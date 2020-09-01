Отчет мэрии о решении проблем водоснабжения возмутил жителей Кизляра

01 сентября 2020, 00:31

Реконструкция водопровода в Кизляре позволила перевести на круглосуточное водоснабжение более семи тысяч жителей микрорайона "Черемушки", заявили в мэрии. Вода подается по графику, ее не хватает и приходится докупать, сообщили жители микрорайона.

Как писал "Кавказский узел", в январе 378 жителей Кизляра, в том числе 201 ребенок, пострадали от отравления питьевой водой. Госпитализирован с симптомами кишечной инфекции 241 человек, в том числе 133 ребенка. По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после некачественного ремонта на водопроводе. В мэрии пообещали, что реконструкция водопровода в Кизляре будет завершена раньше планового срока.

"В микрорайоне "Черемушки" более семи тысяч человек обеспечиваются водой в круглосуточном режиме. Бурение трех скважин, питающих самый густонаселенный микрорайон города, стало возможным благодаря частному инвестору. Вода подается в круглосуточном режиме в многоквартирные дома от ул.Фронтовиков до ул.Аэродромная", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Кизляра. В ближайшее время в круглосуточном режиме будут поставлять воду еще восьми тысячам жителям, отметил сотрудник мэрии.

Из-за дефицита воды в Кизляре власти с 16 июня решили подавать воду три раза в день по два часа - в 06.00 мск, 12.00 мск и 18.00 мск. На сокращении графика подачи воды настояли сотрудники Горводоканала из-за острой нехватки воды в накопителях, при этом наиболее напряженная ситуация возникла в микрорайонах с многоэтажными застройками, сообщила администрация Кизляра на своем сайте.

Пока в эксплуатацию введен накопитель воды на две тысячи кубометров, а для бесперебойной подачи воды всему городу необходимо около 27 тысяч кубометров воды в сутки, привел 25 августа слова сотрудника мэрии РИА "Дагестан".

Жители микрорайона "Черёмушки" сообщили о подаче воды по графику

"В микрорайоне "Черемушки" по улице Махачкалинской, 8а вода подается по часам, никаких изменений нет", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Мадина.

Жительница Кизляра Расисат, проживающая в микрорайоне "Черёмушки", также подтвердила отсутствие круглосуточной подачи воды. "Утром дают с 06.00 до 08-09.00 мск, в 12.00 мск на час-два и вечером, около 18.00 мск, на два часа. Бегу с работы, чтобы успеть приготовить еду, на мытье посуды воды не хватает. Горячей воды у нас нет", - сказала она. Расисат добавила, что только недавно поставила счетчик на воду, а до этого времени оплачивала счета как за круглосуточное водоснабжение.

Житель Кизляра Расул, проживающий по улице Победы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вода в их дом поступает по графику – по два часа утром, днем и вечером. "Кроме приготовления еды, надо еще купаться, вещи стирать. Приходится использовать покупную воду", - сказал он.