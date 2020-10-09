Проблемы переселенцев из Нагорного Карабаха нашли отклик у жителей Еревана

09 октября 2020, 07:36

Жители Нагорного Карабаха, переехавшие в Армению после начала боев, наряду с помощью властей получили поддержку местных жителей, которые организовали для них сбор продуктов, одежды и лекарств. Бежать из-под обстрелов пришлось экстренно, взяв с собой лишь документы, рассказали переселенцы из зоны конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили, что не занимаются эвакуацией жителей в Армению, а те, кто уехал, сделал это в частном порядке. Также из региона запрещен выезд мужчинам призывного возраста. 8 октября офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что среди мирного населения с начала эскалации конфликта более 110 жертв. Убиты 20 мирных жителей, в том числе – одна девочка, семь женщин и 12 мужчин, а среди 93 раненых 73 получили серьезные травмы – 60 мужчин и 13 женщин.

С 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут боевые действия. От прошлых обострений конфликта нынешняя эскалация отличается тем, что бои идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Официально эвакуация в Нагорном Карабахе не объявлена

Уехавшие после обострения конфликта в Армению жители Нагорного Карабаха размещены и в Ереване, и в регионах Армении. Это те жители, которые самостоятельно выехали в Армению, сообщила пресс-секретарь министерства труда и соцобеспечения Армении Сона Мартиросян.

Она добавила, что ведомство не ведет статистики по числу переехавших жителей Нагорного Карабаха. Минтруда Армении координирует соцобеспечение беженцев, в том числе по проблемам с жильем, одеждой, питанием. Министерство также организовало вывоз постояльцев Дома престарелых, учащихся вечерней школы, а также пациентов психиатрической больницы, отметила Мартиросян. "Здесь мы их поселили в соответствующих учреждениях. В первый день они поселились в отдельных секторах зданий для их тестирования на COVID-19, после получения результатов тестов их уже разместили в основные комнаты, и они уже спокойно могут общаться со всеми", – сказала Сона Мартиросян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что для координации разных вопросов, связанных с приездом жителей Нагорного Карабаха, созданы волонтерские группы. Мартиросян также отметила, что власти организовали круглосуточные "горячие линии" по номерам "117" и "114". На эти "горячие линии", а также на страницу в Facebook поступают сообщения о нуждах людей. Первая группа волонтеров составляет список по поступившим сообщениям, а вторая – собирает предоставленную разными людьми или организациями саму помощь, рассказала она. "Люди сами заявляют, что могут приютить у себя дома конкретное число людей или могут предоставить продукты, одежду, лекарства – кто что может. Вся эта помощь уже развозится по конкретным адресам. Можно сказать, что спонтанная помощь первых дней сегодня уже четко координируется", – сказала Сона Мартиросян.

Она добавила, что из-за военного положения министерство труда и соцзащиты работает в круглосуточном режиме в сотрудничестве с Минобороны, МЧС, Минздравом, а также с органами местного самоуправления. Помощь приехавшим в Армению жителям Нагорного Карабаха собирается на складах МЧС и Минобороны, потом уже оттуда распределяется, рассказала Мартиросян.

В Армении с беженцами из Нагорного Карабаха работают психологи МЧС, уже проведено более 110 консультаций, как в столице, так и в регионах Армении, сообщили в ведомстве. "К гостям из Арцаха приезжают на специально оборудованном автомобиле и на месте проводят сеансы снятия стресса", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МЧС Армении Анна Багдасарян. Среди приехавших из Карабаха в связи с военными действиями на границе и обстрелом мирных населенных пунктов, по ее словам, в основном, женщины, старики и дети.

Все приехавшие из Нагорного Карабаха дети могут посещать школы в Армении, сказала пресс-секретарь ведомства Офелия Камавосян. "Детям нужно всего лишь пойти в ближайшую школу и без всяких документов и без учета ограниченных, согласно лицензии, мест в данной школе сесть за парту. Школа обеспечит этих детей и всеми необходимыми книгами", – сказала Камавосян корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что между школьными программами Нагорного Карабаха и Армении различий нет.

Организованная эвакуация из Нагорного Карабаха в Армению не проводится, сообщил оперштаб при правительстве Нагорного Карабаха. "Есть временно эвакуированные из нескольких приграничных сел в более безопасное место в Карабахе", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперштаба. По его словам, если кто-то и уезжает в Армению, то только в частном порядке, соответственно, статистика уехавших не ведется.

