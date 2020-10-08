По следам Басаева: как чеченцы отправились воевать в Карабах

08 октября 2020, 18:49

Опубликованное в инстаграме видео о якобы отправке чеченцев в Нагорный Карабах для выступления на стороне Азербайджана вызвало большой резонанс. Что это за видео, где его снимали и зачем оно было выложено в этом паблике – в справке «Кавказского узла».

Скандальная запись

2 октября инстаграм-паблик «ЧП Грозный_95» опубликовал запись, на кадрах которой будто бы демонстрируется отправка чеченцев на войну в Нагорный Карабах. Из сообщения, размещенного в паблике, следует, что видео появилось в интернете ранее и паблик разместил его уже после того, как оно распространилось в сети. «В сети гуляет ролик, что якобы чеченцы в Карабахе. Голос наложен поверх видео. Просьба не распространять недостоверную информацию», – сказано в описании. Публикация с призывом не распространять ролик к 15.40 мск 8 октября набрала 34 624 просмотра и 386 комментариев.

На видео с аннотацией «Чеченцы уже там! #карабах» десятки вооруженных людей в военной форме и гражданские лица стоят вдоль горной дороги. «Аллаху Акбар! Ваалейкум салам, парни! – отвечают на приветствия стоящих у трассы мужчин находящиеся в автомобиле люди (здесь и далее перевод с чеченского сделан корреспондентом «Кавказского узла»). – Как дела? Есть что-нибудь? Да поможет Всевышний. Война здесь идет».

Автомобиль проезжает через мост мимо разбитого джипа и перевернутой машины, у которой лежит тело человека в военной форме. «Смотри – авария. Этот пулемет… аварию устроил», – со смехом говорят сидящие в машине. «Посмотри на этого, который спит», – произносит один из них, когда автомобиль проезжает мимо тела, другие начинают смеяться, один из мужчин предлагает ехать дальше.

Чей это инстаграм?

Хэштеги #карабах с азербайджанским флагом, сливы видео раскаяний и извинений, сюжеты о Кадырове и о чиновниках, официозные месседжи указывают на то, что паблик «ЧП Грозный_95» может быть и проазербайджанским, но прежде всего он – прокадыровский.

Так из 130 постов за последние 10 дней около половины составляют публикации релизов силовых (МВД, ГИБДД, прокуратура) и прочих ведомств и служб (Роспотребнадзор, Минздрав, префектуры районов, администрации городов), часто с оперативными видео (рейды, задержания), а также репосты заявлений и выступлений Кадырова, Даудова и других высокопоставленных чиновников. Сюда же можно отнести репосты официозных статей и сюжетов местных СМИ.

28 сентября в этом паблике выложен призыв Рамзана Кадырова «остановить бессмысленное кровопролитие», в котором он называет армянский и азербайджанский народы братьями. Но на следующий день авторы просто игнорируют пост в поддержку Азербайджана министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова, размещенный в его инстаграме.

Шамиль Басаев в 1991 – 1992 годах воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, говорится в его биографии на «Кавказском узле».

Снимается кино

«Кавказ.Реалии» 6 октября написали, что видео об отправке чеченцев в Нагорный Карабах является фейком. Зафиксированный на видео полуразрушенный мост и стоящее вдали здание позволили изданию заключить, что ролик был снят в Крыму, в районе села Морское на юго-востоке полуострова.

Предположительно, видео было снято летом-осенью 2020 года, когда в Крыму проходили съемки нескольких российских фильмов. По мнению издания, это объясняет и тот факт, что у людей, присутствующих в кадре, на форме нет опознавательных знаков. По данным сервиса «Яндекс.Карты», упомянутый мост находится в географической точке с координатами 44.82 северной широты и 34.82 восточной долготы.

Ранее, еще 4 октября, пользователи соцсетей уже указывали на эту версию. «Да они фильм там снимают», – написал, в частности, frikovat. «Это киносъёмки», – согласился hmt_chr. Аналогичное мнение высказал пользователь aslan55735, обративший внимание на мелькнувшую в кадре гражданскую пожарную машину. «Они фильм снимают, если это война – а чё там сзади стоит пожарная машина», – написал он. «Люди, это фильм они снимали», – обратился к участникам дискуссии aliev_ilman.

Зачем это видео было опубликовано