 18 сентября пресс-служба ЦИК.

Аналитики указали на лояльность Кремля к политике властей Грузии

Явного вмешательства властей России в грузинские парламентские выборы нет. Кремль использует в качестве своих агентов влияния политические партии и общественные организации, считает политолог Каха Гоголашвили. "Явного вмешательства России в выборы не видно, но есть определенные партии, проводящие российские интересы. Нет и перемен в распространении дезинформации, направленной на поляризацию общества. Те же самые информационные выдумки распространяются время от времени. Это многолетняя практика, и она используется постоянно", – сказал Гоголашвили корреспонденту "Кавказского узла"

Доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая считает партии "Альянс патриотов", "Грузинский марш", и "Единое демократическое движение" пророссийски настроенными. "Заявления, носящие ксенофобный характер, исходят от радикально настроенной группировки – "Грузинский марш", – сказал Маисая корреспонденту "Кавказского узла".

Россию устраивают нынешние власти Грузии, поскольку правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" проводит мягкую политику в отношении России. Партия старается не конфликтовать с Россией и "моделировать отношения с Россией в гуманитарной, экономической и отчасти политической сферах", считает политолог. Для официальной России вполне приемлемо сохранение текущей ситуации в Грузии, а в парламент Россия проводит поддерживаемые ею партии для наращивания своей политической силы, отметил он.

Каждая из пророссийски настроенных грузинских партии ведет свою линию пропаганды, считает аналитик Шота Утиашвили. В частности, "Альянс патриотов" взывает к чувствам населения страны – говоря о желании Турции оккупировать Аджарию. Один из главных ее посылов: оккупант – не только Россия, есть и другие страны. "Грузинский марш" выступает за приверженность традиционным ценностям, выступая против Запада, поскольку там не поддерживают грузинские ценности, считает Утиашвили.

Много вопросов вызывает и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение", поскольку партия "никогда не критикует Кремль", добавил он. "Остается открытым вопрос, какие именно отношения у "Грузинской мечты" с Россией", – сказал Утиашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники сообщили о случаях подкупа избирателей и давления на кандидатов

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" зафиксировала один случай подкупа избирателей, несколько случаев создания препятствий в проведении предвыборной кампании, 11 случаев угроз и насильственных действий, сказано в отчете организации, опубликованном 12 октября на ее сайте. Также не происходит размежевания государства и правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение". Наблюдатели зафиксировали, что "Грузинская мечта" апеллирует к государственным проектам, что стало уже частью предвыборной кампании партии, отметили правозащитники.

В сентябре насильственные действия приняли опасный характер в регионе Квемо Картли – Болниси и Марнеули. Угрозы поступали активистам оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело", "Стратегия строительства" и Лейбористской партии, также на них нападали. Все случаи носят признаки уголовного преступления, отметила "Ассоциация молодых юристов".

В предвыборной гонке также зафиксированы случаи подкупа избирателей оппозиционной партией "Свободная Грузия", которая в Тбилиси открыла аптеку и продает лекарства по льготным ценам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО "Международная прозрачность – Грузия".

По данным организации, с 1 сентября было 15 случаев нападения на оппозиционеров. В регионе Шида Картли 16 октября напали и избили кандидата в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Левана Тархнишвили и сопровождавших его людей. В Тбилиси 18 октября неизвестные ночью пытались проникнуть в штаб кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском округе Хатии Деканоидзе, которая предполагает, что целью было установление прослушивающего устройства. В Болниси 19 октября обстреляли автомобиль, в котором передвигались сторонники кандидата в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Кахи Окриашвили.