Нагорный Карабах заявил о трех сбитых азербайджанских самолетах

03 октября 2020, 09:56

Три азербайджанских военных самолета сбиты сегодня утром, в зоне конфликта идут бои, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. По его данным, потери в живой силе Азербайджана превысили три тысячи человек.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", жители Еревана бросают работу и учебу, чтобы отправиться на фронт в Нагорный Карабах. Военкоматы многих отказываются призывать, в этом случае люди записываются в союз добровольцев "Еркрапа". 2 октября Армения ограничила для жителей поездки в непризнанную республику, аналитики заявили, что Армения и Азербайджан имеют примерно равные военные силы. Сегодня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные перешли в наступление на северном и западном направлениях границ Нагорного Карабаха, идут ожесточенные бои.

"Ночью бои в зоне карабахского конфликта продолжались с разной интенсивностью. На данный момент наиболее ожесточенные бои идут на направлениях север-юг линии фронта, где противник, выводя новые силы на фронт, перешел в атаку. Подразделения Армии обороны оказывают героическое сопротивление, нанося противнику большие потери", - сообщило Минобороны Нагорного Карабаха в 09.08 по местному времени (08.08 мск).

По данным ведомства, на линии фронта сбиты три азербайджанских самолета. "В южном направлении сбиты три самолета противника", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе, добавив, что президент Нагорного Карабаха отправился на передовую линию.

Также, по данным штаба, с 27 сентября по 2 октября в ходе боев азербайджанская сторона потеряла порядка 250 единиц различной бронетехники, РСЗО "Смерч", "Ураган", три единицы ТОС-1А, более 110 беспилотных летательных аппаратов, 16 вертолетов, 11 самолетов.

"Потери Азербайджана в живой силе превысили три тысячи человек. Большинство из них находятся на нейтральной зоне, и азербайджанская сторона ничего не делает, чтобы забрать их", - заявил сегодня утром пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. Азербайджан не подтвердил эту информацию.

В Степанакерте ночь прошла спокойно, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сегодня на своей странице в Facebook написал, что уезжает на фронт, призвав народ встать и защищать свое право "жить на собственной родине без угрозы своему существованию".

Напомним, по данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября по 2 октября составило 11 человек, ранены около 78. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 157 погибших военнослужащих за время эскалации конфликта. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Армения 28 сентября заявила об одном погибшем при обстреле мирном жителе.

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