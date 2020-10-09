Ролик чеченского паблика выявил интересы Кремля в карабахском конфликте

09 октября 2020, 14:13

У Кремля есть обязательства перед Арменией, и выступления в поддержку Азербайджана выгодны ему как оправдание невмешательства в карабахский конфликт, считает политолог Дмитрий Орешкин. Рамзан Кадыров пока не обозначил своей позиции, поскольку не может вести независимую от федерального центра политику, указал эксперт Института Гайдара Сергей Жаворонков.

О том, что происходит в зоне конфликта - на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов на третий день боев в Нагорном Карабахе, 29 сентября, высказался в поддержку Азербайджана. 2 октября в Instagram-паблике "ЧП Грозный_95" появилось видео с аннотацией "Чеченцы уже там! #карабах", указывающей на участие чеченцев в боях в зоне карабахского конфликта. Дата съемки и эфира не указана, его подлинность была подвергута сомнению пользователями соцсетей и экспертами. Власти Чечни не будут без санкции федерального центра помогать Азербайджану в Нагорном Карабахе, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Речь может идти только о вхождении чеченцев в состав российского миротворческого контингента, указал политолог Али Магомаев.

Из 130 постов в "прокадыровском" паблике "ЧП Грозный_95" за 10 дней после начала боев в Нагорном Карабахе около половины составляют публикации релизов силовых (МВД, ГИБДД, прокуратура) и прочих ведомств и служб (Роспотребнадзор, Минздрав, префектуры районов, администрации городов), часто с оперативными видео (рейды, задержания), а также репосты заявлений и выступлений Кадырова, Даудова и других высокопоставленных чиновников. Сюда же можно отнести репосты официозных статей и сюжетов местных СМИ, указано в справке "Кавказского узла" "По следам Басаева: как чеченцы отправились воевать в Карабах".

Высказывания главы Минздрава Чечни и ролик "Чеченцы уже там!" на руку российским властям, считает политолог Дмитрий Орешкин.

"Чеченские игроки не имеют какую-то самостоятельную политику вопреки Кремлю. Скорее, Кремль дал понять, что неплохо было бы обозначить неформально вот такую вот позицию исламской уммы (сообщества. - Прим. "Кавказского узла") у нас в стране. Я думаю, что в Кремле очень хорошо понимают все угрозы вмешательства в [карабахский] конфликт. В том числе, угрозу испортить отношения с мусульманским меньшинством в России и исламским миром в целом. Не знаю, согласованы ли слова поддержки [Эльхана Сулейманова Азербайджану] с Кремлем, но очень даже может быть. В любом случае это лишнее напоминание, что у Азербайджана в России более 20 миллионов если не союзников, то симпатизантов. Но главное в том, что Кремлю никаким боком не хочется ссориться с Азербайджаном и через него - с Турцией. Потому что Путин довольно давно "танцует танго" с Эрдоганом, имея в виду расколоть НАТО, отодвинуть Турцию от США - так сказать, решает свои геополитические проблемы", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Сохранение хороших отношений с Турцией в такой ситуации может испортить отношения с Арменией, и тут важными становятся отсылки к мнению мусульманского населения России, указал политолог.

"Армения, мягко говоря, испытывает разочарование в связи с позицией России. Россия, возможно, через такие ролики объясняет, что, мол, ситуация такая, что мы должны занимать позицию промежуточную. Пока Азербайджан и Турция аккуратно обходят собственно армянскую территорию. Им нужна маленькая победоносная война, и ее вполне можно сделать на территории Нагорного Карабаха и буферной зоны (которая окружает территорию Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"). Можно и сам Крабах не вскрывать - можно отбить куски буферной зоны, это все равно будет большая удача, потому что она будет означать, что подобран "консервный ключ" к Карабаху. Потом можно будет сделать передышку, года два-три подождать, поднакопить ресурсы, и еще какие-нибудь кусочки откусить. Главное - проверено, что Россия вмешиваться не хочет", - заключил Орешкин.

Россия в рамках обязательств по Договору о коллективной безопасности может защитить Армению, но не непризнанный Нагорный Карабах, пояснил после начала боев в зоне конфликта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин заверил, что Россия не нарушит обязательств перед Арменией, но бои не идут на территории этой страны.

Амбивалентная позиция России - следствие ослабления ее влияния на Южном Кавказе, полагает Дмитрий Орешкин.

"Эта позиция означает, что Кремль в Закавказье объективно слабеет. Он уже не может выйти на поляну и сказать: «Прекратите немедленно, или вам обоим устрою взбучку». Уже не та ситуация. Турция может себе позволить такое, а Кремль не может. Это первый пункт. А второй пункт - для своих миротворческих усилий Путину придется привлекать, как минимум, Францию и Германию, потому что Франция влияет на армянскую диаспору, Германия влияет на турецкую диаспору. Получается, что этот разговор Путина про "русский мир", возврат к советской модели (в территориальном смысле) оказывается фейком. Руки-то у Путина связаны на самом деле, и очень важно объяснить своему населению, что это не геополитическое поражение", - сказал политолог.

