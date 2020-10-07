Участники карабахского конфликта обменялись обвинениями в применении запрещенного оружия

07 октября 2020, 03:32

Армянские военные при обстреле Геранбойского района использовали снаряды с кассетной боевой частью, применение которых запрещено международными конвенциями, заявило азербайджанское агентство по разминированию территорий. Кассетные снаряды разорвались в Степанакерте, сообщило МИД Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 5 октября Минобороны Азербайджана заявило, что обстрелы населенных пунктов продолжились, под удар попали Гянджа, Тертер, Барда, Бейлаган и Горадиз, а также несколько сел. В последние дни обстрелы усилились и стали разрушительными, селяне теряют скот, в селах под обстрел попадают школы, ведущие в села дороги также оказываются под огнем, рассказали местные жители. Из ряда азербайджанских сел в прифронтовой зоне уехали женщины, дети и старики, однако остальные жители не хотят надолго покидать дома и хозяйство, рассказал активист Аваз Гасанов. Жители сел в Тертерском, Агдамском, Бардинском и Физулинском районах помогают друг другу продуктами, медикаментами, сообща ремонтируют поврежденные из-за частых обстрелов дома, рассказали 6 октября сельчане. Некоторые из них вынуждены были прекратить сельхозработы.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. Число мирных жителей Азербайджана, погибших в результате обстрелов к 6 октября достигло 27 человек. Ранен 141 житель Азербайджана, разрушены 376 домов, сообщила Генпрокуратура страны. Армения отрицает обвинения в обстрелах населенных пунктов Азербайджана. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны, число жертв среди мирных жителей, по данным на 5 октября составило 23 человека, более 90 ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

С 4 по 5 октября вооруженными силами Армении в Геранбойском районе "против мирных жителей было применено четыре кассетных боеприпаса, запрещенных международными конвенциями", сообщило 6 октября азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 144 взрывчатые бомбы 9Н235, а также 300 неразорвавшихся бомб М85. «Эти бомбы были включены в класс запрещенных боеприпасов в 2008 году в соответствии с «Конвенцией по кассетным боеприпасам», - отмечает агентство.

Кассетные боеприпасы представляют собой корпуса-кассеты, внутри которых уложено множество (от десятков до сотен) мелких боеприпасов небольшого калибра. После применения боевые элементы кассетных боеприпасов могут в течение длительного времени находиться в неразорвавшемся состоянии и самопроизвольно взрываться. Данное оружие считается негуманным. В в 2008 году в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах (CCM) данные бомбы были отнесены к классу запрещённых боеприпасов, сообщило РИА "Новости".

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о попытке армянских военных нанести ракетный удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на участке, проходящем по Евлахскому району. «Попытка была пресечена", - говорится в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В результате интенсивного обстрела примерно в 21.00 по местному времени (20.00 мск) 6 октября был убит 39-летний житель села Гайнаг Тертерского района Асиф Мамедов, а его 31-летний односельчанин Даянат Алиев и 52-летний житель села Кочарли Сейфулла Гасанов с травмами были госпитализированы, сообщило ведомство.

В центре Степанакерта разорвались четыре кассетных снаряда, выпущенных азербайджанскими военными по городу, сообщил 6 октября со ссылкой на МИД Нагорного Карабаха "Спутник-Армения".

Снаряды разрушают дома и ранят жителей прифронтовых районов Азербайджана

Житель города Барда Ильгар Фарзалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в результате ракетного обстрела был разрушен его дом, а его сестра ранена. «Мы живем в центре Барды. Наш город раньше не обстреливался, потому что мы находимся немного вдали от линии фронта, на расстоянии 30 километров. Но в последние дни и Барду стали обстреливать. Снаряд попал к нам в дом. Мою сестру с осколочными ранениями госпитализировали, сейчас ее состояние, по словам врачей, удовлетворительное. Сам дом в результате пожара стал непригодным для жилья», - сказал он.

По его словам, местные власти предложили временное жилье, однако их семья предпочла временно пожить у родственников в Барде. Фарзалиев сказал, что комиссия исполнительной власти осмотрела место пожара с целью оценки ущерба. «Нам обещали построить на этом месте новый дом, оказать материальную помощь», - сказал он.

Житель села Беюкбейли в Агдамском районе, расположенном в 10 километрах от линии фронта, Сабир Рустамов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сам получил осколочное ранение в результате обстрела. «Я вышел покормить коров. Сначала дал им воду, потом пошел к стогу сена, чтобы отнести животным корм. Вдруг я увидел летящий снаряд, побежал в противоположную сторону и упал на землю лицом вниз. Снаряд разорвался недалеко от меня. Осколком слегка ранило мне руку», - сказал он. По словам сельчаника, после оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.

Его односельчанин Валех Гасымов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обстрелы нанесли ущерб его хозяйству. "У нас после артобстрела загорелись большое количество стогов сена, осколками ранило крупный рогатый скот", - сказал он. По словам Гасымова, в его хозяйстве ранило одну корову, а у соседа погибли три животных. "Вот так каждый день стреляют по селу. В селе есть и поврежденные дома. Но сейчас их восстанавливать нет смысла, бомбежки продолжаются. Женщин и детей в селе не осталось. Чьи дома разрушены, перебираются на время к тем, чье жилье пока не тронуто обстрелами», - отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что 6 октября жители Степанакерта сообщили о регулярных ракетных обстрелах. Они рассказали, что из-за частых обстрелов боятся надолго выходить из убежищ, в городе наблюдаются перебои со связью и электроснабжением.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"