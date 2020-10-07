07 октября 2020, 04:11
Названо точное место съемок ролика об отправке чеченцев в Нагорный Карабах
Ролик об отправке чеченцев в Нагорный Карабах на самом деле снимался в районе села Морское в Крыму, о чем свидетельствует попавший в кадр мост.
Что было потом: ролик чеченского паблика выявил интересы Кремля в карабахском конфликте, аналитики исключили вмешательство Кадырова в карабахский конфликт, кавказоведы сочли неубедительным ролик о чеченских боевиках в Карабахе. "Кавказский узел" опубликовал справку "По следам Басаева: как чеченцы отправились воевать в Карабах"
Как писал "Кавказский узел", в интернете получил распространение ролик об отправке уроженцев Чечни в зону карабахского конфликта. Некоторые пользователи заявили, что ролик является поддельным и снят в Крыму, другие привели доводы о подлинности видеозаписи.
27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 6 октября, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получил ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". В Нагорном Карабахе, по данным на 4 октября, было убито 19 мирных жителей, в том числе один ребенок, ранено 80, приводит сообщение омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна Panorama.am.
Видео об отправке чеченцев в Нагорный Карабах является фейком, сообщают 6 октября "Кавказ.Реалии".
Издание выяснило, проанализировав кадры видеоролика, что он был снят в Крыму, в районе села Морское на юго-востоке полуострова. Сделать такой вывод позволил зафиксированный на видео полуразрушенный мост, которые находится в районе недостроенной базы отдыха около упомянутого села.
Предположительно, видео было снято летом-осенью 2020 года, когда в Крыму проходили съемки нескольких российских фильмов. По мнению издания, это объясняет и тот факт, что у людей, присутствующих в кадре, на форме нет опознавательных знаков.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", упомянутый мост находится в географической точке с координатами 44.82 северной широты и 34.82 восточной долготы
Напомним также, что ранее глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов опубликовал на своей странице в Instagram пост в поддержку Азербайджана на фоне обострения карабахского конфликта. Комментаторы предложили министру пойти на фронт, другая часть пользователей его поддержала.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"