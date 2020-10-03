03 октября 2020, 10:43

Не менее трех ударов нанесли военные Азербайджана по столице Нагорного Карабаха, в городе объявлена воздушная тревога.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении сегодня утром сообщило о возобновлении наступления азербайджанской армии на позиции Нагорного Карабаха. В зоне конфликта идут бои, информировало оборонное ведомство непризнанной республики.

"В 11.00 часов (10.00 мск) Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта. Население в данный момент в убежищах. Воздушная тревога звучит непрерывно. Прозвучали более трех взрывов", – передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 2 октября составило 11 человек, ранены около 78. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 157 погибших военнослужащих за время эскалации конфликта. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября заявила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Армения 28 сентября сообщила об одном погибшем при обстреле мирном жителе.

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