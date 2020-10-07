Кавказоведы сочли неубедительным ролик о чеченских боевиках в Карабахе

07 октября 2020, 13:35

Видеоряд ролика об отправке чеченцев в Нагорный Карабах не содержит явных указаний на место съемки, хотя военные машины на видео характерны для Ближнего Востока, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Стороны не подчеркивают религиозную подоплеку конфликта, а это ключевой для чеченцев мотив, считает кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Если в зоне боев и находятся этнические чеченцы, это не значит, что они жители Чечни, указал военный аналитик Анатолий Цыганок.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 2 октября в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95" было опубликовано видео с аннотацией "Чеченцы уже там! #карабах", указывающей на участие чеченцев в боях в зоне карабахского конфликта. Дата съемки и эфира не указана. Часть пользователей считает видео подлинным. Другие заявили, что это фейк, а снято видео в Крыму - на это указывает, в частности, попавший в кадр мост.

Видео могло быть снято в одной из стран Ближнего Востока, не исключил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "На Ливию это не похоже - может, Сирия. Но [на место съёмки] ничто не намекает, кроме описания ролика в паблике. Речь, [звучащая в ролике], на чеченском и на другом языке, но это не арабский. Пикапы с пулеметами - да, характерны для Сирии или Ливии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Малашенко.

Малашенко считает, что автором публикации ролика двигало лишь желание собрать "лайки". "Мы всегда ищем какие-то тонкие цели во всем, но думаю, в этом случае не надо их искать, их нет. Допускаю, что в этом паблике кто-то [симпатизирует] Азербайджану, и решил опубликовать ролик. А может, просто лайки и просмотры хотели", - предположил он.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов уверен, что видео не могло быть снято в зоне карабахского конфликта. "Явно не так себя ведут там, где идут боевые действия, и уж точно не разъезжают спокойно на автомобиле", - заявил он.

Ярлыкапов считает неправдоподобной и саму версию об участии жителей Чечни в нынешнем конфликте. "С тех пор, как там Басаев не сильно преуспел, мне кажется, чеченцы вообще никогда не фигурировали особо [в карабахском конфликте]. Эта война между армянами и азербайджанцами за Карабах не воспринимается с религиозной точки зрения", - добавил он.

Один из самых известных чеченских полевых командиров, Шамиль Басаев, в конце 1991-начале 1992 года, воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Чеченские отряды покинули зону боевых действий после того, как понесли значительные потери. Басаев в одном из своих интервью указывал, что считал бои в Нагорном Карабахе войной за веру. "Но когда мы прибыли на место, то увидели, что здесь нет ни одного признака джихада", - сказал он. Опыт участия чеченцев в карабахском конфликте под командованием Шамиля Басаева был негативным, указала часть пользователей Instagram в ходе обсуждения ролика "Чеченцы уже там! #карабах". Они отметили, что выезд в зону конфликта грозит нынешним чеченским комбатантам уголовным преследованием в России.

Турция призывает поддержать Азербайджан на основе этнической солидарности, а не религиозной, подчеркнул Ахмет Ярлыкапов. "У Эрдогана все четко: там, где он выступает за ислам, и там, где он выступает чисто с этническими мотивами. [В случае с Нагорным Карабахом] вмешиваются в ситуацию по этническим признаку. Поэтому чеченцам ни из Панкисского ущелья в Грузии, ни из Сирии, ни из Чечни, ни из Европы, сейчас тем более, нет никакого резона ехать в Карабах. Это все абсолютные выдумки, что чеченцы в Карабах едут воевать за азербайджанцев. Тем более, в первых рядах", - считает Ярлыкапов.

В Азербайджане компактно проживают представители ряда северокавказских народов, но не чеченцы, указал сотрудник Центра изучения проблем Кавказа. "Это те же лезгины, те же аварцы. С чего вдруг чеченцам туда впереди паровоза бежать?" - удивился кавказовед.

Информация об участии чеченцев в карабахском конфликте распространяется с целью придать ему панисламистский характер, хотя реальных оснований для этого нет, уверен Ярлыкапов. "Даже единоверцы-иранцы совершенно не проазербайджанскую политику ведут. С какой стати суннитам-чеченцам туда влезать? Я не вижу ни одной чеченской группы, который было бы нужно вмешиваться в то, что сейчас в Карабахе. А моральная поддержка - это совершенно иное", - добавил он.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты не исключили участия чеченцев в боях на территории Нагорного Карабаха, напомнив об их роли в российско-грузинском вооруженном конфликте 2008 года и конфликте на востоке Украины.

Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок считает, что в карабахском конфликте могут принимать участие этнические чеченцы, но в основном не жители самой Чечни. Военный эксперт предположил, что чеченцы могут быть среди тех боевиков, которых, по распространенной версии, перебросили из Сирии. "Вполне возможно, часть чеченцев, которые воевали в Сирии, могли [в Нагорный Карабах] приехать. Это и люди, которые воевали за "Исламское государство"* и ушли оттуда. Поэтому то, что они воюют на стороне Азербайджана, я считаю правдой", - заявил Цыганок.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. По официальным данным на 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Минувшей ночью в зоне карабахского конфликта шли ожесточенные бои по всей линии фронта.

Ролик содержит признаки монтажа

Видео недостоверно, считает российский режиссер Андзор Емкуж. "Я думаю, что это монтаж: не показывают лиц людей, которые находятся в этой машине. Это можно было взять с любого другого видео и подложить сюда", - сказал режиссер корреспонденту "Кавказского узла".

Видеоряд ролика не содержит однозначных указаний на страны Ближнего Востока, отмечает российский журналист-международник Аббас Джума, который находится в зоне карабахского конфликта. "По видео нельзя с уверенностью сказать, что это чеченцы в Карабахе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пикапы с пулеметами, характерные для боевых действий в ближневосточных странах, могли быть засняты и в Азербайджане, считает Аббас Джума. "Такое есть и в Сирии, и в Ливии, и в Азербайджане. Уже были достоверные данные о сирийцах [в Азербайджане]", - указал он.

Азербайджан и Армения обменивались обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в нагорно-карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию. Власти Турции прокомментировали, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта. Россия заявила, что видит угрозу для своей безопасности в конфликте за Нагорный Карабах, так как он привлекает на Южный Кавказ боевиков международных террористических отрядов.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов также допустил, что цель публикации - исключительно повышение популярности. "Я видел этот ролик, но ничего не смог выяснить. Публикацию могли сделать просто в целях хайпа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информация о потерях в людях и другие связанные события "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.