Орешкин не считает возможным говорить об особых отношениях Грозного и Баку.

"Это слишком смелая постановка вопроса. Да, динамика такая, что г-н Кадыров понемногу нащупывает варианты своей собственной исламской политики - он все время там ездит в Эмираты, он выступает от имени исламской общественности, нравственности, идеологии (но только одного типа: не шиитского, а суннитского, близкого ему). При этом он всегда очень демонстративно подчеркивает, что он солдат Путина, и действует в отведенных ему рамках. Он боится сорвать резьбу, поэтому вот так вот жестко себя не ведет, но позиции пытается усиливать. Отчего ж не встретиться с Алиевым, отчего ж не встретиться с еще какими-то людьми. Путин сам сказал, что Россия - и мусульманская страна тоже. Эта составляющая российской политической идентичности будет усиливаться, увеличиваться. Ну и Кадыров это ясно понимает. Но он еще не готов, он еще не набрал мускулатуры для того, чтобы какую-то самостоятельную политику вести. Он действует в русле, которое ему отведено Москвой", - резюмировал Орешкин.

Рамзан Кадыров поддерживает прямую связь с администрацией президента Азербайджана Ильхама Алиева. В мае 2016 года Кадыров встречался в Грозном с руководителем администрации Алиева Рамизом Мехтиевым и принимал подарок от президента Азербайджана, подчеркивая дружественный характер отношений Азербайджана и Чечни. В ноябре 2018 года Кадыров рассказывал в эфире ЧГТРК "Грозный" про "содержательный разговор" с Ильхамом Алиевым и приглашал его посетить Грозный по случаю открытия парка имени Гейдара Алиева - бывшего президента Азербайджана, отца Ильхама Алиева.

Война в Нагорном Карабахе поставила Рамзана Кадырова в сложную ситуацию, указал эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"С одной стороны, Кадыров как чиновник не может противоречить официальной позиции Путина ("мы за мир во всем мире", "надо прекратить огонь"). С другой стороны, Кадыров давно позиционирует себя как один из лидеров российских мусульман и даже исламского мира вообще. А симпатии общества там на стороне Азербайджана (несмотря на то, что большинство населения Азербайджана - шииты, и что к Турции некоторые исламские страны вроде королевства Саудовская Аравия относятся негативно). Поэтому позиция Кадырова логична: намекать, что мы поддерживаем "братьев", но прямо не говорить от своего лица. Путину это не противоречит прямо, и хорошо. Напомню, что Russia Today, имеющая филиалы в Армении и Азербайджане, комично на сайтах этих двух филиалов дает противоположную информацию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жаворонков.

На официальном сайте главы Чечни по состоянию на 14.13 мск 9 октября содержится лишь одна публикация, посвященная нынешнему обострению конфликта в Нагорном Карабахе. Она сделана в первый же день боев, 27 сентября, и содержит призыв "остановить бессмысленное кровопролитие", обращенный к "братским азербайджанскому и армянскому народам". В тексте не высказывается поддержки какой-то одной стороне конфликта. "Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил", - сказано в заявлении Кадырова.

Сергей Жаворонков сомневается, что можно говорить об особых отношениях Грозного и Баку.

"Не думаю [что они есть]. Вопросы первой чеченской кампании для современной Чечни, мягко говоря, не актуальны - за такие вопросы и по голове можно получить. Потому что, начав говорить о первой кампании, неизбежно упрешься в неудобный вопрос: а на какой стороне воевал клан Кадыровых? Экономически Чечня и Азербайджан никак не связаны. Конфликтов тоже нет. Ну, есть общее "мы вроде одной веры" - но это почва только для нейтралитета", - заключил эксперт.

Ролик "Чеченцы уже там!" спровоцировал в соцсетях обсуждение, стоит ли добровольцам из Чечни ввязываться в карабахский конфликт. Стороны не подчеркивают религиозную подоплеку конфликта, а это ключевой для чеченцев мотив, считает кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Опыт участия чеченцев в карабахском конфликте под командованием Шамиля Басаева был негативным, указала часть пользователей Instagram. Они отметили, что выезд в зону конфликта грозит нынешним чеченским комбатантам уголовным преследованием в России.

Кадыров станет помогать Азербайджану, только если получит прямой приказ Путина, считает Сергей Жаворонков. "Я бы этого не исключал (учитывая, что путинские СМИ вовсю педалирует то, что "злой" Пашинян революцию устроил, и это плохо). Но пока такого приказа нет", - сказал Жаворонков.

Напомним, что Никол Пашинян пришел к власти в Армении на волне массовых протестов весной 2018 года. "Кавказский узел" подготовил фотохронику "бархатной" революции в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информацию о боевых потерях и жертвах среди мирного населения "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". Кроме того, на "Кавказском узле" регулярно обновляется справка "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"