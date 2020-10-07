Эксперты исключили возможность переброски оружия через Грузию в зону карабахского конфликта

07 октября 2020, 10:49

Транзит грузов военного назначения через Грузию запрещен, а контрабанда оружия неэффективна в случае с крупным конфликтом, указали доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая и политолог Ираклий Менагаришвили. Бои в Нагорном Карабахе не сказались на отношениях между этническими азербайджанцами и армянами, компактно проживающими в регионах Грузии.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", в селе Карцахи (Ахалкалакский муниципалитет Грузии, населенный преимущественно армянами) несколько десятков человек в ночь с 29 на 30 сентября перекрыли международную трассу Турция - Грузия, требуя прекратить движение грузовиков, которые следуют из Турции транзитом через Грузию в Азербайджан.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным на 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 11 мирных жителей, еще около 78 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Минувшей ночью в зоне карабахского конфликта шли ожесточенные бои по всей линии фронта.

Как минимум после прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году территория Грузии не использовалась для транзита грузов военного назначения, уверен доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая. "В период эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2016 году Грузия заняла ту же самую позицию, что и сейчас – нейтралитет как в отношении Азербайджана, так и Армении", - подчеркнул Маисая.

Он отметил, что информация о поставках оружия в Нагорный Карабах через территорию Грузии действительно была, и распространялась она в связи с делом о гибели Тамар Бачалиашвили. По мнению семьи Бачалиашвили, с девушкой расправились, поскольку к ней попали документы о таких поставках. "Однако эта информация оказалась фейком, которые некоторые политические силы хотели использовать в своих интересах, и был вброс в контексте криминального дела. Этот факт не подтвердился", - заявил эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

22 июля тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Ранее, в 2009-2011 годах, территория Грузии действительно использовалась для транспортировки оружия, указал Маисая. В частности, из Иордании, Белоруссии, Украины и порой Болгарии на баланс Министерства обороны Грузии поступало оружие, которое армия не использовала, но оно формально значилось в списках грузинского вооружения, а затем отправлялось в такие страны, как Либерия и Уганда, рассказал Вахтанг Маисая. "Никто не знал о конечном пункте назначения этого оружия", - добавил он.

Эксперт не исключил вероятности контрабанды оружия через Грузию в настоящее время.

Никакого реального значения для масштабного конфликта контрабанда оружия через Грузию иметь не может, указал корреспонденту "Кавказского узла" представитель неправительственной организации "Грузинский фонд стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили. "Звучит комично: допустим, кто-то положит в автомобиль ящик гранат, и грузинские пограничники его не обнаружат. Это не тот путь, который используется для снабжения армии", - сказал он.

В свою очередь, руководитель этого же НПО Валерий Чечелашвили подчеркнул, что контрабанда – международное преступление, "которое должно наказываться любым государством, на территории которого она осуществляется, причем в сотрудничестве с теми странами, откуда и кому она направлена".

Власти Грузии приняли решение запретить транзит оружия через свою территорию Армении и Азербайджану. "У Грузии нейтральные позиции в отношении этого конфликта по понятным причинам, так как у нас особые добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией", - процитировал 29 сентября главу парламентского комитета обороны и безопасности Ираклия Сесиашвили "Sputnik-Грузия".

Армянская и азербайджанская диаспоры живут в мире

Жители регионов Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, в которых компактно проживают представители азербайджанской и армянской диаспор, стараются не конфликтовать из-за ситуации в Нагорном Карабахе, не высказывают взаимных претензий и недовольства, сообщили жители обоих регионов корреспонденту "Кавказского узла".

В регионе Квемо Картли 41,8% населения - этнические азербайджанцы, а 5,1% - армяне. В частности, жители Болнисского района - это 63,4% азербайджанцев и 5% армян. В регионе Самцхе-Джавахети 50,5% населения - этнические армяне, говорится в заявлении неправительственной организации "Институт социальных исследований и анализа".