Соцсети откликнулись на призыв о помощи переселенцам из Нагорного Карабаха

Пользователи соцсетей в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе размещают объявления об оказании различной помощи переехавшим временно в Армению жителям непризнанной республики. В частности, Елена Шуваева-Петросян на своей странице в Facebook вместе с Моджаба Долатха разместила объявление о таком сборе. По ее словам, оно нашло широкий отклик. "Люди приносят кто что может: одежду, продукты, некоторые звонят, говорят, что сами пенсионеры, готовы оказать минимальную помощь", – рассказала Шуваева-Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Елены, она уже составила список из 26 семей, из них 18 уже передана помощь. Есть семьи, которые волонтеры посещают повторно. "Первоочередное – это одежда. Люди приехали в Армению – кто в чем был. Кто-то в халате, кто-то в легком платье, кто-то в тапочках. А в эти дни очень резко похолодало. Второе – это продукты. Многие семьи поселились у простых людей, которые сами живут не в большом достатке. Поэтому, люди из Арцаха, когда обращаются к нам за помощью, то просят помочь продуктами, чтобы не стеснять те семьи, в которых они живут", – сказала Елена. Она отметила, что многие из беженцев нуждаются в лекарствах, поскольку являются людьми пожилого возраста.

По словам волонтера, в том самом списке из 26 семей нет ни одного мужчины. "Есть мальчики 11-12 лет, один дедушка, которому за семьдесят. Все остальные – женщины и дети", – отметила она.

Волонтеры рады любой помощи, при этом жители Армении помогают кто чем может, сказала Елена. "Открываю утром месседжер, и там от человека, которого нет в моих списках друзей, написано: "Нам нужна твоя кровь". Понятно, что сейчас все сдают, но в тот момент с утра, когда я еще сонная, я не поняла, кому и зачем нужна моя кровь, а у меня она редкая, выяснилось, что из Шуши привозят больного, которому нужна именно четвертая группа крови, как у меня. Потом выяснилось, что она моя давняя знакомая, через неделю должна пойти сдавать кровь", – рассказала Елена.

Переселенцы из Нагорного Карабаха рассказали о первых днях эскалации конфликта

Предметы, переданные волонтерам в качестве помощи, Елена развозит на машине своего друга Моджабы Долаха, гражданина Ирана, который уже 10 лет проживает в Армении.

По словам Моджабы, они с Еленой сами сортируют всю поступившую помощь и по спискам развозят нуждающимся семьям. Волонтер рассказывает, что 26 сентября вместе с друзьями поехал в Нагорный Карабах на отдых на горячие источники. А утром 27 сентября начался обстрел. "Вначале мы подумали, что это учения, и ничего серьезного. Потом уже появились новости об обострении конфликта. К нам пришли, сказали, чтобы мы быстро собрались и покинули территорию, началась война", – рассказал Моджаба корреспонденту "Кавказского узла".

По дороге в Ереван им посоветовали свернуть с трассы и поехать в Ереван другой дорогой, поскольку дорогу через Варденис обстреливают. "Вместе с нами мы вывезли из Карвачара в Армению нескольких детей и пожилых людей", – сказал Моджаба.

В семье дочери жительницы Еревана Кнарик Матевосян восемь детей. Зять - служитель церкви в селе Цицернаванк Кашатагского района Нагорного Карабаха. 6 октября четверо детей приехали в Ереван к бабушке, остальные дети вместе с мамой должны приехать на днях. "Но не все уезжают, есть такие, которые говорят: "Построили дом, обустроились, завели хозяйство, как все это оставить и уехать, да и куда? Здесь мы родились, здесь и останемся, нам некуда уезжать, это наш дом", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Кнарик Матевосян.

Она отметила, что "до сих пор не может забыть крики внучек в телефонной трубке, когда позвонили ей после обстрелов". "Долго не могла их успокоить, чтобы понять, что случилось. Я сразу сказала, приезжайте ко мне, не надо там оставаться", – сказала Матевосян.

