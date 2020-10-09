Автомобиль скорой помощи. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

09 октября 2020, 10:58

Источники сообщили о массовом отравлении детей в Махачкале

16 детей из разных детских садов доставлены в больницу Махачкалы с признаками отравления, сообщили источники.

О госпитализации с признаками отравления 16 детей в Махачкале сообщил сегодня источник в городской мэрии.

«Шестнадцать детей из разных детских садов попали в больницу в Махачкале с отравлением», - цитирует сегодня свой источник ТАСС. Состояние всех доставленных в больницу детей оценивается врачами как стабильное, тяжелых случаев нет.

Врачи устанавливают причину отравления детей, сообщил источник «Интерфакса». На сайтах администрации Махачкалы, а также Минздрава Дагестана на 10.45 мск сегодня информации об отравлении детей в городе нет.

Ранее "Кавказский узел"писал, что в августе в селе Геджух Дербентского района произошло массовое отравление: острая кишечная инфекция была диагностирована у 49 сельчан, в том числе 39 детей, некоторых из них пришлось госпитализировать. По предварительным данным республиканского управления Следкома, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода из водопровода. 

Примечание:

"Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы", "Отчет мэрии о решении проблем водоснабжения возмутил жителей Кизляра", "Острая кишечная инфекция выявлена у 39 детей в дагестанском селе".

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