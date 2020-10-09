Омбудсмен Нагорного Карабаха подсчитал число жертв среди мирного населения

09 октября 2020, 01:11

Более 110 жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха зафиксировал офис омбудсмена с начала обострения конфликта. Смертельные случаи зафиксированы в Степанакерте, Мартуни, Мартакерте, Гадруте, поселках Алашан и Айгестан, а также возле села Мец Шен.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, в ходе которых обстреливаются населенные пункты в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Столица Нагорного Карабаха ночью 8 октября подверглась ракетным обстрелам с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Утром 8 октября возобновились бои на южном и северном направлениях фронта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. При обстреле собора в Шуши были ранены три журналиста, один из них находится в тяжелом состоянии.

По официальным данным на 8 октября, в Азербайджане число жертв среди мирных жителей с 27 сентября составило 31, еще 154 ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха 8 октября представил данные о жертвах и пострадавших среди мирного населения с 27 сентября по 7 октября. Согласно докладу, в результате обстрелов населенных пунктов непризнанной республики, погибли 20 и получили ранения 93 мирных жителя, а 5800 человек понесли материальный ущерб.

«С 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 100 гражданским поселениям в Нагорном Карабахе, уничтожив или повредив многочисленные объекты инфраструктуры и частную собственность. В частности, серьезно пострадали более 4600 объектов частной недвижимости (дома, магазины), более 430 автомобилей, около 750 объектов инфраструктуры и промышленности», - говорится в докладе, предоставленном «Кавказскому узлу».

В тексте отмечается, что убиты 20 мирных жителей, в том числе – одна девочка, 7 женщин и 12 мужчин, а среди 93 раненых 73 получили серьезные травмы – 60 мужчин и 13 женщин. Смертельные случаи зафиксированы в городах Степанакерт - 7 человек, Мартуни - 6 человек, Мартакерт - 3 человека, по одному человеку погибло в Гадруте, поселках Алашан и Айгестан, а также возле села Мец Шен.

«Доклад является промежуточным […] не включены данные за 8 октября, потому, что они еще требуют изучения и анализа и будут опубликованы позднее», - заявили в офисе омбудсмена в Степанакерте корреспонденту «Кавказского узла».

Азербайджан применяет запрещенные виды вооружения и запретные военные методы, пояснил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян.

«Азербайджан активно применяет против гражданского населения тяжелые ракетные и авиационные средства широкого радиуса действия, часть которых кассетного типа. Более того, за последние шесть дней в Степанакерте и ряде других населенных пунктах азербайджанские вооруженные силы преднамеренно и точечно брали под прицел жизненно важные инфраструктуры, что представляет собой серьезнейшее военное преступление, усугубляющее гуманитарный кризис в Арцахе», - уточнил Бегларян корреспонденту «Кавказского узла».

Бегларян призвал международные правозащитные организации предпринять конкретные шаги для предотвращения эскалации гуманитарной катастрофы в Арцахе и оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Кассетные боеприпасы представляют собой корпуса-кассеты, внутри которых уложено множество (от десятков до сотен) мелких боеприпасов небольшого калибра. После применения боевые элементы кассетных боеприпасов могут в течение длительного времени находиться в неразорвавшемся состоянии и самопроизвольно взрываться. Данное оружие считается негуманным. В 2008 году в соответствии с "Конвенцией о кассетных боеприпасах" (CCM) данные бомбы были отнесены к классу запрещённых боеприпасов, сообщило РИА "Новости".

Раннее азербайджанское агентство по разминированию территорий заявило, что армянские военные при обстреле Геранбойского района использовали снаряды с кассетной боевой частью, применение которых запрещено международными конвенциями. Кассетные снаряды разорвались в Степанакерте, сообщило МИД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"