В ее доме также живет семья другой дочери – Цагик Арутюнян, у которой муж и двое детей. Она рассказывает, что дети приехали в чем были и очень нуждаются в одежде. Несколько дней, по словам Арутюнян, ее семья вместе с другими односельчанами оставалась в церкви, которая была наиболее надежным местом укрытия в деревне. "Младший племянник просит, чтобы рядом с ним не разговаривали громко. Видимо, сильно испугался взрывов снарядов, нам говорит, "молчите, чтобы было тихо", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Цагик Арутюнян.

Жители Нагорного Карабаха рассказали о надежде на скорое возвращение на родину

Ирина Оборина вышла замуж за жителя Нагорного Карабаха и в 2017 году переехала из Славянска в Степанакерт. Теперь у них в семье четверо детей. Старшей дочери 15 лет, а младшему сыну – один год. Утром 27 сентября Ирина собиралась на рынок за покупками. В 07.30 утра (06.30 мск) она услышала хлопки, рассказала жительница Степанакерта. "Степанакертцы к этому всегда готовы, но я даже не подумала, что такое возможно. Я думала, это фейерверки, это продолжение чьего-то праздника. Но когда уже с балкона вместе с соседкой увидели столбы дыма, она сказала: "это война", – рассказала Оборина корреспонденту "Кавказского узла".

"Я спросила соседку, что делать. Я ведь в первый раз в такую ситуацию попадаю, ни землетрясения не видела, ни войны. Затем я вышла на улицу, встретила выходящих мужчин со двора, спрашиваю, молодой человек, а что надо делать в такой ситуации? Нас направили в здание училища", – добавила Ирина.

На третий день обстрелов Ирина вместе с детьми выехала на машине одного офицера из Степанакерта. В Ереване, как она отметила, их приютили совершенно незнакомые люди. "Мы вышли из дома, в чем были, а они нам тут и питание дали, и одежду, и обувь, и средства гигиены", – сказала Оборина.

По ее словам она очень сильно переживает за мужа, который остался в Нагорном Карабахе. "Я вообще хочу вернуться, и как можно быстрее, потому что у меня там муж. Если он скажет, приезжай, я бы прямо сегодня вернулась. Бывает, что по двое суток от него ничего не слышно. Хотя бы один звонок сделал – что жив, здоров – больше ничего не нужно. А когда спрашиваю, как он, то отвечает лишь "нормально", – рассказала Ирина.

Мать Ирины – Наталья Колецкая, отметила помощь, оказанную их семье жительницей Еревана Анной Амирян. "Мы ехали в никуда, но попали к очень гостеприимным людям. Я вообще не представляла, что такое возможно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анна Амирян рассказала, что работает медсестрой в ереванской больнице. Она рассказывает, что как только услышала, что приехавшим из Нагорного Карабаха нужна помощь, то решила предложить одной из семей поселиться в доме своей свекрови, поскольку она проживает одна. "Мне позвонили, сказали, есть семья из двух взрослых и четырех детей, надо приютить. Я вовсе их не знала, но сразу дала свой адрес. Ирина с семьей на такси приехала к нам домой", – рассказала Амирян корреспонденту "Кавказского узла".

После этого она снова разместила в соцсетях объявление с просьбой о помощи семье Обориной. "Я сама тоже чем могу помогаю, но надо отдать должное нашим землякам, которые сразу откликнулись и принесли все то, что было нужно", – сказала Амирян.

Теперь Анна занимается волонтерством и помогает найти жителям Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению, тех людей, которые могли бы их разместить у себя. "Сами поддержим эту семью столько, сколько будет нужно", – сказала она.

Эльмира Даниелян приехала в Ереван из Степанакерта на восьмой день войны. По ее словам, уезжать она даже не собиралась, но сыновья попросили уехать, объяснив это тем, что им так будет спокойнее на передовой. Оба сына Даниелян сейчас на фронте, а сама она у дочери-студентки, которая второй год снимает квартиру в Ереване. "Муж остался в Карабахе, я бы тоже осталась, просто у нас собственный дом без подвала, и во время бомбежек нам просто негде укрыться. А когда обстрелы города стали более интенсивными, меня муж даже не послушал, посадил в машину и отправил к дочери в Ереван", – рассказала Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

По профессии она преподаватель, работает в школе, но говорит, что думать о трудоустройстве в Ереване даже и не желает. "Все скоро закончится, и мы все скоро уедем назад в наши дома", – сказала Даниелян.

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