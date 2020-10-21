Возобновлена отправка на родину граждан Азербайджана из лагеря близ Куллара

206 жителей Азербайджана были отправлены 20 октября на родину из лагеря близ Куллара, сообщили в администрации Дербентского района Дагестана. После возобновления рейсов по отправке из Куллара число людей в лагере возрастет, ожидают районные власти.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки. В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта 29 сентября был отменен очередной трансграничный рейс. К 19 октября выезда из лагеря ожидали более 300 граждан Азербайджана. В связи с похолоданием условия в палаточном лагере близ Куллара усложнились. Палатки не обогреваются, и людям приходятся спать в одежде.

27 сентября в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта, "Кавказский узел" сообщает на странице "Карабах: худой мир или война?"

С приграничной территории близ Куллара 20 октября были отправлены на родину 206 граждан Азербайджана, сообщил представитель администрации Дербентского района корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, это не разовый рейс. Между властями двух государств достигнута договоренность о возобновлении еженедельных рейсов по отправке ожидающих возвращения домой граждан Азербайджана.

При формировании списка на отправку приоритет был отдан семьям. До формирования списка на отправку в лагере находилось до 330 человек, и 206 из них пересекли границу. Следующий рейс запланирован на 27 октября, рассказал представитель районных властей. По его словам, число отправляемых через границу людей может быть увеличено.

После того как информация о возобновлении еженедельных рейсов распространится, число обитателей пункта временного размещения на приграничной территории может вырасти в несколько раз, добавил представитель администрации района.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. В конце лета лагерь уже не справлялся с потоком желающих отправиться на родину, и азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".