В Квемо Картли напряжения между этническими азербайджанцами и армянами нет, заявила жительница Марнеули, азербайджанка Набат. "Происходящее в Нагорном Карабахе не переносят на местную армянскую диаспору. Нет никакой реакции в моем окружении и ближайших селах, в которых проживают азербайджанские и армянские семьи", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что на днях была в гостях у армянской семьи. Жители одного из армянских сел нанимаются к местным азербайджанцам на сбор фруктов, которые затем экспортируются в Армению. "Никто не поднимал вопрос, чтобы отказаться от работы армян по сбору урожая. Никто не говорил, чтобы они не приходили", - сказала Набат.

По ее словам, небольшая группа молодежи из нескольких сел Гардабанского района изъявила желание направиться на фронт, но отказалась от этого, узнав, что Азербайджан не принимает добровольцев-иностранцев.

Житель одного из сел Марнеульского района Мансур пояснил, что отношение к жителям армянских сел региона не изменилось, так как оно основывается на личных связях. При этом местные азербайджанцы, по его наблюдениям, стали более настороженно относиться к армянам из других регионов Грузии. "У меня сосед армянин. Мне 40 лет, ему немного больше. Мы всю жизнь живем рядом и дружим", - рассказал Мансур.

По его словам, около ста азербайджанцев из Квемо Картли регулярно торгуют овощами и фруктами в Самце-Джавахети – в Ахалкалаки, Ахалцихе и соседних с ними деревнях. Там же они закупают скот, картофель и сыр, которые затем продают в Квемо Картли. Торговлю они ведут уже восемь лет, за этот период у некоторых из них появились друзья среди армян Самцхе-Джавахети, у которых они порой остаются ночевать. При этом многие их тех, кто ездит в Самцхе-Джавахети, не владеют ни грузинским, ни русским языками. С началом боев в Карабахе торговцы перестали ездить в населенный армянами муниципалитет. "Через два дня после того, как поездки прекратились, им позвонили из Самцхе-Джаватети друзья и сказали, чтобы поездки возобновились – им в регионе ничего не угрожает", - рассказал Мансур.

Редактор местного издания Jnews Римма Гарибян подтвердила, что в регионе Самцхе-Джавахети нет межнациональной напряженности. "Местные жители покупали и сейчас покупают у азербайджанцев продукты, азербайджанцы продолжают завозить продукты, и никто им ничего не говорит. Напряжения не чувствуется. Нельзя сказать, что абсолютно нет напряжения, когда между двумя нациями идет война. Но мы не живем рядом с азербайджанцами, у нас нет постоянного соприкосновения", - сказала Гарибян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, местная молодежь хочет оказать помощь армянской стороне конфликта – собирают гуманитарную помощь, уже отправили на фронт продукты питания, планируется отправка медикаментов, отправляют и деньги. Есть желающие отправится на фронт добровольцами, но нет возможности поехать – границы закрыты.

Ежедневный контакт на бытовом уровне между местными азербайджанцами и армянами происходят в регионе Квемо Картли, который густо населен азербайджанцами, но в там есть и отдельные села, населенные армянами, указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественного движения "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян. "В армянских селах Квемо Картли не замечено какое-либо напряжение в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Не было серьезных конфликтов между двумя диаспорами и в начале 1990-х годов, и в 2016-м, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований", бывший глава информационно-аналитического департамента министерства внутренних дел Шота Утиашвили. "Когда была крупная война в Карабахе не было конфликтов между представителями диаспоры. Их не было и во время войны в 2016 году. Азербайджанцы и армяне привыкли друг к другу и есть личные связи", - сказал Утиашвили.

В феврале 2019 года проживающие в Грузии азербайджанцы провели в Тбилиси акцию с требованием демонтировать памятник армянскому участнику войны в Нагорном Карабахе Михаилу Авагяну, установленный в муниципалитете Ахалкалаки. Они пригрозили, что не прекратят протесты, пока не добьются своего. Недовольство выразил и МИД Азербайджана. Грузинских чиновников удалось убедить не демонтировать Михаилу Авагяну после акций протеста, сообщили местные политики армянского происхождения. Власти Грузии не допустят конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"