Аналитики исключили вмешательство Кадырова в карабахский конфликт

08 октября 2020, 17:25

Власти Чечни не будут без санкции федерального центра помогать Азербайджану в Нагорном Карабахе, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Речь может идти только о вхождении чеченцев в состав российского миротворческого контингента, указал политолог Али Магомаев.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95" было опубликовано видео с аннотацией "Чеченцы уже там! #карабах", указывающей на участие чеченцев в боях в зоне карабахского конфликта. Дата съемки и эфира не указана. Часть пользователей считает видео подлинным. Другие заявили, что это фейк, а видео сделано на съемках фильма в Крыму. Видеоряд ролика об отправке чеченцев в Нагорный Карабах не содержит явных указаний на место съемки, хотя военные машины на видео характерны для Ближнего Востока, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Ролик "Чеченцы уже там! #карабах" спровоцировал в соцсетях обсуждение, стоит ли добровольцам из Чечни ввязываться в карабахский конфликт. Опыт участия чеченцев в карабахском конфликте под командованием Шамиля Басаева был негативным, указала часть пользователей Instagram. Они отметили, что выезд в зону конфликта грозит нынешним чеченским комбатантам уголовным преследованием в России. Стороны не подчеркивают религиозную подоплеку конфликта, а это ключевой для чеченцев мотив, считает кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Если в зоне боев и находятся этнические чеченцы, это не значит, что они жители Чечни, указал военный аналитик Анатолий Цыганок.

В отличие от времен Шамиля Басаева, сейчас маловероятно, что чеченцы примут участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, считает военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. "Без приказа верховного главнокомандующего глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не имеет права совершать какие-то стратегические действия в любом направлении", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Чечня - субъект Российской Федерации, которая, в свою очередь имеет обязательства перед Арменией в рамках Договора о коллективной безопасности. "Понятно, что многие чеченцы сочувствуют Азербайджану. Все-таки, и те, и другие – мусульмане. Также, после первой чеченской войны в Азербайджане было много чеченских беженцев, где они нашли приют и помощь. Я говорю не о чиновниках государственных структур, а о населении Азербайджана, о простых людях, которые многим семьям предоставили жилье, оказывали материальную поддержку на первых порах", - сказал Дандыкин корреспонденту "Кавказского узла".

Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах, пояснил после начала боев в зоне конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны.

Рамзан Кадыров не станет ввязываться в карабахский конфликт по собственной инициативе, уверен политолог Али Магомаев. "Если вдруг договорятся Россия, Турция, Азербайджан и Минская группа ОБСЕ о вводе миротворцев по линии нового разграничения, то чеченцы могут быть в Карабахе в качестве миротворческих сил. Только в таком ракурсе. На других условиях они не войдут в эту зону, это исключено", - сказал Али Магомаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что участие отряда Шамиля Басаева в первой карабахской войне продолжалось недолго. "Причина была одна: азербайджанские военнослужащие старались во время боевых операций занимать наиболее безопасные позиции, предоставляя чеченцам право быть на передовой", - считает Магомаев.

По его словам, в начале 1990-х в Нагорном Карабахе сражались и наемники из числа чеченцев, причем не только на стороне Азербайджана, но и на армянской. "Одна из таких групп, назвав себя «ветеранами карабахской войны», осенью 1994 года предлагала свои услуги - «воевать против Дудаева в рядах оппозиции». За определенную мзду, разумеется. Когда им было сказано «нет», они, по всей видимости, отправились предлагать свои услуги по другую сторону баррикад. На сегодняшний день ни один чеченец не пойдет воевать ни за ту, ни за другую сторону. Потому что это чужая война и чужие разборки. Но сочувствие у них на стороне азербайджанцев", - резюмировал Али Магомаев.

Источник "Кавказского узла", представившийся Сергеем, сообщил, что в начале 1990-х по долгу службы находился в расположении азербайджанских военных и часто общался с чеченцами, в том числе с соратником Шамиля Басаева Русланом Гелаевым.

Руслан Гелаев - один из чеченских полевых командиров, командир полка спецназа "Борз" в годы первой чеченской военной кампании, говорится в биографии Доку Умарова, опубликованной на "Кавказском узле".

"Азербайджанцы как вояки - слабоваты. Если чеченцы, получив приказ, старались найти любые способы, чтобы его выполнить, то азербайджанские военные искали причины, чтобы боевую задачу выполнил кто-нибудь другой. Руслан мне рассказал о таком случае: на азербайджанской позиции поставили установку «Град», завезли большой комплект боеприпасов, все как положено. Но вести огонь в сторону армянских позиций офицер отказался: «Они же в ответ начнут вести массированный огонь по нашим позициям! У нас же будут жертвы!»" - сказал Сергей.

В нынешнем конфликте чеченцы не будут принимать участия, уверен Сергей. "Без разрешения чеченского «падишаха» никто из чеченцев в Карабах не приедет. Кадыров же подчиняется только [федеральному] центру, а оттуда приказа нет и, по всей вероятности, не будет. Возможно, чеченцы появятся в зоне конфликта лишь в роли миротворцев", - предположил он.

В Нагорном Карабахе сейчас могут воевать отдельные этнические чеченцы, но это не добровольцы из Чечни, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Это могут быть молодые люди, чьи родители после первой чеченской войны в качестве беженцев нашли приют в Азербайджане. Их дети получили образование в Баку, стали гражданами этого государства, были призваны на службу и уже как граждане этой страны принимают участие в боевых действиях", - сказал он.

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информацию о боевых потерях и жертвах среди мирного населения "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"